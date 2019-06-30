Возвращение Маррея, скандал из-за посева и удачная жеребьёвка россиян: что надо знать о мужском турнире Уимблдона

В Великобритании 1 июля стартует третий теннисный турнир Большого шлема в этом сезоне — Уимблдон. За победу в одиночном разряде поспорят 128 игроков, в том числе россияне Карен Хачанов, Даниил Медведев и Андрей Рублёв. До старта соревнований разразился скандал из-за системы посева, которая едва не свела в одной половине турнирной сетки первую и вторую ракетки мира Новака Джоковича и Рафаэля Надаля. Уимблдон также будет примечателен возвращением Энди Маррея в большой теннис.

Без перемен на первой строчке

Традиционная погоня за званием первой ракетки мира по итогам Уимблдона опять не состоится. Новак Джокович по-прежнему очень уверенно возглавляет рейтинг. Сербский теннисист является действующим победителем трёх мейджоров и полуфиналистом последнего «Ролан Гаррос», так что его лидерство вполне обоснованно. Джокович вновь может сняться с первого круга, и всё равно никто, даже Рафаэль Надаль и Роджер Федерер, его не догонят.

А вот борьба за вторую строчку рейтинга между этими двумя легендами тенниса состоится, пускай и будет не слишком острой. Федерер сможет приблизиться к Джоковичу в том случае, если в девятый раз выиграет Уимблдон, а Надаль не продвинется дальше полуфинала. Швейцарец может и проиграть титул в финале, но тогда испанскому теннисисту надо выбыть из борьбы до четвертьфинала, чтобы уступить вторую строчку в рейтинге.

Вслед за этой троицей расположены сразу четыре теннисиста, которые без прошлогодних очков за Уимблдон находятся на расстоянии меньше тысячи баллов друг от друга. Доминик Тим, Александр Зверев, Стефанос Циципас и Кей Нисикори почти наверняка поспорят друг с другом за звание четвёртой ракетки мира, которое будет иметь большое значение в ближайшие два месяца до US Open.

Кроме того, через две недели сразу два теннисиста смогут пройти отбор на итоговый турнир года. Надалю и Джоковичу для этого надо дойти до финала Уимблдона. Если испанец ограничится полуфиналом, то ему останется набрать ещё 20 символических баллов в течение сезона.

Скандал из-за посева

Уимблдон славится тем, что список из 32 сеяных игроков в мужском одиночном разряде формируется особым способом. За основу берётся не только текущий рейтинг ATP, но и результаты игроков на травяных кортах за последние два года. Организаторы сами начисляют очки и затем объявляют, кому из теннисистов положены преференции при жеребьёвке.

Игроки и раньше были не в восторге от того, что общие для всех правила перестают работать на одном турнире, пусть и самом старом и престижном. Но в этом году произошёл настоящий скандал, связанный с тем, что уимблдонский рейтинг сильно отличается от текущего.

Организаторы поставили на второе место в списке сеяных не Рафаэля Надаля, а Роджера Федерера. Таким образом, швейцарец может вплоть до финала избегать встреч с Джоковичем, а для Надаля путь к третьему титулу на Уимблдоне стал сложнее. Такое понижение испанца в статусе произошло из-за того, что на травяных кортах он выступает редко, а в последний раз выигрывал турниры в 2015 году. Федерер же любит это покрытие, а последний раз успеха на нём достиг как раз за неделю до Уимблдона.

A potential second round encounter...



Nick Kyrgios vs Rafael Nadal#Wimbledonpic.twitter.com/J5CpFP7KoF — Wimbledon (@Wimbledon) 28 июня 2019 г.

Жеребьёвка всё-таки восстановила справедливость, и Надаль отправился в нижнюю половину сетки, так что с Джоковичем он тоже не встретится вплоть до финала. Однако этот случай может стать поводом для отмены особого положения Уимблдонского турнира по части формирования списка сеяных. У женщин, кстати, посев формируется только на основе рейтинга.

Ещё одной странностью нынешнего списка сеяных стало появление на четвёртой строчке Кевина Андерсона, который в рейтинге ATP занимает лишь восьмое место. Организаторы таким образом вознаградили его за выход в финал в прошлом году, хотя южноафриканец явно не соответствует статусу четвёртой ракетки. С марта он участвовал только в турнире в Лондоне, где потерпел поражение во втором матче. Но на Уимблдоне Андерсон будет посеян выше, чем те, кто активно выступал в последние месяцы.

Фавориты Уимблдона

Травяной отрезок сезона, начинающийся сразу после «Ролан Гаррос», довольно скоротечен и к тому же не включает в себя престижных турниров. За три недели, из которых сильнейшим игрокам нужна хотя бы одна на отдых и тренировки, можно сыграть только на двух турнирах ATP 250 и одном ATP 500. Поэтому судить о расстановке сил в мировом теннисе перед Уимблдоном всегда довольно трудно.

Тем не менее некоторым теннисистам удалось себя проявить с лучшей стороны. Всерьёз на девятый триумф на Уимблдоне претендует Роджер Федерер. Он выиграл турнир в Галле, обыграв в финале Давида Гоффена, и завоевал 102-й профессиональный титул за карьеру. Параллельно в Лондоне победный дубль сотворил Фелисиано Лопес, выиграв и одиночный турнир, и парный, что делает его тёмной лошадкой Уимблдона.

Traum Woche

Dream week

🙏 pic.twitter.com/LgG3NZRUCh — Roger Federer (@rogerfederer) 23 июня 2019 г.

Большинство известных и титулованных теннисистов предпочти пропустить травяной сезон либо выступить всего на одном турнире, по которому судить о текущей форме невозможно. Так что хотя Джокович, Надаль, Циципас, Зверев, Нисикори и прочие не особенно себя проявили после Открытого чемпионата Франции, они остаются фаворитами по умолчанию.

Парное возвращение Маррея

Спустя два года зрители в Уимблдоне вновь увидят одного из своих главных любимцев — Энди Маррея. Двукратный победитель турнира, выигрывавший на травяных кортах и Олимпиаду в 2012 году, вернулся этим летом в теннис после длительного перерыва, связанного с травмой бедра.

Зимой, когда Маррей переживал из-за постоянных болей, он мечтал завершить карьеру Уимблдонским турниром, но теперь его планы изменились. Чтобы плавно реанимировать карьеру, он переключился на парный разряд и даже успел выиграть первый за шесть лет титул. Маррей в паре с Лопесом победил на турнире в Лондоне, после чего с Марсело Мело проиграл в стартовом матче в Истборне.

Теперь лучший британский теннисист последних десятилетий сыграет на Уимблдоне, но не в одиночном турнире, а в парном. Так как Лопес сосредоточится на выступлении именно в основной сетке, Маррею пришлось искать нового партнёра, и им стал француз Пьер-Юг Эрбер. Британский теннисист, носящий на родине рыцарский титул, также пробовал найти партнёршу для микста, но не преуспел в этом.

Шансы россиян

Надежды российских болельщиков на мужской турнир вновь будут связаны с двумя теннисистами — Кареном Хачановым и Даниилом Медведевым. Они получили 10-й и 11-й номера посева. Сразу два российских теннисиста оказались сеяными на Уимблдоне впервые за пять лет, а вошли при этом в число 16 лучших впервые с 2010 года.

Оба игрока не выиграли титулов за короткий травяной отрезок сезона, но кое-как проявить себя всё-таки смогли. Медведев сначала проиграл Люке Пую во втором круге турнира в Штутгарте, но затем взял у него реванш на турнире ATP 500 в Лондоне, заодно дойдя до полуфинала. Там барьером для него стал Жиль Симон. Медведев одержал три победы на траве и заработал 180 рейтинговых очков.

Хачанов выступил скромнее — после аналогичного результата в Штутгарте он остался в Германии и дошёл до четвертьфинала турнира в Галле. Россиянин потерпел второе поражение от Маттео Берриттини за неделю и этим завершил разминку перед Уимблдоном.

Жеребьёвка Уимблдона оказалась благосклонной первой ракетке России. Хачанов начнёт главный травяной турнир поединком с квалифаем Квоном Сун Ву из Южной Кореи, а затем встретится либо с ещё одним победителем квалификации Маркосом Джироном, либо с обладателем уайлд-кард Фелисьяно Лопесом. Борьба за четвёртый круг, в который Хачанов выходил год назад, может развернуться с испанцем Роберто Баутистой Агутом.

Медведев тоже не получил серьёзных соперников по первому кругу. Россиянин стартует поединком с 37-летним Паоло Лоренци, а затем может защитить прошлогодние очки в матче с Пабло Карреньо Бустой или австралийцем Алексеем Попыриным. Ближайшими сеяными игроками, которые могут достаться Медведеву, будут Давид Гоффен, Кайл Эдмунд и Стефанос Циципас.

Ещё одним российским теннисистом в основной сетке будет Андрей Рублёв. Карьера одного из самых перспективных игроков серьёзно пострадала из-за травм, но теперь он нашёл в себе силы, чтобы впервые за два года заявиться на Уимблдон. Сейчас Рублёв занимает 78-е место в рейтинге ATP, которого ему не хватало для прямого попадания на турниры, а квалификацию проходить у него не получалось. Последнюю победу в основной сетке россиянин одерживал в марте в Майами.

На Уимблдоне Рублёв постарается реанимировать карьеру, но с жеребьёвкой ему не очень повезло. Чилиец Кристиан Гарин, с которым 21-летний москвич сыграет в первом круге, сейчас занимает 35-е место в мировом рейтинге.