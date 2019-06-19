Триумфальное возвращение: Шарапова вышла на корт впервые за 4,5 месяца и одержала победу

Мария Шарапова в первом за 4,5 месяца матче в двух сетах обыграла Викторию Кужмову в рамках стартового круга турнира на Мальорке. В первом сете россиянка взяла верх лишь на тай-брейке, но во втором не позволила сопернице взять ни гейма. После встречи отечественная теннисистка рассказала, как ей удалось восстановиться после травмы плеча, и объяснила, за счёт чего собирается прогрессировать.

Ажиотаж на трибунах и обещание Марии

Вторника все поклонники Марии Шараповой ждали с особенным интересом, ведь в этот день теннисистке предстояло вернуться на корт спустя 4,5 месяца.

Последний её матч состоялся ещё в конце января в Санкт-Петербурге. Тогда в первом круге победительница четырёх турниров Большого шлема уверенно обыграла Дарью Гаврилову, но на встречу с соотечественницей Дарьей Касаткиной уже не вышла — помешала травма плеча.

С тех пор россиянка никак не могла оправиться от повреждения и вынуждена была сниматься с турниров.

Однако к соревнованию на Мальорке 32-летняя теннисистка подошла в приемлемой форме и хорошем психологическом состоянии. Перед игрой первого круга она признавалась, что чувствует себя существенно лучше и намерена показать качественный теннис.

При этом в соперницы по первому кругу жребий определил получившей уайлд-кард Шараповой 44-ю ракетку планеты Викторию Кужмову, с которой она прежде не встречалась. При этом сама Мария за время вынужденного простоя откатилась аж на 85-е место в рейтинге WTA.

Неудивительно, что игра вызвала большой ажиотаж среди зрителей и была поставлена на центральный корт третьим запуском сразу после противостояния Каролин Гарсии и Виктории Азаренко. Любители тенниса с большим интересом ждали возвращения Шараповой и гадали, окажется ли она готова к серьёзной борьбе.

Тяжёлый тай-брейк и разгром во втором сете

К счастью, матч Шарапова начала более чем уверенно. Первый же гейм ей удалось взять под ноль, а затем россиянка сделала брейк. Однако столь мощный дебют тут же сменился невынужденными ошибками. Чувствовалось, что Марии пока не хватает стабильности.

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В результате Кужмова сделала обратный брейк и следом сравняла счёт. На корте пошла напряжённая игра с равным количеством помарок и приблизительно равными шансами на успех.

Впрочем, дважды Шарапова оказывалась близка к поражению в первом сете. Сперва она с трудом отыграла брейк-пойнт при равном счёте (3:3), а затем, совершив сразу три двойные ошибки, вовсе позволила сопернице вырваться вперёд в 11-м гейме.

Кужмова вышла подавать на партию, но, кажется, и сама оказалась не готова к победе. Виктория начала действовать излишне аккуратно и в результате позволила опытной сопернице перевести игру на тай-брейк, который также получился напряжённым.

Кужмовой удалось повести в счёте два мяча, а затем она дважды подавала на сет, но не воспользовалась отличной возможностью. В конечном итоге россиянка наказала соперницу и довела дело до победы — 10:8.

Во второй же партии борьбы на корте не получилось. Кужмова резко сдала, а Шарапова, напротив, сильно прибавила и напомнила болельщикам себя в лучшие годы. Мария перестала допускать ошибки и достаточно смело выходила к сетке.

Как итог, два первых гейма она забрала под ноль. Затем словачке удалось немного собраться, но сопротивление было уже бесполезным. Таким образом, Шарапова не отдала сопернице ни одного гейма — 6:0.

Стоит отметить, что в последнем до травмы матче, который состоялся в конце января на турнире в Санкт-Петербурге, Шараповой тоже удалось взять сет под ноль. Тогда пострадала представляющая Австралию Дарья Гаврилова.

В следующем же круге турнира в Мальорке Марии предстоит встретиться с куда более серьёзной соперницей — шестой ракеткой планеты Анжеликой Кербер.

Пути теннисисток в предыдущие годы пересекались восемь раз, они обе одержали по четыре победы. В Испании Шараповой предстоит взять реванш у соперницы за обескураживающее поражение на Australian Open — 2018 со счётом 1:6, 3:6.

«Я с нетерпением ждала возможности вернуться»

Пока же Марии остаётся радоваться возвращению на корт и победе над Кужмовой. После матча она была настолько довольна собой, что даже сделала селфи.

«Первый матч за несколько месяцев. Первая победа на траве с 2015 года. Обычно я не включаю телефон, пока не остыну (только чтобы написать маме), но это заслуживает селфи», — написала теннисистка в Twitter.

First match in a few months. First win on grass since 15’. I don’t usually get my phone out until I’m finished with my cool down ( only to write to mama 😊) but this deserves a selfie 😘🤸🏼‍♀️ pic.twitter.com/YARbPdRb3Z — Maria Sharapova (@MariaSharapova) 18 июня 2019 г.

А чуть позже россиянка дала более развёрнутый комментарий и отметила, что намерена добиться прогресса в своей игре.

«Всегда приятно одержать победу. Прошло некоторое время с тех пор, как я выступала. Хорошо было снова приступить к делу и применить то, над чем работала. Конечно, впереди ещё очень много работы, но всегда надо как-то начинать. Я с нетерпением ждала возможности вернуться и провести матч. Много времени ушло на восстановление после травмы. Приятно отпустить всё это и заняться настоящим делом. Приятно вернуть чувство победы», — цитирует Шарапову официальный сайт WTA.

При этом Мария объяснила, за счёт чего собирается вернуть себе былую форму и результаты.

«В теннисе всегда может что-то случиться. Когда возвращаешься после травмы, то лучше не размышлять с этой очки зрения. Конечно, хочется хорошо выступать на больших турнирах, но надо начинать с малого. Последние годы я не так много играла на траве. Поэтому речь идёт об игре, работе и постоянном прогрессе. Нужно сбросить с себя ржавчину. Последние месяцы я не могла работать над подачей. А это тоже очень важно», — добавила теннисистка.