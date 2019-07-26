Кузнецова прокомментировала своё обращение к Трампу по поводу американской визы

Российская теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала свои слова в Instagram, согласно которым она не исключает, что ей придётся обратиться к президенту США Дональду Трампу по поводу своей американской визы.

«Я уже отметила его в своём посте, но писать какие-то официальные письма, конечно же, не буду. Понимаю, что я человек не той величины, чтобы напрямую обращаться к нему с прошениями», — сказала Кузнецова в интервью RT.

Кузнецова сообщила, что не сможет выступить на турнире Citi Open в Вашингтоне из-за проблем с продлением американской визы.

Ранее теннисистка ответила на вопрос, с чем может быть связано долгое рассмотрение её запроса на получение американской визы.