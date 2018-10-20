Возвращение юношеской олимпийской сборной России из Буэнос-Айреса
Российские спортсмены возвращается из Буэнос-Айреса, где завершились летние юношеские Олимпийские игры. Они прилетают в московский аэропорт Шереметьево. Сборная завоевала 29 золотых, 18 серебряных и 12 бронзовых медалей и стала победителем соревнований в общем зачёте. Самыми результативными спортсменами оказались пловцы Климент Колесников и Андрей Минаков, выигравшие по шесть наград высшей пробы. RT ведёт прямую трансляцию.
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
- Медальное преимущество: сборная России завоевала 24 золота и лидирует в общем зачёте юношеской Олимпиады
- «Спорт вне политики»: российско-украинский дуэт по прыжкам в воду завоевал бронзу на юношеской Олимпиаде
- Три золота в боксе, серебро футболистов и общая бронза с Украиной: итоги второй недели летних юношеских Олимпийских игр