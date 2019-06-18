Шарапова одержала победу в своём первом с января 2019 года официальном матче

Россиянка Мария Шарапова пробилась во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит на испанском острове Майорка.

В матче первого раунда соревнований отечественная спортсменка в двух сетах оказалась сильнее представительницы Словакии Виктории Кужмовой со счётом 7:6 (10:8), 6:0.

Поединок с Кужмовой стал для Шараповой первым на официальных турнирах под эгидой WTA с января 2019 года, когда россиянка получила травму плеча.

Во втором круге турнира на Майорке Мария сыграет либо с получившей от организаторов первый номер посева немкой Анжеликой Кербер, либо с бельгийской теннисисткой Исалин Бонавентур.

Ранее Шарапова рассказала о своём самочувствии перед выступлением на турнире на Майорке.