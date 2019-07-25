Кузнецова рассказала о ситуации с американской визой

Российская теннисистка Светлана Кузнецова затрудняется назвать причину задержки в вопросе продления американской визы.

«Я с таким впервые сталкиваюсь. Всегда подавала документы на визу в Москве, никаких проблем не было. С 16 лет всегда участвовала в турнирах в США. Уже дошла до той грани, что у меня уже нет каких-то иллюзий. Хотя после моего поста консульство написало: «Приносите паспорт». Не знаю, что из этого выйдет», — цитирует теннисистку «РИА Новости».

Светлана Кузнецова была вынуждена отказаться от возможности защитить титул на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне из-за проблем с продлением визы.

Ранее сообщалось, что Потапова обыграла Марцинкевич на турнире WTA в Юрмале.