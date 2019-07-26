Кузнецова не понимает, почему Уильямс в отличие от Шараповой никто не советует завершить карьеру

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Российская теннисистка Светлана Кузнецова заявила, что у неё нет объяснения, почему американке Серене Уильямс в отличие от Марии Шараповой никто не советует завершить карьеру.
Кузнецова не понимает, почему Уильямс в отличие от Шараповой никто не советует завершить карьеру
  • ©Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Мне непонятно, почему о Марии такое говорить позволительно, а о Серене нет. Никто же не написал подобного об американке», — отметила спортсменка в интервью RT.

Она также ответила по поводу рекорда Маргарет Корт по количеству побед на турнирах Большого шлема, который стремится побить Уильямс.

«Есть ощущение, что именно это давит на неё психологически. Она доходит до финала, а после замыкается внутри себя», — сказала Кузнецова.

Ранее Кузнецова объяснила, почему вступилась за Шарапову после критики в российских СМИ.

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