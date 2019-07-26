«Паспорт якобы вызвал подозрения у службы безопасности»: Кузнецова о проблемах с американской визой и обращении к Трампу

Консульство США может возобновить процедуру рассмотрения выдачи визы двукратной победительнице US Open Светлане Кузнецовой. Об этом спортсменка рассказала в интервью RT. По словам теннисистки, которая была вынуждена сняться с турнира в Вашингтоне из-за проблем с документами, после того как новость о проволочках с выдачей загранпаспорта растиражировали СМИ, ей предложили вернуть заграничный паспорт в учреждение. Россиянка также предположила, что проблемы возникли из-за действий службы безопасности США, однако возможные подозрения с их стороны вызывают у спортсменки недоумение.

— Ситуация с выдачей вам американской визы окончательно зашла в тупик?

— Пока никаких подвижек по делу нет. Зато после моей последней публикации начался шквал звонков с вопросами и реакцией. Не успеваю ни на что отвечать. Ситуация непростая. По сути, я три месяца нахожусь в состоянии постоянного стресса. Консульство продержало паспорт шесть месяцев, потом вернули мне его, сейчас просят привезти обратно. Что из этого выйдет? Пока сложно понять. Но турнир в Вашингтоне теперь точно пройдёт без меня. Теперь жду канадскую визу, но её должны дать в течении пяти дней.

— Что собираетесь делать?

— Верну им паспорт, буду ждать. Увы, пока никто ничего сделать не может. К счастью у меня два загранпаспорта. Один полностью забит визами, последняя страница осталась как раз для Канады. Второй — новый, чистый, ждёт штампа Штатов.

— Когда вы поняли, что сроки рассмотрения слишком затянулись?

— Документы были поданы в феврале, так что уже в мае стало ясно, что-то идёт не так. Мне многие пишут, что нужно было действовать иначе и оформлять визу в Европе, но у меня в запасе было семь месяцев. Не могла подумать, что откажут. На это нет никаких веских причин.

— С чем может быть связано столь длительное рассмотрение вашего запроса?

— По неофициальной информации, служба безопасности США задержала мой паспорт. Якобы он вызвал у них некие подозрения. Мой, и ещё одного человека, чья фамилия мне ни о чём не говорит. Правда, непонятно, какое я могу вызвать подозрение, если на протяжении 16 лет летаю на турниры в США?

При этом не отдыхаю там, а пребываю исключительно по работе. В общем, мыслей нет. Говорят, это политика, но почему я должна жертвовать своей работой? Хочу играть в теннис! У меня было много пропусков, нет рейтинга… А поехать на турнир мне не дают. Это странно.

— Могут ли через вас теоретически сводить счёты с кем-нибудь из российских теннисистов или функционеров?

— Хочется верить, что нет. Но это лишь мои догадки, додумывать за других я не хочу.

— Организаторы US Open или Федерация тенниса США предлагали вам свою помощь?

—Насколько мне известно, Международная федерация тенниса отказалась от содействия в решении вопроса. Что касается американской, то в виду того, что я являюсь победительницей US Open, они направили необходимый запрос, но получили ровно такой же ответ, как и я.

Также по теме «Она может играть до старости»: эксперты оценили перспективы дальнейшей карьеры Шараповой Российская теннисистка Мария Шарапова находится в хорошей физической форме, а причина её неудач — в недостатке уверенности в себе....

— В своём Instagram вы оставили комментарий, что не исключаете, что обратитесь к президенту США Дональду Трампу. Это больше эмоции или всерьёз думаете об этом?

— Я уже отметила его в своём посте, но писать какие-то официальные письма, конечно же, не буду. Понимаю, что я человек не той величины, чтобы напрямую обращаться к нему с прошениями.

— А как реагируют ваши иностранные коллеги? Обсуждали ли с кем-нибудь сложившуюся ситуацию?

— Если честно, то нет. Все заняты своими делами, им просто не до меня.

— Слышали ли вы, что у Даниила Медведева, по словам Шамиля Тарпищева, также возникли проблемы с получением визы?

— Не слышала. Но я, скажем так, копаюсь в своём болоте и делаю всё для того, чтобы сыграть как можно быстрее. Только начала набирать форму, матчей нет, все турниры в США…

«Сложно что-то требовать от себя, не играя год»

— Если позволите, от одной не слишком приятной темы к другой. Российский теннисисты не слишком удачно выступили на Уимблдоне, причём у девушек до третьего раунда вообще никто не дошёл. С чем вы это связываете?

— Происходит смена поколений. Весь основной эшелон по тем или иным причинам чаще вне игры. Кто-то закончил, я к примеру постоянно на травмах и нахожусь на закате карьеры, отсюда и такие неутешительные для наших болельщиков результаты.

— Если говорить непосредственно о вас, то какую цель ставили перед собой, отправляясь в Лондон?

— Сложно что-то требовать от себя, не играя полный год. У меня нет ни больших матчей, не полноценных турниров, так что пока просто играю, не замыкаясь на возможном итоге.

— Как ни смешно, но вы запомнились многим на этом Уимблдоне не столько своей игрой, сколько тем, как яростно заступились за Марию Шарапову, которой журналист одного из популярных спортивных порталов посоветовал завершить карьеру из-за возраста.

— Просто мне кажется, что это дикость. За рубежом, к примеру, таких вещей почти не происходит. На каких основаниях репортёр говорит великой теннисистке, что ей делать?

Меня эта статься буквально взорвала. Задела своим неуважением к Марии лично и теннису в целом. Считаю, что этот писатель особыми достоинствами не обладает. Если ты патриот, то просто пожелай удачи и здоровья своей соотечественнице. Если же ты критикуешь, то готовься к тому, что тебе могут ответить.

— Если начистоту, то вас больше задела форма подачи материала, то, что называют сейчас «журналистикой клика», или фактура в упомянутой статье?

— Всё вместе. Понимаю, когда подобные комментарии оставляют эксперты, сидящие дома на диване, но этот человек позиционирует себя как спортивный журналист. Хорошо, ты приводишь какие-то факты и, основываясь на них, проводишь анализ выступления, но ведь это не значит, что тебя кто-то наделил правом навязывать своё мнение другим.

— Если бы про вас написали что-то похожее, что бы делали?

— Ничего. Продолжила бы играть.

— Спустя три недели не жалеете о сказанном? Читали ли вы ответ главного редактора издания на ваш пассаж?

— Нет. И если честно не собираюсь. Мне было обидно за Машу, и я ответила, но в целом стараюсь не читать подобное.

— Если абстрагироваться от того, что репортёр акцентировал внимание на возрасте Шараповой, как вы оцениваете её выступление на турнире?

— Знаете, если честно я даже не смотрела матч целиком. Нет никакой разницы, проиграла она или выиграла. У всех случаются спады, понятное дело, что она играет после травм, возраст не юный, ей тяжело. Но нужно поддержать и пожелать ей удачи. Она этого достойна.

— По вашим ощущениям, сколько ещё Шарапова будет продолжать карьеру?

— Это знает и чувствует только сама Маша. Никто не вправе советовать ей или подталкивать к этому решению. Если она чувствует в себе силы, то имеет полное право выходить на корт и биться.

— У вас есть объяснение, почему Серене Уильямс, которой уже 37 лет, никто не предлагает повесить ракетку на стену, а Шарапову уже записали в ветераны?

— Вот! Мне тоже непонятно, почему о Марии такое говорить позволительно, а о Серене нет. Никто же написал подобного об американке.

— Как думаете, будет ли побит рекорд Маргарет Корт по количеству побед на турнирах Большого шлема, за которым так явно гонится американка?

— Есть ощущение, что именно это давит на неё психологически. Она доходит до финала, а после замыкается внутри себя.