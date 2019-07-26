Поздняков прокомментировал идею создания международного спортивного паспорта

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг американской визы российской теннисистки Светланы Кузнецовой.

«МОК в рамках организации соревнований под своей эгидой предоставляет всем спортсменам и тренерам неограниченный доступ ко всем мероприятиям, что в первую очередь требуется от национальных комитетов. К сожалению, ситуацией с Кузнецовой должна заниматься ITF, которой необходимо задуматься о такой же практике. В свою очередь, мы поддерживаем позицию МОК, гарантируя доступ к соревнованиям на территории России всем спортсменам», — заявил Поздняков журналистам.

Российская теннисистка Светлана Кузнецова не сумеет защитить титул победительницы турнира в Вашингтоне из-за проблем с получением американской визы.

Ранее Кузнецова объяснила, почему не успеет на турнир в Вашингтоне.