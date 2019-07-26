Кузнецова объяснила, почему не успеет на турнир в Вашингтоне

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Российская теннисистка Светлана Кузнецова объяснила причины, по которым не примет участие в турнире в Вашингтоне, несмотря на предоставление визы.
Кузнецова объяснила, почему не успеет на турнир в Вашингтоне
  • ©BEAUTIFUL SPORTS/Thomas Reiner
  • globallookpress.com

«Я, к сожалению, визу и свой паспорт не видела. Потому огромной радости от столь длительного ожидания не испытываю. Хотя, конечно, надеюсь, что прежняя ситуация, когда я получила паспорт без визы, не повторится», — заявила спортсменка RT.

Также Кузнецова объяснила, почему не сумеет защитить титул победительницы турнира в Вашингтоне даже в случае получения визы.

«Два дня занимает процесс вклеивания визы, а турнир начинается послезавтра. Да и акклиматизация — не однодневный процесс. Да, я не была готова к такому повороту, но ситуация открыла людей, готовых помочь. И я уже сейчас хочу сказать спасибо тем, кто это сделал. Надеюсь, вы прочтёте!» — добавила теннисистка.

Ранее сообщалось, что Кузнецова пропустит турнир в Вашингтоне.

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