Кузнецова рассказала о ситуации с американской визой

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Российская теннисистка Светлана Кузнецова затрудняется назвать причину задержки в вопросе продления американской визы.
Кузнецова рассказала о ситуации с американской визой
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Я с таким впервые сталкиваюсь. Всегда подавала документы на визу в Москве, никаких проблем не было. С 16 лет всегда участвовала в турнирах в США. Уже дошла до той грани, что у меня уже нет каких-то иллюзий. Хотя после моего поста консульство написало: «Приносите паспорт». Не знаю, что из этого выйдет», — цитирует теннисистку «РИА Новости».

Светлана Кузнецова была вынуждена отказаться от возможности защитить титул на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне из-за проблем с продлением визы.

Ранее сообщалось, что Потапова обыграла Марцинкевич на турнире WTA в Юрмале.

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