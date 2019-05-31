Непростая победа Хачанова, две российские сенсации и вылет Касаткиной: итоги пятого дня «Ролан Гаррос»

В пятый день Открытого чемпионата Франции по теннису путёвки в третий круг выиграли ещё три российских теннисиста. Карен Хачанов обыграл Грегуара Баррера и в пятый раз подряд вышел в 1/16 финала на турнирах Большого шлема. Екатерина Александрова и Анна Блинкова добились этого результата впервые за карьеру. Дарья Касаткина завершила выступление после поражения от Моники Пуиг.

Достижение несеяных россиянок

Екатерина Александрова стала второй россиянкой, пробившейся в 1/16 финала нынешнего «Ролан Гаррос». 24-летняя спортсменка обыграла ветерана австралийского тенниса Саманту Стосур, которая девять лет назад участвовала в финале главного грунтового турнира.

Уроженка Челябинска уступила в первом сете, хотя показывала при этом достаточно качественный теннис и много подавала навылет. У Александровой сохранилось много сил для того, чтобы отыграться, и она быстро сравняла счёт по партиям. В третьем сете Стосур нашла в себе силы для сопротивления, но всё-таки уступила с разницей в два гейма.

Александровой впервые удалось выйти в третий круг не только «Ролан Гаррос», но и вообще любого турнира Большого шлема. Ранее аналогичного достижения добилась Вероника Кудерметова — за последние 17 лет ещё ни разу двум несеяным российским теннисисткам не удавалось пройти в 1/16 финала Открытого чемпионата Франции. Следующей соперницей Александровой станет Алёна Большова — уроженка Молдавии, ныне представляющая Испанию.

Невероятный камбэк Блинковой

Это достижение российских теннисисток продержалось недолго — спустя считанные часы оно было улучшено. Анна Блинкова присоединилась к соотечественницам, обыграв первую ракетку Франции Каролин Гарсию. 20-летней теннисистке пришлось провести на «Ролан Гаррос» четвёртый подряд трёхсетовый поединок, но она сохранила силы для победы.

Гарсии удалось быстро выиграть первый сет, но во втором ей уже не было так просто. Блинкова быстро взяла подачу соперницы и старательно защищала добытое преимущество. Француженка попыталась переломить ход партии, но россиянка вновь сделала брейк и закончила сет в свою пользу.

Затем хозяйка корта выиграла три гейма подряд и повела со счётом 4:2. Но затем она как будто полностью выключилась из игры. Блинкова взяла четыре гейма подряд, уступив сопернице всего лишь пять очков за это время. 20-летняя россиянка, занимающая 117-е место в мировом рейтинге, через два дня дебютирует в 1/16 финала турниров Большого шлема. Противостоять ей будет австралийка Присцилла Хон или прошлогодняя полуфиналистка «Ролан Гаррос» Мэдисон Кис.

2R qualifying: Fights back from a break down

3R qualifying: Fights back from a break down

1R main draw: Fights back from 4-0 down

2R main draw: Fights back from 3-0 down



Take a bow, Anna Blinkova...#RG19pic.twitter.com/OImcbPFIei — Roland-Garros (@rolandgarros) 30 мая 2019 г.

Победа Хачанова

Продолжит борьбу за 1/8 финала и единственный российский теннисист в мужской сетке Карен Хачанов. Его соперником по второму кругу был француз Грегуар Баррер, второй год выступающий на «Ролан Гаррос» благодаря уайлд-кард.

После того, как Хачанов уверенно взял первый сет, 127-й ракетке мира захотелось всё-таки навязать борьбу. Баррер довёл вторую партию до тай-брейка, в котором уступил со счётом 6:8. После этого француз и вовсе выиграл шесть геймов подряд, сократив отставание по сетам. Однако Хачанову такая неудача лишь помогла собраться с силами и вскоре довести дело до победы.

Россиянин вышел в третий круг на пятом подряд турнире Большого шлема. Теперь он может сыграть с близким другом Баррера Люкой Пуйем. Правда, тот ещё должен выиграть свой матч против Мартина Клижана. Игра была остановлена из-за наступления темноты, когда словаку оставалось набрать три гейма до победы.

Ранний вылет Касаткиной

Дарье Касаткиной не удалось сделать успешный для российских игроков пятый день турнира совсем идеальным. Первая ракетка страны уступила олимпийской чемпионке Монике Пуиг. Перед этой игрой россиянка вела у пуэрториканки по личным встречам, но спортсменка с Карибских островов сравняла счёт.

Поначалу Касаткина сохраняла боевой настрой на матч. При счёте 1:4 в первом сете она смогла взять подачу соперницы и заработать брейк-пойнт, но тут же прекратила погоню. Во второй партии россиянка сразу отдала три гейма и оказала сопротивление только в четвёртом. Пуиг с четвёртой попытки взяла подачу соперницу, чем окончательно деморализовала соперницу.

Один обратный брейк в исполнении Касаткиной на итог матча уже не влиял. 22-летняя теннисистка не смогла повторить прошлогодний выход в четвертьфинал и теперь потеряет как минимум пять мест в рейтинге WTA, оказавшись неподалёку от четвёртого десятка.

Вторая сверхволевая победа Осаки

Самой интригующей игрой дня в женской сетке стала встреча Наоми Осаки и Виктории Азаренко — двух теннисисток, одержавших в сумме четыре победы на турнирах Большого шлема. Пускай белоруска свои титулы завоёвывала достаточно давно, а японская спортсменка является действующей чемпионкой двух мейджоров, ни одной из них не была гарантирована лёгкая прогулка в третий круг.

То, что первая ракетка мира может дать слабину, показал её предыдущий матч, когда она чуть не уступила менее известной Анне Каролине Шмидловой из Словакии. Во встрече с Азаренко Осака снова долго не демонстрировала свою силу. Она сразу же проиграла четыре гейма подряд и не смогла спасти первый сет. Азаренко же не сбавляла темпа и повела со счётом 4:2. Она оказалась в одном очке от того, чтобы подать на матч.

В этот момент Осака взяла себя в руки. 21-летняя спортсмена отыграла брейк-поинт и выиграла сет со счётом 7:5. Азаренко не думала сдаваться и начала решающую партию с настойчивых попыток взять подачу соперницы. Только тогда, когда белоруска трижды потерпела неудачу, она практически признала поражение. Осака быстро повела со счётом 5:1 и на исходе третьего часа оформила победу.

Японская теннисистка вышла в 1/16 финала в третий раз за карьеру. Впервые пройти дальше она попробует в матче с чешкой Катержиной Синяковой, которой тоже пришлось провести изматывающий матч. Она обыграла посеянную под 29-м номером гречанку Марию Саккари. Соперницы обменялись выигранными на тай-брейках сетами, после чего Синякова взяла третью партию.

Прогресс 17-летней Анисимовой

Американка русского происхождения Аманда Анисимова продолжает удивлять теннисный мир. В возрасте 17 лет она выиграла уже пять матчей на двух последних турнирах Большого шлема. При этом дважды Анисимова одерживала победу над превосходящей её по рейтингу белорусской Ариной Соболенко.

Вторая встреча двух девушек поначалу совершенно не удавалась американке. Анисимова трижды дарила сопернице тройные брейк-поинты, и в двух случаях Соболенко пользовалась этими подарками. Но уроженка Нью-Джерси при этом мастерски играла на приёме и не позволяла белорусской теннисистке отрываться в счёте. В решающий момент Анисимова в третий раз взяла подачу соперницы и выиграла сет.

Во второй партии девушки тоже хуже действовали на своей подаче, чем на чужой — однажды они вовсе обменялись всухую проигранными геймами. Анисимова при этом старалась контролировать игру, а Соболенко никак не прогрессировала и не снижала процент брака. Когда американской спортсменке удалось выиграть восьмиминутный гейм, она за это же время легко взяла и два последних розыгрыша. 17-летняя американка впервые вышла в третий круг «Ролан Гаррос» и стала самой молодой представительницей США, которая этого добилась после Серены Уильямс в 1998 году.

Лёгкая прогулка Уильямс

Серена Уильямс, тяжело стартовавшая на «Ролан Гаррос» из-за россиянки Виталии Дьяченко, одержала вторую победу, затратив на этот раз минимум энергии. Американка обыграла находящуюся в третьей сотне рейтинга японку Куруми Нару, дошедшую до второго круга через квалификацию.

Не встретив серьёзного сопротивления со стороны соперницы, Уильямс сама порой создавала себе проблемы, совершая невынужденные ошибки. Но при этом активно выигранных розыгрышей у неё всегда было больше. 23-летняя победительница турниров Большого шлема ни разу не позволила Наре надеяться на брейк и выиграла матч за 67 минут, уступив сопернице всего пять геймов. Далее Уильямс ждёт отдохнувшая соотечественница Софья Кенин, которая не играла во втором круге из-за отказа соперницы.

Фавориты без осечек

Главные фавориты «Ролан Гаррос», занимающие самые высокие места в своих рейтингах, не давали повода для сенсаций. Первая ракетка мира Новак Джокович без труда справился со швейцарцем Хенри Лааксоненом, улучшив своё счёт против лаки-лузеров до 10:0. Геймов, которых проиграл сербский теннисист, не хватило бы его сопернику даже на полтора сета. Джокович в 14-й раз подряд вышел в третий круг, где вновь встретится с соперником, который заметно уступает ему в классе, — 147-й ракеткой мира Сальваторе Карузо из Италии.

🚄 Novak Express @DjokerNole s'impose 6-1, 6-4, 6-3 face au Suisse Henri Laaksonen pour atteindre le 3e tour en 1h33 de jeu.#RG19pic.twitter.com/RA9RbW5mcX — Roland-Garros (@rolandgarros) 30 мая 2019 г.

Три сета продлился и матч Симоны Халеп с полячкой Магдой Линетте, и это, наоборот, означало, что румынке было совсем непросто. Вновь действующей чемпионке «Ролан Гаррос» было навязано яростное сопротивление. Во втором сете Халеп имела целых три матчбола, но все их проиграла, после чего уступила сет сопернице. Линетте продержала румынку на корте больше двух часов, но всё-таки признала своё поражение.

Прошлогодний финалист Доминик Тим тоже не сразу заявил о своём намерении обыграть бывшего россиянина Александра Бублика, ныне представляющего Казахстан. Австриец уступил на тай-брейке второй сет и проигрывал в четвёртом со счётом 2:5, при том что его соперник иногда подавал снизу. Но всё-таки четвёртой ракетке мира удалось после этого собраться и выиграть пять геймов подряд, что принесло ему 50-ю победу на турнирах Большого шлема. Тим продолжит защищать прошлогодние очки матчем с уругвайцем Пабло Куэвасом, который воспользовался травмой Кайла Эдмунда из Великобритании, чтобы тоже пройти в третий круг.

Так же уверенно, как Джокович, путёвку в следующий раунд оформил разве что Александр Зверев. Он лишь во второй раз за карьеру одержал победу в трёх сетах на «Ролан Гаррос» — обычно на грунте у немецкого теннисиста возникают проблемы, но в матче со шведом Микаэлом Имером всё прошло гладко для пятой ракетки мира. Следующим испытанием для Зверева станет серб Душан Лайович.