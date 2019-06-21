«Делаю всё, чтобы защитить себя от подобной лжи»: теннисиста Лопеса обвинили в организации договорного матча

Королевская федерация тенниса Испании выступила в защиту бывшей 12-й ракетки мира Фелисиано Лопеса. Испанские СМИ сообщили, что спортсмен попал под подозрение правоохранительных органов в связи с якобы участием в договорном матче на Уимблдоне 2017 года. В первом круге турнира он в паре с соотечественником Марком Лопесом уступил австралийцам Мэтту Риду и Джону-Патрику Смиту. Сообщается, что об исходе встречи заранее знал экс-футболист Карлос Аранда. Однако сам Лопес все обвинения отрицает.

Скандалы с договорными матчами в теннисе — далеко не редкость. Практически каждый месяц появляется информация о новой дисквалификации или начале расследования в отношении того или иного спортсмена. Как правило, речь идёт об игроках, занимающих не самые высокие позиции в мировом рейтинге и не добившихся серьёзных успехов.

Однако иногда под подозрение попадают более именитые теннисисты. Так, испанские СМИ сообщили, что победитель «Ролан Гаррос» в парном разряде и бывшая 12-я ракетка мира Фелисиано Лопес стал участником договорного матча на Уимблдоне 2017 года. В первом круге турнира он в паре с олимпийским чемпионом Рио-де-Жанейро Марком Лопесом уступил австралийскому дуэту Мэтт Рид — Джон-Патрик Смит со счётом 6:3, 6:7, 2:6, 4:6.

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Подозрения основываются на аудиозаписи телефонного разговора, оказавшейся в распоряжение правоохранительных органов. На ней бывший футболист Карлос Аранда незадолго до начала встречи убеждает своего знакомого сделать ставку на австралийцев. Он уверяет собеседника в том, что испанцы проиграют, а также просит половину выигрыша в том случае, если это действительно произойдёт.

Лопес незамедлительно опроверг все обвинения в свой адрес. Он подчеркнул, что не знаком с Арандой и не получал предложение сдать матч в обмен за денежное вознаграждение.

«К сожалению, теннисисты являются публичными персонами, в связи с чем не могут контролировать использование своего честного имени. Я делаю всё, что от меня зависит, чтобы защитить себя от подобных ложных обвинений. Всегда верил в ценности честной игры», — цитирует испанца Metro.

В настоящий момент Лопес принимает участие в лондонском турнире Queen's Club. Он признался, что ему непросто справляться с обрушившимся на него давлением.

«Конечно, непросто сталкиваться с упоминанием своего имени в обличительной статье о договорном матче. Мне приходится читать массу сообщений в социальных сетях на эту тему, но я просто стараюсь фокусироваться на игре. Я верю в свою невиновность», — отметил Лопес.

Кроме того, он объяснил поражение от более слабого соперника повреждением, полученным перед той встречей.

«Я получил травму в матче с Адриано Маннарино (в первом круге одиночного разряда. — RT) и был вынужден сняться. Затем мы попытались сыграть в паре. Старались сделать всё, что от нас зависело, но в итоге потерпели поражение», — пояснил Лопес.

Четвертьфиналист турниров Большого шлема добавил, что готов сотрудничать со следствием, если в этом возникнет необходимость. Кроме того, по его словам, служба Tennis Integrity Unit (TIU), занимающаяся расследованием дел о коррупции и организации договорных матчей, не открывала дела в его отношении.

При этом в самой организации данную информацию не подтвердили.

«Несмотря на то что мы с уважением относимся к комментариям Фелисиано Лопеса, мы продолжаем придерживаться политики конфиденциальности, принятой в отношении всех следственных вопросов», — приводит текст заявления Tennis.com.

Обвинения в свой адрес опроверг и Марк Лопес. Он заявил, что в настоящий момент консультируется со своим адвокатом.

«Мы не имеем к этому никакого отношения, а у них нет права так очернять наши имена», — цитирует испанца AS.

На сторону игроков встала Королевская федерация тенниса Испании. Её представители заявили, что у них нет повода сомневаться в словах обоих спортсменов. Кроме того, они рассказали, что в нынешнем году организация заключила соглашение о сотрудничестве с правоохранительными органами и Гражданской гвардией Испании. В связи с этим им известно обо всех случаях нарушения антикоррупционного законодательства в теннисе.

В марте нынешнего года в отношении Марка Лопеса уже выдвигались схожие обвинения. Сообщалось, что в 2008 году он принял участие в двух договорных матчах на турнирах серии «Челленджер». Об этом рассказал его бывший партнёр Марк Форнелл-Мертенс, задержанный в ходе полномасштабной операции по борьбе с коррупцией в спорте, проведённой на территории Испании.

С именем бывшего футболиста Аранды связан один из самых громких скандалов в испанской Примере, расследование которого продолжается до сих пор. В начале июня матч между «Вальядолидом» и «Валенсией», завершившийся победой гостей со счётом 2:0, попал под подозрение правоохранительных органов. Предполагается, что бывший нападающий лично виделся с хозяевами встречи и убеждал их пропустить по одному мячу в каждом тайме. При этом одним из главных организаторов схемы якобы является двукратный чемпион Ла Лиги в составе мадридского «Реала» Рауль Браво.

На данный момент задержано семь футболистов «Вальядолида». Местная полиция предполагает, что Аранда может обладать сведениями о договорных встречах на самом высоком уровне в разных видах спорта.