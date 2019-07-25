Кузнецова снялась с турнира WTA в Вашингтоне из-за проблем с визой

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Россиянка Светлана Кузнецова снялась с турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне из-за проблем с получением американской визы.
Кузнецова снялась с турнира WTA в Вашингтоне из-за проблем с визой
  • ©AFP7/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом 34-летняя спортсменка сообщила в своём Instagram.

Она отметила, что подобная ситуация является первой за её профессиональную карьеру.

Таким образом, Кузнецова, являющаяся действующей чемпионкой турнира в Вашингтоне, не сможет защитить свой титул.

Турнир WTA в Вашингтоне пройдёт с 29 июля по 4 августа. 

Ранее Шамиль Тарпищев рассказал о ситуации с американской визой для Кузнецовой.

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