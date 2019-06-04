«Организаторы испугались, что она может покинуть арену»: как Серена Уильямс оказалась в центре скандала

Скандал вокруг пресс-конференции Серены Уильямс после матча на «Ролан Гаррос» набирает обороты. Инцидент произошёл после сенсационного поражения 39-кратной чемпионки турниров Большого шлема своей соотечественнице Софии Кенин. Организаторы прервали пресс-конференцию Доминика Тима, чтобы освободить помещения для Уильямс, якобы из-за того, что она не хотела ждать и грозила уйти без общения с журналистами. Эту ситуацию уже прокомментировали многие известные спортсмены и даже звёзды шоу-бизнеса. Многие из них встали на сторону Тима, однако нашлись и те, кто заявил, что Серена имела право так поступить, поскольку австриец не так известен.

Пока на кортах Открытого чемпионата Франции по теннису определяются полуфиналисты турнира, в СМИ широко обсуждается инцидент с участием Серены Уильямс и Доминика Тима. Скандальное решение организаторов прервать пресс-конференцию австрийца ради американки вызвало серьёзный общественный резонанс, а к обсуждению присоединились не только известные спортсмены, но также юристы и деятели киноискусства.

Событие произошло по ходу седьмого игрового дня «Ролан Гаррос». В матче третьего круга Уильямс сенсационно уступила своей соотечественнице Софии Кенин, после чего должна была ответить на вопросы журналистов. Организаторы поспешили проводить её в главный зал для пресс-конференций, но в этот момент помещение было занято Тимом, который взял верх над аргентинцем Пабло Куэвасом. Американке следовало подождать, пока австриец завершит запланированные мероприятия, но она якобы заявила, что не намерена тратить своё время.

Организаторы соревнований приняли беспрецедентное решение и прервали пресс-конференцию прошлогоднего финалиста «Ролан Гаррос», попросив того перейти в маленький зал. Тим оказался крайне недоволен подобным отношением к себе, отказался переносить место проведения мероприятия и не стал давать интервью телевидению.

«Я действительно не понимаю. Какого чёрта? Я должен уйти, потому что она не может подождать?» — заявил Тим.

Спустя двое суток будущий соперник Карена Хачанова всё же согласился ответить на вопросы журналистов. Однако его отношению к этому инциденту не изменилось.

«Я злился от силы две минуты. Тут было дело принципа, понимаете? Ни с кем нельзя поступать таким образом. Существуют правила, а те, кто их нарушает, проявляет свой дурной характер. Я уверен на 100%, что Надаль или Федерер никогда бы так не поступили», — цитирует Тима Eurosport.

Примечательно, что впоследствии данный инцидент прокомментировал сам Роджер Федерер. Он постарался сохранить нейтралитет, но при этом отметил, что понимает недовольство Тима.

«Если бы я проиграл Майеру, то позволил бы ему пойти на пресс-конференцию первым, так как впереди у него игра. Наверное, там произошло какое-то недопонимание. Может, Серену стоило подольше подержать в раздевалке. Не знаю точно, что случилось. Понимаю разочарование Доминика. Не думаю, что он злится на Уильямс или на кого-то ещё. Полагаю, это просто случайность. Но было смешно. Мы шутили по этому поводу. Обожаю акцент Доминика. Он это знает», — сказал Федерер.

В отличие от швейцарца, шестикратный победитель турниров Большого шлема Борис Беккер занял более радикальную позицию в данном вопросе. Он открыто заявил, что поддерживает Тима, но также отметил, что организаторы не имели права ставить спортсменов в столь неловкое положение. Согласилась с ним и бывшая первая ракетка Великобритании Аннабель Крофт.

«Сыграл фактор страха. Организаторы испугались, что Серена может покинуть арену и мировые СМИ не получат желаемых цитат. Вопрос в том, кого стоит винить. По отношению к человеку, который продолжает борьбу в турнире, было проявлено невероятное неуважение. Уильямс стоило задержать на пять минут, чтобы Тим мог закончить пресс-конференцию. Если бы всё было наоборот, поднялась бы невероятная шумиха. Думаю, это просто ужасно. Перед Домиником нужно извиниться», — выразила мнение Крофт.

Чемпион Уимблдона 1987 года Пэт Кэш также поддержал Тима. По его словам, «в данной ситуации все поступили не лучшим образом».

«Доминик — не какой-нибудь юниор или неизвестный атлет. Этот парень в прошлом году играл в финале «Ролан Гаррос», а годом ранее дошёл до полуфинала. Он игрок топ-10 и один из фаворитов турнира. Серена была неправа, когда сказала: «Я иду туда в любом случае». Виноваты организаторы или нет, всё равно это было проявлением неуважения», — сказал Кэш.

При этом нашлись и те, кто встали на сторону 39-кратной победительницы турниров Большого шлема. Так, известный американский юрист Санни Хостин призналась, что была удивлена реакцией некоторых прославленных атлетов на сложившуюся ситуацию.

«Не ожидала, что Федерер станет защищать Тима. Он сказал, что с Домиником поступили несправедливо. Швейцарец должен понимать, что Серена — королева», — цитирует Хостин Daily Express.

Политический обозреватель Ана Наварро также заняла сторону Серены, при этом весьма жёстко высказавшись о статусе Доминика.

«Это была не её вина. Она не просила, чтобы Тима выгнали. Организаторы решили убрать его, чтобы королева могла войти. Ему нужно понимать, кем он является. Серена сейчас — единственная в своём роде. Доминик, возможно, однажды ты станешь королём тенниса, но сейчас мы даже не знаем, кто ты», — заявила Наварро.

В схожем ключе высказалась и известная американская актриса Вупи Голдберг. Она также позволила себе пару неприятных высказываний в адрес австрийского спортсмена и призвала его перестать критиковать Уильямс за подобное поведение.

«Послушай, парень, тебя никто не знает. Может, ты большая фигура в теннисном мире, но тот факт, что Серена так рано вылетела, — это большое событие. Люди хотят узнать, что случилось и как она себя чувствует. Не думаю, что она вообще хотела бы с кем-либо говорить о своём поражении. Не обвиняй её! Перестань быть тупицей», — выразила мнение актриса.

При этом семикратный победитель турниров Большого шлема Джон Макинрой придерживается мнения, что данный инцидент не стоил столь широкого обсуждения в прессе. Он заявил, что СМИ неправильно преподнесли информацию и рассказал, как всё было на самом деле.

«Уильямс попросила небольшую комнату, чтобы поскорее провести пресс-конференцию. Но организаторы настояли на том, что она должна быть в главном зале в то время, как там находился Тим. Когда Серена узнала, что из-за неё выгнали австрийца, она сказала: «О, это грубо!» Это не мелкая деталь. Она меняет всю историю», — рассказал Макинрой.

По его словам, вина за случившееся целиком и полностью лежит на организаторах.

«Серена — не дива, которая не может подождать две минуты. Она жертва ситуации. Тим тоже пострадал», — заключил легендарный спортсмен.

При этом известный американский журналист Бен Ротенберг поставил под сомнение слова Макинроя, отметив, что реплика Уильямс о грубости относилась не к Тиму.

«Вторая комната не была свободна. Да, монитор показывал пустой стол, поскольку Карен Хачанов давал там интервью стоя. Что касается её слов, то она имела ввиду, что к ней отнеслись грубо, заставив её ждать, а не посочувствовала Тиму», — написал Ротенберг в своём Twitter.

Он также отметил, что американка недвусмысленно обозначила намерение покинуть арену, если не сможет в самое ближайшее время попасть в зал.

«Я был там. Она давила на комиссию ITF и дала чётко понять, что не желает ждать», — добавил журналист.