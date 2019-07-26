Поздняков: на ОИ-2020 все спортсмены будут выступать под российским флагом

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал приглашение от Международного олимпийского комитета на участие в Играх-2020 в Токио.

«Мы приглашены как организация со всеми вытекающими обязанностями и правами. Теперь главное — сформировать олимпийскую команду, которая будет состоять из спортсменов, получивших право квалифицироваться на ОИ. Подчеркну, это касается всех спортсменов, в том числе легкоатлетов, вне зависимости от их статуса. Они будут выступать под российским флагом, а в случае победы им будет предоставлена возможность сделать круг почёта с нашим триколором. Для нас это важно, учитывая тот факт, что мы сейчас очень плотно работаем с ВФЛА, чтобы она получила свой статус как можно быстрее», — заявил Поздняков на встрече с журналистами.

Также глава ОКР добавил, что его особенно радуют успехи российского фехтования, плавания и синхронного плавания, где российские атлеты уже получили путёвки на Олимпиаду.

Ранее Поздняков прокомментировал идею создания международного спортивного паспорта.