СМИ: Жители Милана и Кортина-д'Ампеццо проголосовали за проведение ОИ-2026

Общественность итальянских городов Милан и Кортина д'Ампеццо выступила за проведение зимних Олимпийских игр 2026 года.

Как сообщает Inside The Games, согласно опросу, проведённому Международным олимпийским комитетом (МОК), 87% жителей поддержали подачу заявки на проведение Игр.

Отмечается, что в Стокгольме, который также является претендентом на проведение Олимпиады-2026, решение о подаче заявки одобрили 55% населения.

Голосование по выбору столицы Игр-2026 состоится на 134-й сессии МОК, которая пройдёт в швейцарской Лозанне в июле 2019 года.

Ранее сообщалось, что исполком МОК рекомендовал сделать брейк-данс олимпийским видом спорта.