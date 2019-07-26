Кузнецова объяснила, почему вступилась за Шарапову после критики в российских СМИ

Российская теннисистка Светлана Кузнецова объяснила, почему заступилась за соотечественницу Марию Шарапову после её поражения на третьем в сезоне турнире серии Большого шлема в Уимблдоне. Тогда была опубликована статья, в которой Шараповой посоветовали завершить карьеру.

«Меня эта статься буквально взорвала. Задела своим неуважением к Марии лично и теннису в целом. Считаю, что этот писатель особыми достоинствами не обладает. Если ты патриот, то просто пожелай удачи и здоровья своей соотечественнице. Если же ты критикуешь, то готовься к тому, что тебе могут ответить», — сказала Кузнецова в интервью RT.

Ранее Кузнецова прокомментировала своё обращение к Трампу по поводу американской визы.