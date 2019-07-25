Кузнецова снялась с турнира WTA в Вашингтоне из-за проблем с визой
- ©AFP7/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Об этом 34-летняя спортсменка сообщила в своём Instagram.
Она отметила, что подобная ситуация является первой за её профессиональную карьеру.
Таким образом, Кузнецова, являющаяся действующей чемпионкой турнира в Вашингтоне, не сможет защитить свой титул.
Турнир WTA в Вашингтоне пройдёт с 29 июля по 4 августа.
Ранее Шамиль Тарпищев рассказал о ситуации с американской визой для Кузнецовой.