Три золота в боксе, серебро футболистов и общая бронза с Украиной: итоги второй недели летних юношеских Олимпийских игр

Российские спортсмены побили личный рекорд по количеству наград на летних юношеских Олимпийских играх, завершившихся в Буэнос-Айресе. Они завоевали 29 золотых, 18 серебряных и 12 бронзовых медалей. Наиболее яркими событиями последних дней соревнований стало серебро сборной по мини-футболу и бронза в прыжках в воду, которую россиянин Руслан Терновой выиграл вместе с украинкой Софией Лыскун.

В Буэнос-Айресе завершились третьи в истории летние юношеские Олимпийские игры. Ещё по итогам первой недели соревнований российские спортсмены лидировали в медальном зачёте, в два раза опережая по золотым наградам ближайших преследователей из Венгрии. В последние дни Олимпиады россияне продолжали успешно выступать в аргентинской столице и завоевали ещё 17 медалей.

Существенный вклад в общую копилку внесли боксёры. Все представители российской сборной добрались до финала в своих весовых категориях. Первым из них на вершину пьедестала поднялся Андрей Дронов. В финале веса свыше 91 кг он встретился с казахстанцем Дамиром Тойбаем и убедил в своей победе четырёх судей из пяти. Анастасии Шамоновой пришлось тяжелее в своём поединке за золото с француженкой Тайией Брийо. Ей отдали предпочтение три рефери.

Как это было: Анастасия Шамонова в финале Юношеских Олимпийских игр уверенно завоевала золото в категории до 75 кг 🥇💪 #BuenosAires2018#Boxing



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Выступающий в категории до 64 кг Илья Попов тоже боролся за золото с представителем Казахстана Талгатом Шайкеном. Они уже встречались два раза на других соревнованиях, и Попов был уверен, что выиграет в третий раз. Продемонстрировав более быстрые и разящие атаки, уроженец Моршанска предъявил судьям все свои козыри и был справедливо вознаграждён золотом.

Последним из россиян в финале Олимпийских игр боролся Руслан Колесников. Ещё в августе на юношеском первенстве мира он получил травму запястья, но всё равно приехал в Буэнос-Айрес. По ходу турнира капитан боксёрской команды усугубил травму и в финале веса до 81 кг не смог победить британца Карола Итому. С серебром также осталась каратистка Анна Чернышёва, выигравшая единственную для России медаль в своём виде спорта.

Золото в многоборье по художественной гимнастике завоевала Дарья Трубникова. После упражнения с обручем она уступала украинке Кристине Пограничной 0,1 балла, но в следующем виде программы вышла вперёд и удерживала лидерство до конца финала. В третий раз подряд золото юношеской Олимпиады досталось российской гимнастке.

Также победу одержали землячки Трубниковой из Обнинска Мария Бочарова и Мария Воронина. Они выиграли турнир девушек по пляжному волейболу. На протяжении всей Олимпиады россиянки проиграли только один сет, но в финале встретили яростное сопротивление со стороны итальянок Клаудии Скамполи и Николь Бертоцци. Соперницам удавалось сокращать счёт до минимального, когда Бочарова и Воронина были в шаге от победы в сете. В нужный момент россиянки всё-таки поставили точку в партии и выиграли финал со счётом 21:19, 21:19.

Мария Воронина и Мария Бочарова завоевали золото Юношеских Олимпийских игр #BuenosAires2018 в пляжном волейболе #BeachVolleyballpic.twitter.com/5dHBU3OLsI — Олимпийские игры (@Olympic) 17 октября 2018 г.

Сборная России по мини-футболу тоже имела шанс на золото. Подопечные Сергея Скоровича дошли до финала Олимпиады, где встречались с командой Бразилии, которой уже уступили со счётом 1:6 на групповом этапе. Среди южноамериканцев было несколько игроков, выступающих в своём чемпионате за профессиональные клубы, так что против них пришлось играть в строгой обороне.

В первом тайме план россиян работал: при огромном количестве ударов в сторону ворот Дениса Субботина бразильцы лишь вели со счётом 1:0, да и то единственный гол стал следствием ошибки Данилы Карпюка, который хотел вынести мяч, а послал его прямо в собственную сетку.

После перерыва бразильцы всё-таки сломили сопротивление российской команды и добились победы со счётом 4:1. Юноши отпраздновали серебряные медали знаменитым жестом Артёма Дзюбы, на что форвард отреагировал почти сразу: «Спасибо, парни! Вы красавцы! Гордимся вами!».

Баскетбольная команда России не смогла побороться за медали Олимпиады — она закончила выступление на стадии четвертьфинала, проиграв Словении с разницей в одно очко. Но одна награда всё-таки досталась российскому спортсмену.

Форвард «Локомотив-Кубани» Никита Ремизов дошёл до финала конкурса данков, в котором встретился с аргентинцем Фаусто Руэсгой. После пяти серий по пять попыток судьи оценили соперников одинаковыми суммами баллов, но золото всё равно досталось хозяину Олимпиады.

Россыпь медалей выиграли легкоатлеты, но среди них не было ни одной золотой. После того как серебро выиграла метательница диска Виолетта Игнатьева, в борьбу вступили остальные спортсмены. Прыгунья в высоту Мария Кочанова осталась второй вслед за украинкой Ярославой Магучих, бороться с которой было нереально — разница в личных рекордах между ними составляет восемь сантиметров не в пользу россиянки.

🥈Мария Кочанова стала серебряной медалисткой Юношеских Олимпийских игр в прыжках в высоту, прыгнув в двух стартах на 1,84 и 1,87 м.



Золото завоевала украинка Ярослава Могучих (1,92 и 1,95 м), бронза – у финки Джессики Кахара (1,81 и 1,82 м).#BuenosAires2018pic.twitter.com/8kAph89TsX — Олимпийские игры (@Olympic) 16 октября 2018 г.

Бронза досталась прыгуну с шестом Дмитрию Качанову. Хотя он лидировал после первого дня, соперники смогли резко прибавить во втором раунде и сместить россиянина на третью строчку. Мария Привалова, дочь олимпийской чемпионки Ирины Приваловой, тоже выиграла бронзовую медаль, но уже в тройном прыжке.

Сергей Найдин и Ксения Клименко в последний день финалов по спортивной гимнастике пополнили свои коллекции очередными наградами. Найдин к своим трём медалям добавил ещё бронзу за упражнения на перекладине, но так и остался без награды высшей пробы из-за беспокоящих его травм. Клименко к своим золоту и серебру присовокупила ещё одно второе место после финала на бревне.

Одним из самых красивых моментов юношеской Олимпиады стало выступление российско-украинского дуэта в прыжках в воду. Во время командных соревнований организаторы свели вместе двукратного бронзового призёра Руслана Тернового и серебряную медалистку Софию Лыскун. Вместе они заняли третье место. Россиянка Ульяна Клюева за медали в командном турнире не поборолась, но зато заняла второе место в индивидуальных прыжках с трёхметрового трамплина.

У спорта нет национальности! В рамках #BuenosAires2018 прошли соревнования в прыжках в воду в смешанных командах.



Золото завоевала пара, представляющая 🇨🇳 Китай и 🇨🇴 Колумбию, серебро — у 🇨🇳 Китая и 🇩🇪 Германии, а бронзу разделили 🇷🇺 Руслан Терновой и 🇺🇦 София Лыскун #Divingpic.twitter.com/z7R23N7VPW — Олимпийские игры (@Olympic) 18 октября 2018 г.

В общей сложности российские спортсмены выиграли 29 золотых, 18 серебряных и 12 бронзовых медалей, а также завоевали ещё несколько наград в составе смешанных команд, которые в медальной таблице не учитываются.