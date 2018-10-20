Возвращение юношеской олимпийской сборной России из Буэнос-Айреса

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RT
Российские спортсмены возвращается из Буэнос-Айреса, где завершились летние юношеские Олимпийские игры. Они прилетают в московский аэропорт Шереметьево. Сборная завоевала 29 золотых, 18 серебряных и 12 бронзовых медалей и стала победителем соревнований в общем зачёте. Самыми результативными спортсменами оказались пловцы Климент Колесников и Андрей Минаков, выигравшие по шесть наград высшей пробы. RT ведёт прямую трансляцию.

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