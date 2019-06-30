Возвращение Маррея, скандал из-за посева и удачная жеребьёвка россиян: что надо знать о мужском турнире Уимблдона
- Reuters
- © Tony O'Brien
Без перемен на первой строчке
Традиционная погоня за званием первой ракетки мира по итогам Уимблдона опять не состоится. Новак Джокович по-прежнему очень уверенно возглавляет рейтинг. Сербский теннисист является действующим победителем трёх мейджоров и полуфиналистом последнего «Ролан Гаррос», так что его лидерство вполне обоснованно. Джокович вновь может сняться с первого круга, и всё равно никто, даже Рафаэль Надаль и Роджер Федерер, его не догонят.
А вот борьба за вторую строчку рейтинга между этими двумя легендами тенниса состоится, пускай и будет не слишком острой. Федерер сможет приблизиться к Джоковичу в том случае, если в девятый раз выиграет Уимблдон, а Надаль не продвинется дальше полуфинала. Швейцарец может и проиграть титул в финале, но тогда испанскому теннисисту надо выбыть из борьбы до четвертьфинала, чтобы уступить вторую строчку в рейтинге.
Ahh we’re backkk!!! Most sacred court in the world 😃😍😎🎾🕺🏻🙌🏼🇬🇧 #Wimbledonpic.twitter.com/Z9GfHM1xpx— Novak Djokovic (@DjokerNole) 27 июня 2019 г.
Вслед за этой троицей расположены сразу четыре теннисиста, которые без прошлогодних очков за Уимблдон находятся на расстоянии меньше тысячи баллов друг от друга. Доминик Тим, Александр Зверев, Стефанос Циципас и Кей Нисикори почти наверняка поспорят друг с другом за звание четвёртой ракетки мира, которое будет иметь большое значение в ближайшие два месяца до US Open.
Кроме того, через две недели сразу два теннисиста смогут пройти отбор на итоговый турнир года. Надалю и Джоковичу для этого надо дойти до финала Уимблдона. Если испанец ограничится полуфиналом, то ему останется набрать ещё 20 символических баллов в течение сезона.
Our defending singles champion @DjokerNole will open his 2019 campaign against @Kohlscribbler#Wimbledonpic.twitter.com/4G01ZyUcIx— Wimbledon (@Wimbledon) 28 июня 2019 г.
Скандал из-за посева
Уимблдон славится тем, что список из 32 сеяных игроков в мужском одиночном разряде формируется особым способом. За основу берётся не только текущий рейтинг ATP, но и результаты игроков на травяных кортах за последние два года. Организаторы сами начисляют очки и затем объявляют, кому из теннисистов положены преференции при жеребьёвке.
Игроки и раньше были не в восторге от того, что общие для всех правила перестают работать на одном турнире, пусть и самом старом и престижном. Но в этом году произошёл настоящий скандал, связанный с тем, что уимблдонский рейтинг сильно отличается от текущего.
Организаторы поставили на второе место в списке сеяных не Рафаэля Надаля, а Роджера Федерера. Таким образом, швейцарец может вплоть до финала избегать встреч с Джоковичем, а для Надаля путь к третьему титулу на Уимблдоне стал сложнее. Такое понижение испанца в статусе произошло из-за того, что на травяных кортах он выступает редко, а в последний раз выигрывал турниры в 2015 году. Федерер же любит это покрытие, а последний раз успеха на нём достиг как раз за неделю до Уимблдона.
A potential second round encounter...— Wimbledon (@Wimbledon) 28 июня 2019 г.
Nick Kyrgios vs Rafael Nadal#Wimbledonpic.twitter.com/J5CpFP7KoF
Жеребьёвка всё-таки восстановила справедливость, и Надаль отправился в нижнюю половину сетки, так что с Джоковичем он тоже не встретится вплоть до финала. Однако этот случай может стать поводом для отмены особого положения Уимблдонского турнира по части формирования списка сеяных. У женщин, кстати, посев формируется только на основе рейтинга.
Ещё одной странностью нынешнего списка сеяных стало появление на четвёртой строчке Кевина Андерсона, который в рейтинге ATP занимает лишь восьмое место. Организаторы таким образом вознаградили его за выход в финал в прошлом году, хотя южноафриканец явно не соответствует статусу четвёртой ракетки. С марта он участвовал только в турнире в Лондоне, где потерпел поражение во втором матче. Но на Уимблдоне Андерсон будет посеян выше, чем те, кто активно выступал в последние месяцы.
Фавориты Уимблдона
Травяной отрезок сезона, начинающийся сразу после «Ролан Гаррос», довольно скоротечен и к тому же не включает в себя престижных турниров. За три недели, из которых сильнейшим игрокам нужна хотя бы одна на отдых и тренировки, можно сыграть только на двух турнирах ATP 250 и одном ATP 500. Поэтому судить о расстановке сил в мировом теннисе перед Уимблдоном всегда довольно трудно.
Тем не менее некоторым теннисистам удалось себя проявить с лучшей стороны. Всерьёз на девятый триумф на Уимблдоне претендует Роджер Федерер. Он выиграл турнир в Галле, обыграв в финале Давида Гоффена, и завоевал 102-й профессиональный титул за карьеру. Параллельно в Лондоне победный дубль сотворил Фелисиано Лопес, выиграв и одиночный турнир, и парный, что делает его тёмной лошадкой Уимблдона.
Traum Woche— Roger Federer (@rogerfederer) 23 июня 2019 г.
Dream week
🙏 pic.twitter.com/LgG3NZRUCh
Большинство известных и титулованных теннисистов предпочти пропустить травяной сезон либо выступить всего на одном турнире, по которому судить о текущей форме невозможно. Так что хотя Джокович, Надаль, Циципас, Зверев, Нисикори и прочие не особенно себя проявили после Открытого чемпионата Франции, они остаются фаворитами по умолчанию.
Парное возвращение Маррея
Спустя два года зрители в Уимблдоне вновь увидят одного из своих главных любимцев — Энди Маррея. Двукратный победитель турнира, выигрывавший на травяных кортах и Олимпиаду в 2012 году, вернулся этим летом в теннис после длительного перерыва, связанного с травмой бедра.
Зимой, когда Маррей переживал из-за постоянных болей, он мечтал завершить карьеру Уимблдонским турниром, но теперь его планы изменились. Чтобы плавно реанимировать карьеру, он переключился на парный разряд и даже успел выиграть первый за шесть лет титул. Маррей в паре с Лопесом победил на турнире в Лондоне, после чего с Марсело Мело проиграл в стартовом матче в Истборне.
Теперь лучший британский теннисист последних десятилетий сыграет на Уимблдоне, но не в одиночном турнире, а в парном. Так как Лопес сосредоточится на выступлении именно в основной сетке, Маррею пришлось искать нового партнёра, и им стал француз Пьер-Юг Эрбер. Британский теннисист, носящий на родине рыцарский титул, также пробовал найти партнёршу для микста, но не преуспел в этом.
The doubles draws for The Championships 2019 have been made...— Wimbledon (@Wimbledon) 28 июня 2019 г.
See them in full: https://t.co/hMmgWBFrrc#Wimbledonpic.twitter.com/ItTCDa378n
Шансы россиян
Надежды российских болельщиков на мужской турнир вновь будут связаны с двумя теннисистами — Кареном Хачановым и Даниилом Медведевым. Они получили 10-й и 11-й номера посева. Сразу два российских теннисиста оказались сеяными на Уимблдоне впервые за пять лет, а вошли при этом в число 16 лучших впервые с 2010 года.
Оба игрока не выиграли титулов за короткий травяной отрезок сезона, но кое-как проявить себя всё-таки смогли. Медведев сначала проиграл Люке Пую во втором круге турнира в Штутгарте, но затем взял у него реванш на турнире ATP 500 в Лондоне, заодно дойдя до полуфинала. Там барьером для него стал Жиль Симон. Медведев одержал три победы на траве и заработал 180 рейтинговых очков.
.@DaniilMedwed & @dieschwartzman are enjoying themselves out there 😍— ATP Tour (@ATP_Tour) 21 июня 2019 г.
Watch @QueensTennis on @TennisTV 👊 pic.twitter.com/vg9AaOiy3i
Хачанов выступил скромнее — после аналогичного результата в Штутгарте он остался в Германии и дошёл до четвертьфинала турнира в Галле. Россиянин потерпел второе поражение от Маттео Берриттини за неделю и этим завершил разминку перед Уимблдоном.
Happy man 😀@karenkhachanov | @ATPHallepic.twitter.com/3kP9Ci1goZ— ATP Tour (@ATP_Tour) 19 июня 2019 г.
Жеребьёвка Уимблдона оказалась благосклонной первой ракетке России. Хачанов начнёт главный травяной турнир поединком с квалифаем Квоном Сун Ву из Южной Кореи, а затем встретится либо с ещё одним победителем квалификации Маркосом Джироном, либо с обладателем уайлд-кард Фелисьяно Лопесом. Борьба за четвёртый круг, в который Хачанов выходил год назад, может развернуться с испанцем Роберто Баутистой Агутом.
Медведев тоже не получил серьёзных соперников по первому кругу. Россиянин стартует поединком с 37-летним Паоло Лоренци, а затем может защитить прошлогодние очки в матче с Пабло Карреньо Бустой или австралийцем Алексеем Попыриным. Ближайшими сеяными игроками, которые могут достаться Медведеву, будут Давид Гоффен, Кайл Эдмунд и Стефанос Циципас.
Ещё одним российским теннисистом в основной сетке будет Андрей Рублёв. Карьера одного из самых перспективных игроков серьёзно пострадала из-за травм, но теперь он нашёл в себе силы, чтобы впервые за два года заявиться на Уимблдон. Сейчас Рублёв занимает 78-е место в рейтинге ATP, которого ему не хватало для прямого попадания на турниры, а квалификацию проходить у него не получалось. Последнюю победу в основной сетке россиянин одерживал в марте в Майами.
На Уимблдоне Рублёв постарается реанимировать карьеру, но с жеребьёвкой ему не очень повезло. Чилиец Кристиан Гарин, с которым 21-летний москвич сыграет в первом круге, сейчас занимает 35-е место в мировом рейтинге.
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