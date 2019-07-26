Кузнецова прокомментировала своё обращение к Трампу по поводу американской визы
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«Я уже отметила его в своём посте, но писать какие-то официальные письма, конечно же, не буду. Понимаю, что я человек не той величины, чтобы напрямую обращаться к нему с прошениями», — сказала Кузнецова в интервью RT.
Кузнецова сообщила, что не сможет выступить на турнире Citi Open в Вашингтоне из-за проблем с продлением американской визы.
Ранее теннисистка ответила на вопрос, с чем может быть связано долгое рассмотрение её запроса на получение американской визы.