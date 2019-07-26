Кузнецова об отказе в выдаче визы США: нахожусь в состоянии постоянного стресса

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Российская теннисистка Светлана Кузнецова заявила, что пока нет никаких изменений по поводу ситуации с продлением её американской визы.
Кузнецова об отказе в выдаче визы США: нахожусь в состоянии постоянного стресса
  • РИА Новости

«Пока никаких подвижек по делу нет. Зато после моей последней публикации начался шквал звонков с вопросами и реакцией. Не успеваю ни на что отвечать. Ситуация непростая. По сути, я три месяца нахожусь в состоянии постоянного стресса», — сказала спортсменка в интервью RT.

По её словам, американское консульство просит привезти её паспорт, хотя до этого он там находился шесть месяцев.

«Что из этого выйдет? Пока сложно понять. Но турнир в Вашингтоне теперь точно пройдёт без меня. Теперь жду канадскую визу, но её должны дать в течение пяти дней», — добавила Кузнецова.

Ранее посольство России направило ноту протеста в Госдеп из-за ситуации с Кузнецовой.

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