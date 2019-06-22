Пара для Энди: теннисистки поддержали Маррея после отказа Барти сыграть с ним в миксте на Уимблдоне

Теннисист Энди Маррей признался, что хотел выступить на Уимблдоне в паре с австралийкой Эшли Барти, однако дважды получил от неё отказ. Представительницы Женской теннисной ассоциации (WTA) решили поддержать экс первую ракетку мира и начали предлагать свои кандидатуры на место его партнёрши по миксту. Чешка Барбора Стрыцова подчеркнула, что не упустила бы возможность сыграть с британцем, а американка Коко Вандевеге выразила готовность выйти на корт с травмой.

«Я не повторю их ошибку»

Сыграть в команде с одним из лучших теннисистов современности Энди Марреем — большая честь для любого спортсмена, вне зависимости от его положения в мировом рейтинге. Именно поэтому заявление британца о том, что на Уимблдоне 2019 года он планирует выступить в смешанном парном разряде, вызвало большой ажиотаж как среди действующих представительниц Женской теннисной ассоциации (WTA), так и среди давно завершивших профессиональную карьеру легенд.

Поводом для многочисленных шуток в социальных сетях послужило признание бывшей первой ракетки мира в том, что он дважды предлагал выступить с ним австралийке Эшли Барти и дважды получал отказ.

Также по теме «Ей по силам вернуться в былую форму»: что ждёт Шарапову на Уимблдоне Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова способна вернуться на прежний уровень, несмотря на проигрыш в 1/8 финала турнира на Майорке....

«Во время «Ролан Гаррос» я попросил её выступить со мной в паре, но Эшли отказала, так как уже была заявлена и в одиночном, и в парном турнире. Кроме того, она сказала, что в туре есть теннисистки и лучше неё. Спустя пару дней Барти выиграла «Ролан Гаррос», и тогда я вновь послал ей сообщение, добавив, что она и есть одна из лучших. Но она вновь сказала нет!» — рассказал британец.

Сама австралийка призналась, что была крайне удивлена предложением Маррея. В то же время отказ дался ей непросто.

«Разумеется, я бы хотела воспользоваться этой возможностью, поэтому отказ стал для меня самым тяжёлым решением, которое мне когда-либо приходилось принимать. Я взяла паузу для размышлений, но выступать в трёх разрядах одновременно — это слишком тяжело. Уверена, он найдёт себе кого-нибудь», — приводит слова Барти The Guardian.

Британец не стал раскрывать имена остальных отказавших ему теннисисток, хотя признался, что их было несколько. Однако «отвергнутого» трёхкратного победителя турниров Большого шлема решили поддержать коллеги по цеху, предложив свои кандидатуры на место его напарницы.

Так, бельгийка Кирстен Флипкенс напомнила Маррею, что 13 лет назад они уже объединялись для выступления в парном разряде Уимблдона. Тогда они уступили во втором круге немецко-чешскому дуэту Анна-Лена Грёнефельд — Франтишек Чермак.

В борьбу за место на корте рядом с Марреем решила вступить и чешка Барбора Стрыцова.

«Энди, ходят слухи, что тебе отказали сразу несколько моих коллег, когда ты предлагал им сыграть в паре на Уимблдоне. Клянусь, я не повторю их ошибку», — написала спортсменка на своей странице в Instagram.

Соотечественница двукратного олимпийского чемпиона Наоми Броуди, выступающая вместе со своим братом Лайамом Броуди, призналась, что пошла бы на серьёзные жертвы ради такой возможности.

«Энди, я бы точно бросила моего родного Лайама, чтобы сыграть с тобой. Прости, брат», — заявила британка.

Другим девушкам не помешало предложить свою кандидатуру даже наличие травм.

«Я выйду из вынужденного перерыва ради этого», — написала американка Коко Вандевеге, пропустившая всю первую половину нынешнего сезона из-за повреждения лодыжки.

В свою очередь, австралийка Кейси Деллакуа, завершившая карьеру в 2017 году, отметила, что готова вернуться на корт ради микста с британцем. Перспектива сыграть с Марреем взбудоражила даже легендарных Билли Джин Кинг и Пэм Шрайвер.

«Жаль, что он младше/опоздал на 30 лет», — пошутила Шрайвер.

Одно из самых необычных предложений поступило от чемпиона Открытого чемпионата США 2016 года в парном разряде Бруно Соареса. Бразилец сопроводил свой пост в Twitter хештегом «все спрашивают, и я спрошу».

«Эй, Энди, я уже заявлен на мужской парный турнир, но хотел бы сыграть с тобой в миксте. Что думаешь?» — поинтересовался Соарес.

«Буду стараться увеличивать количество матчей»

К радости болельщиков, на протяжении нескольких месяцев терпеливо ожидавших возвращения Маррея на корт, отсутствие партнёрши никак не повлияло на его намерение выступить на Уимблдоне. В мужском парном разряде он сыграет вместе с четырёхкратным победителем турниров Большого шлема Пьер-Югом Эрбером.

Интересно, что изначально француз также отказал Маррею в сотрудничестве.

«Некоторое время назад мой тренер встречался с ним и предложил сыграть со мной на Уимблдоне. Эрбер ответил, что пока планирует сконцентрироваться лишь на одиночном разряде. Но несколько недель назад он вновь связался со мной и сказал, что, возможно, выступит в паре. Думаю, он посоветовался со своей командой и решил, что это неплохая идея», — цитирует британца официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Первым официальным турниром после длительного перерыва для Маррея стал домашний Queen's Club, в котором он также выступает в парном разряде вместе с испанцем Фелисиано Лопесом. По словам британца, он был рад вновь выйти на корт, несмотря на то что его физическая форма оставляет желать лучшего. Главным итогом длительного процесса восстановления для него стало отсутствие боли в травмированном бедре.

При этом он подчеркнул, что не намерен полностью переходить в парный разряд. Уже в сентябре теннисист рассчитывает выступить на «Челленджере» в родном городе Глазго.

«Проверю, в какой физической форме нахожусь. Возможно, начать игру с более низкого уровня одиночных матчей — неплохая идея. Одна из самых сложных вещей в теннисе — возвращаться после травмы и сразу играть трёхсетовый матч на соревнованиях высочайшего класса. В отличие от других видов спорта, здесь нельзя провести один сет и попросить замену. В связи с этим буду стараться увеличивать количество матчей в неделю и смотреть, как начнёт реагировать бедро», — приводит слова Маррея «Чемпионат».