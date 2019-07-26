Кузнецова пропустит турнир в Вашингтоне

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Российская теннисистка Светлана Кузнецова заявила, что не примет участие в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне, несмотря на выдачу визы.
Кузнецова пропустит турнир в Вашингтоне
  • ©Xinhua
  • globallookpress.com

«Если виза будет готова сегодня или завтра, то это ничего не изменит, я уже снялась с турнира в Вашингтоне. Самолётов нет, а в последний момент туда точно не полечу. Значит, уже попозже», — цитирует Кузнецову «РИА Новости».

Россиянка опубликовала пост в Instagram, в котором заявила, что не сумеет защитить титул победительницы турнира в Вашингтоне из-за проблем с оформлением визы. 26 июля посольство США призвало Кузнецову обратиться в дипмиссию, утверждая, что её виза готова.

Ранее в посольстве США заявили, что виза теннисистки Кузнецовой готова.

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