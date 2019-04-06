СМИ: Жители Милана и Кортина-д'Ампеццо проголосовали за проведение ОИ-2026
- Reuters
Как сообщает Inside The Games, согласно опросу, проведённому Международным олимпийским комитетом (МОК), 87% жителей поддержали подачу заявки на проведение Игр.
Отмечается, что в Стокгольме, который также является претендентом на проведение Олимпиады-2026, решение о подаче заявки одобрили 55% населения.
Голосование по выбору столицы Игр-2026 состоится на 134-й сессии МОК, которая пройдёт в швейцарской Лозанне в июле 2019 года.
Ранее сообщалось, что исполком МОК рекомендовал сделать брейк-данс олимпийским видом спорта.