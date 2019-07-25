ITF не реагирует на письма ФТР по ситуации с американской визой Кузнецовой

Международная федерация тенниса (ITF) не реагирует на официальные обращения Федерации тенниса России (ФТР) по ситуации с непредоставлением американской визы россиянке Светлане Кузнецовой.

По словам президента ФТР Шамиля Тарпищева, которые передаёт ТАСС, федерация сделала всё от неё зависящее, чтобы помочь Кузнецовой с решением визового вопроса, в том числе обращалась к главе ITF Дэвиду Хаггерти, но до сих пор не получила никакого ответа.

Он также выразил надежду, что данная проблема будет решена до US Open и 34-летняя россиянка сможет выступить на заключительном, четвёртом в сезоне турнире серии Большого шлема.

Ранее стало известно, что Кузнецова снялась с турнира WTA в Вашингтоне из-за проблем с визой.