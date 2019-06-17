Шарапова рассказала о самочувствии перед стартом на турнире в Мальорке

Российская теннисистка Мария Шарапова рада возвращению на корт и заявила, что травмированное плечо её больше не беспокоит.

«С плечом всё нормально. Я потратила немало времени, прежде чем вернуться на свой первый турнир и иметь хорошие шансы. Каждый матч станет отличной проверкой. Конечно, у меня есть ожидания от самой себя. Я рада, что с каждым днём мне становится лучше», — заявила Шарапова официальному сайту турнира в Мальорке.

Российская теннисистка не выступала с января 2019 года из-за травмы плеча. Турнир Mallorca Оpen пройдёт с 17 по 23 июня.

Ранее сообщалось, что Шарапова заняла 85-е место в обновлённом рейтинге WTA.