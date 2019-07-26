Кузнецова пропустит турнир в Вашингтоне
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«Если виза будет готова сегодня или завтра, то это ничего не изменит, я уже снялась с турнира в Вашингтоне. Самолётов нет, а в последний момент туда точно не полечу. Значит, уже попозже», — цитирует Кузнецову «РИА Новости».
Россиянка опубликовала пост в Instagram, в котором заявила, что не сумеет защитить титул победительницы турнира в Вашингтоне из-за проблем с оформлением визы. 26 июля посольство США призвало Кузнецову обратиться в дипмиссию, утверждая, что её виза готова.
Ранее в посольстве США заявили, что виза теннисистки Кузнецовой готова.