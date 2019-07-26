Глава ОКР Поздняков: мы оказываем активную поддержку РУСАДА

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Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал деятельность российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Глава ОКР Поздняков: мы оказываем активную поддержку РУСАДА
  • РИА Новости

«РУСАДА использует новейшие международные методики, чтобы проводить так называемое смарт-тестирование для выявления нарушителей в видах спорта, особенно подверженных применению допинга. Таких видов спорта не больше 20% от общего количества. Поэтому РУСАДА справится со своими обязанностями. С другой стороны, сейчас на РУСАДА возложено гораздо больше работы, которая связана не только с тестированием, но и с потенциальными нарушениями. Здесь им нужно активнее поработать. Но мы им оказываем активную поддержку и надеемся, что таких случаев будет всё меньше и меньше», — сказал Поздняков.

Также глава ОКР заявил, что порядка 100 российских спортсменов могут завоевать медали на Олимпийских играх — 2020.

Ранее Поздняков заявил, что на ОИ-2020 все спортсмены будут выступать под российским флагом.

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