Кузнецова прокомментировала своё обращение к Трампу по поводу американской визы

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Российская теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала свои слова в Instagram, согласно которым она не исключает, что ей придётся обратиться к президенту США Дональду Трампу по поводу своей американской визы.
Кузнецова прокомментировала своё обращение к Трампу по поводу американской визы
  • ©AFP7/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Я уже отметила его в своём посте, но писать какие-то официальные письма, конечно же, не буду. Понимаю, что я человек не той величины, чтобы напрямую обращаться к нему с прошениями», — сказала Кузнецова в интервью RT.

Кузнецова сообщила, что не сможет выступить на турнире Citi Open в Вашингтоне из-за проблем с продлением американской визы

Ранее теннисистка ответила на вопрос, с чем может быть связано долгое рассмотрение её запроса на получение американской визы.

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