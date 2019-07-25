ITF не реагирует на письма ФТР по ситуации с американской визой Кузнецовой

Короткая ссылка
Международная федерация тенниса (ITF) не реагирует на официальные обращения Федерации тенниса России (ФТР) по ситуации с непредоставлением американской визы россиянке Светлане Кузнецовой.
ITF не реагирует на письма ФТР по ситуации с американской визой Кузнецовой
  • ©BEAUTIFUL SPORTS/Peter Weber
  • globallookpress.com

По словам президента ФТР Шамиля Тарпищева, которые передаёт ТАСС, федерация сделала всё от неё зависящее, чтобы помочь Кузнецовой с решением визового вопроса, в том числе обращалась к главе ITF Дэвиду Хаггерти, но до сих пор не получила никакого ответа.

Он также выразил надежду, что данная проблема будет решена до US Open и 34-летняя россиянка сможет выступить на заключительном, четвёртом в сезоне турнире серии Большого шлема.

Ранее стало известно, что Кузнецова снялась с турнира WTA в Вашингтоне из-за проблем с визой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить