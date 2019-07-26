Кузнецова: по неофициальной информации, мой паспорт задержала служба безопасности США
- Reuters
«По неофициальной информации, служба безопасности США задержала мой паспорт. Якобы он вызвал у них некие подозрения», — сказала спортсменка в интервью RT.
Ей непонятно, почему вызвал подозрение её паспорт, если она выступает на турнирах в США уже на протяжении 16 лет.
«При этом не отдыхаю там, а пребываю исключительно по работе. В общем, мыслей нет. Говорят, это политика, но почему я должна жертвовать своей работой? Хочу играть в теннис! У меня было много пропусков, нет рейтинга… А поехать на турнир мне не дают. Это странно», — заявила Кузнецова.
Ранее спортсменка призналась, что находится в состоянии постоянного стресса из-за ситуации с визой.