Посольство России направило ноту протеста в Госдеп из-за ситуации с Кузнецовой

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Посольство России в Соединённых Штатах направило ноту протеста во внешнеполитическое ведомство США в связи с ситуацией вокруг продления американской визы теннисистке Светлане Кузнецовой для участия в турнире Citi Open.

Об этом сообщается на странице дипмиссии в социальной сети Facebook.

Там назвали Кузнецову «очередной жертвой «затянувшихся административных процедур».

«Возмущены продолжающейся практикой воспрепятствования участию наших спортсменов в крупных соревнованиях, проходящих на территории США», — отметили в посольстве.

При этом там уточнили, что сотрудники дипмиссии направили ноту протеста в Госдепартамент США с требованием прекратить подобную дискриминационную политику.

Ранее Кузнецова сообщила, что не сможет выступить на турнире Citi Open в Вашингтоне из-за проблем с продлением американской визы

По словам спортсменки, причины создавшейся ситуации ей неизвестны.

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