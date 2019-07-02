Отказ Шараповой, победа Рублёва и успех 22-летней россиянки: итоги второго дня Уимблдона

Мария Шарапова не смогла преодолеть барьер первого круга Уимблдона и отказалась от борьбы за победу из-за травмы. Андрей Рублёв взял верх над Кристианом Гарином и впервые за полтора года вышел во второй раунд турнира Большого шлема, а 22-летняя Варвара Флинк одержала свою первую победу на мэйджоре. Роджер Федерер и Рафаэль Надаль не испытали проблем в своих матчах, а Жо-Вильфрид Тсонга разгромил Бернарда Томича за 59 минут.

Неудача Шараповой

Для российских болельщиков главным событием второго дня Уимблдона должно было стать возвращение Марии Шараповой. В последнее время её всё чаще беспокоили травмы, в результате она выступала нерегулярно и даже пропустила Открытый чемпионат Франции. Так, её лучшим достижением в 2019 году оставался выход в четвёртый круг Australian Open, в котором она не смогла справиться с хозяйкой кортов, а ныне первой ракеткой планеты Эшли Барти.

В Лондоне от Шараповой ждали как минимум не менее успешного выступления. Серьёзной мотивацией для неё должна была стать 15-я годовщина её первой победы на турнире Большого шлема, состоявшейся именно на Уимблдоне и положившей начало её великолепной карьере. Благоволил спортсменке и жребий, который определил ей в соперницы 88-ю ракетку планеты Полин Пармантье.

Дебют матча лишь укрепил веру болельщиков Шараповой. Мария была великолепна при попадании первым мячом, взяв 11 из 13 розыгрышей, а также здорово действовала на второй подаче Полин. Пармантье взяла лишь шесть очков из 16, что во многом предопределило исход партии.

Начало второго сета также осталось за Шараповой, и при счёте 5:2 уже мало кто сомневался в её итоговом успехе. Однако именно в этот момент в дело вмешалась травма. Россиянка сбавила обороты и проиграла четыре гейма подряд. Ценой огромных усилий она смогла отыграть два сетбола и всё же сравняла счёт, но на тай-брейке потерпела поражение.

После этого борьбы не получилось. Шарапову ещё сильнее стала беспокоить травма, из-за чего она была вынуждена сначала взять медицинский перерыв, а затем и вовсе отказаться от продолжения борьбы. К этому моменту она уступала со счётом 0:5 и практически не имела шансов переломить ход неудачно складывающегося матча. Мария уступила и второй год подряд не смогла преодолеть барьер первого круга на Уимблдоне. В последний раз это удавалось ей в 2015-м.

«Мне действительно больно»

После матча Шарапова посетила пресс-конференцию, на которой рассказала о своём решении сняться с Уимблдона. По её словам, на протяжении долгого времени её беспокоит травма сухожилия в левом предплечье.

«Сегодня во втором сете эта травма проявила себя. Мне было трудно в третьем сете, но я старалась изо всех сил. Редко не доигрываю матчи. Это означает, что мне действительно больно. Думала, что справилась с повреждением и у меня действительно хорошие перспективы. Решила принять участие в Уимблдоне, чтобы бороться, а не сниматься с него. Это явно не тот способ, которым я хотела бы завершить своё выступление здесь», — заявила Шарапова.

Успех Рублёва

До настоящего момента нынешний сезон складывался для российского теннисиста крайне неудачно. В начале года один из самых талантливых отечественных спортсменов уже после первого круга покинул Australian Open. После Андрея Рублёва начала мучить травма запястья, из-за которой у него сильно упали результаты. Лишь в Лондоне он смог одержать победу и впервые с января 2018 года преодолел барьер первого раунда турнира Большого шлема.

При этом соперник у Рублёва был не из простых. Им оказался 34-я ракетка мира Кристиан Гарин, который за три месяца успел выиграть два турнира серии ATP 250 и находился в хорошей форме. Это стало заметно уже по ходу первой партии, в которой чилиец оказался немного сильнее своего визави.

Однако после этого Рублёва уже было не остановить. Он стал действовать значительно строже и в сравнении с противником практически перестал ошибаться (17:40). Во второй и третьей партиях он не позволил тому взять ни одной своей подачи, ослабив хватку лишь в заключительной. Но даже два брейка не помогли чилийцу остановить россиянина, который в следующем раунде встретится с Сэмом Куэрри.

Фиаско россиянок

Помимо Шараповой, на корты Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета вышли сразу шесть россиянок, однако лишь одна из них смогла продолжить своё выступление в Лондоне. Ею оказалась Варвара Флинк, одержавшая свою первую победу на турнирах Большого шлема. 22-летняя москвичка в двух партиях обыграла испанку Паулу Бадосу и теперь сразится с Юлией Гёргес.

Остальные россиянки не смогли поддержать почин своей соотечественницы. Анна Калинская и Виталия Дьяченко ожидаемо уступили Магде Линетт и Кристине Младенович соответственно, а Анастасия Павлюченкова не смогла справиться с талантливой Белиндой Бенчич. 22-летняя швейцарка уже сейчас занимает 13-ю строчку в рейтинге WTA, а в прошлом году дошла до четвёртого круга Уимблдона.

Как таковой борьбы не получилось. Павлюченкову вновь погубили частые невынужденные ошибки, которых за весь матч набралось 19. Кроме того, она не могла похвастаться стабильной первой подачей (51%) и грешила двойными (пять), что вкупе не позволило ей рассчитывать на успех. За две партии она взяла всего пять геймов.

Другие две россиянки сражались упорнее, но также не смогли порадовать своих поклонников. Екатерина Александрова здорово начала встречу с Катериной Синяковой и довольно уверенно взяла первую партию, но затем стала испытывать серьёзные проблемы на приёме. Она выиграла лишь 17 из 50 розыгрышей на подаче соперницы и проиграла оба сета со счётом 1:6.

Светлана Кузнецова продлила свою неудачную серию и в пятый раз не смогла преодолеть барьер первого круга на мэйджоре. В этот раз на её пути встала Алисон ван Эйтванк. На протяжении полутора сетов между теннисистками шла борьба, а в концовке второго россиянка даже смогла выиграть пять геймов подряд и отыграться со счёта 1:4, но на большее её не хватило. Бельгийка ответила своей серией и прошла дальше.

Победы фаворитов и разгром от Тсонга

Если первый день Уимблдона запомнился успехами юных теннисистов, то второй — победами фаворитов и заслуженных ветеранов. Во второй раунд уверенно шагнули Роджер Федерер и Рафаэль Надаль, которые взяли верх над Ллойдом Джорджем Харрисом и Юити Сугитой соответственно. В отличие от его извечного оппонента, швейцарцу пришлось отыгрываться по ходу встречи, но в итоге он в четырёх партиях сломил сопротивление 86-й ракетки мира.

Впечатляющую победу одержал Жо-Вильфрид Тсонга. В первом раунде ему противостоял Бернард Томич, но борьбы абсолютно не получилось. Француз не оставил своему визави ни шанса и выиграл три сета всего за 59 минут. За весь матч австралиец сумел выиграть лишь восемь из 57 очков на подаче соперника.

Не испытал проблем и Кеи Нисикори, без особых проблем расправившийся с Тьяго Монтейро. Ему оказалось достаточно всего трёх партий, лишь одна из которых продлилась более 40 минут. Во второй бразилец сумел дотянуть до тай-брейка, но не более.

Старт защиты Кербер и победа Уильямс

У женщин практически все фавориты уверенно шагнули во второй круг. Исключением стала лишь триумфатор Уимблдона-2017 Гарбинье Мугуруса, которая второй год подряд уступает на ранних стадиях. Ранее она зачехлила ракетку на стадии второго раунда, а теперь не смогла преодолеть барьер первого. На её пути встала бразильянка Беатрис Аддад Майя, которая не позволила испанке выиграть ни одной партии.

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При этом действующая чемпионка Уимблдона уверенно начала свой путь к защите титула. Анжелика Кербер не встретила серьёзного сопротивления со стороны своей соотечественницы Татьяны Марии и легко добилась победы. Спортсменки грешили неуверенной игрой на подаче и суммарно 11 раз позволяли оппонентке сделать брейк, но более титулованная немка делала это значительно реже. Итог — 6:4, 6:3 в её пользу.

Не испытала серьёзных проблем и первая ракетка мира Эшли Барти. Австралийке потребовалось всего 78 минут, чтобы взять верх над китаянкой Чжэн Сайсай. Примерно столько же на корте провели Слоан Стивенс, Петра Квитова и Йоханна Конта, а также 17-летняя Аманда Анисимова. Полуфиналистка «Ролан Гаррос» оставила не у дел опытную Сорану Кырстю.

Немного труднее пришлось Серене Уильямс. В первой партии она отдала Джулии Гатто-Монтиконе всего два гейма, но во второй чуть было не позволила ей довести дело до тай-брейка. При счёте 4:3 американка сделала брейк и вышла подавать на матч, но неожиданно дрогнула и почти всухую проиграла следующий гейм. Однако впоследствии она смогла собраться и довести встречу до победы.

Сражение Кирьоса с Томпсоном

Одно из самых ожесточённых противостояний дня развернулось на третьем корте, где австралиец Ник Кирьос взял верх над своим соотечественником Джорданом Томпсоном. На протяжении первой половины встречи между атлетами шла бескомпромиссная борьба, но особого внимания заслуживает концовка.

Перед четвёртой партией Кирьос вёл в счёте и только что второй раз за матч выиграл тай-брейк. При этом «укороченный сет» получился довольно затяжным, что отняло у Ника слишком много сил. За следующие шесть геймов он сумел взять лишь пять розыгрышей и позволил Томпсону оформить «баранку». Примечательно, что для этого Джордану потребовалось всего 19 минут.

Могло показаться, что Кирьос не сможет прийти в себя после такого фиаско, но в ключевой момент матча он собрался и позволил Томпсону взять всего один гейм. Ник выиграл 75% розыгрышей на первой подаче, 60% — на второй и допустил всего две невынужденные ошибки. Его соотечественник оказался бессилен и уступил дорогу во второй раунд.

Поражения Тима и Шаповалова

Доминик Тим второй год подряд не смог преодолеть барьер первого круга. Год назад он не смог справиться с Маркосом Багдатисом, а на этот раз уступил Сэму Куэрри. Финалист двух последних розыгрышей «Ролан Гаррос» хорошо начал встречу и на тай-брейке взял первую партию, но проиграл три последующие и отправился домой. При этом в заключительном, четвёртом сете он не смог взять ни гейма. За весь матч австриец так и не смог совладать с молниеносной подачей американца, не сумев сделать ни одного брейка и позволив тому совершить 22 эйса.

На данный момент лучшим достижением Тима на Уимблдоне остаётся выход в четвёртый круг в 2017 году. Тогда он проиграл всего один сет в первых трёх встречах, но затем столкнулся с будущим полуфиналистом — Томашем Бердыхом.

Сам чех не смог преодолеть барьер первого круга и, судя по сообщениям СМИ, задумался о завершении карьеры. Молодому Денису Шаповалову это пока не грозит, но успехами на мейджорах он также давно не радовал. В 2017-м он поразил всех, добравшись до четвёртого раунда US Open, но до сих пор так и не смог повторить тот результат. На этот раз канадец в трёх сетах проиграл литовцу Ричардасу Беранкису.

У женщин же шестое поражение подряд потерпела Эжени Бушар. С 2015 года она ни разу не проходила на мейджорах дальше четвёртого круга, а с января 2017-го — дальше второго. В Лондоне чуда вновь не произошло. На протяжении 2 часов 22 минут канадка сражалась со словенкой Тамарой Зиданшек, но в итоге была вынуждена признать капитуляцию.

Визит Герцогини

Второй день Уимблдона также запомнился своими звёздными гостями. Так, за матчами второго дня турнира наблюдала сама Кэтрин Миддлтон, герцогиня Кембриджская. Примечательно, что супруга принца Уильяма решила посетить не центральный, а 14-й корт, на котором в данный момент встречались британка Хариет Дарт и американка Кристина Макхэйл.

При этом Кэтрин появилась на трибунах не одна. Компанию представительнице королевской семьи составили экс-теннисистка Энн Котавонг и действующая спортсменка Кэти Бултер.

Присутствие герцогини помогло её соотечественнице, которая одержала победу в трёх сетах и второй раз в карьере вышла во второй круг Уимблдона.