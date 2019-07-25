ITF не реагирует на письма ФТР по ситуации с американской визой Кузнецовой
- ©BEAUTIFUL SPORTS/Peter Weber
- globallookpress.com
По словам президента ФТР Шамиля Тарпищева, которые передаёт ТАСС, федерация сделала всё от неё зависящее, чтобы помочь Кузнецовой с решением визового вопроса, в том числе обращалась к главе ITF Дэвиду Хаггерти, но до сих пор не получила никакого ответа.
Он также выразил надежду, что данная проблема будет решена до US Open и 34-летняя россиянка сможет выступить на заключительном, четвёртом в сезоне турнире серии Большого шлема.
Ранее стало известно, что Кузнецова снялась с турнира WTA в Вашингтоне из-за проблем с визой.