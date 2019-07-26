Кузнецова: по неофициальной информации, мой паспорт задержала служба безопасности США

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Российская теннисистка Светлана Кузнецова ответила на вопрос, с чем может быть связано долгое рассмотрение её запроса на получение американской визы.
Кузнецова: по неофициальной информации, мой паспорт задержала служба безопасности США
  • Reuters

«По неофициальной информации, служба безопасности США задержала мой паспорт. Якобы он вызвал у них некие подозрения», — сказала спортсменка в интервью RT.

Ей непонятно, почему вызвал подозрение её паспорт, если она выступает на турнирах в США уже на протяжении 16 лет.

«При этом не отдыхаю там, а пребываю исключительно по работе. В общем, мыслей нет. Говорят, это политика, но почему я должна жертвовать своей работой? Хочу играть в теннис! У меня было много пропусков, нет рейтинга… А поехать на турнир мне не дают. Это странно», — заявила Кузнецова.

Ранее спортсменка призналась, что находится в состоянии постоянного стресса из-за ситуации с визой.

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