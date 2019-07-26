В посольстве США заявили, что виза теннисистки Кузнецовой готова
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«Мы видели сообщения СМИ о ситуации, которая произошла с теннисисткой Светланой Кузнецовой, её визовыми проблемами. Мы связались с ней напрямую, чтобы убедиться, что она может направиться на турнир в США, однако не получили ответа. Светлана, если вы читаете это сообщение, позвоните нам, ваша виза вас ждёт», — написала Калан в Twitter.
Российская теннисистка Светлана Кузнецова не могла отправиться на турнир в Вашингтон из-за задержки с продлением американской визы.
Ранее сообщалось, что Кузнецова не понимает, почему Уильямс, в отличие от Шараповой, никто не советует завершить карьеру.