Посольство России направило ноту протеста в Госдеп из-за ситуации с Кузнецовой
Об этом сообщается на странице дипмиссии в социальной сети Facebook.
Там назвали Кузнецову «очередной жертвой «затянувшихся административных процедур».
«Возмущены продолжающейся практикой воспрепятствования участию наших спортсменов в крупных соревнованиях, проходящих на территории США», — отметили в посольстве.
При этом там уточнили, что сотрудники дипмиссии направили ноту протеста в Госдепартамент США с требованием прекратить подобную дискриминационную политику.
Ранее Кузнецова сообщила, что не сможет выступить на турнире Citi Open в Вашингтоне из-за проблем с продлением американской визы.
По словам спортсменки, причины создавшейся ситуации ей неизвестны.