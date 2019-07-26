В посольстве США заявили, что виза теннисистки Кузнецовой готова

Пресс-секретарь американской дипмиссии Андреа Калан призвала теннисистку Светлану Кузнецову выйти на связь, заверив, что её американская виза готова.

«Мы видели сообщения СМИ о ситуации, которая произошла с теннисисткой Светланой Кузнецовой, её визовыми проблемами. Мы связались с ней напрямую, чтобы убедиться, что она может направиться на турнир в США, однако не получили ответа. Светлана, если вы читаете это сообщение, позвоните нам, ваша виза вас ждёт», — написала Калан в Twitter.

Российская теннисистка Светлана Кузнецова не могла отправиться на турнир в Вашингтон из-за задержки с продлением американской визы.

Ранее сообщалось, что Кузнецова не понимает, почему Уильямс, в отличие от Шараповой, никто не советует завершить карьеру.