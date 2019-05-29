Вторая победа Кудерметовой, поражение Потаповой и два отказа: итоги четвёртого дня «Ролан Гаррос»

Россиянка Вероника Кудерметова впервые в карьере вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции. Анастасия Потапова закончила своё выступление, уступив чешке Маркете Вондроушовой. Две сеяные теннисистки отказались от продолжения борьбы на «Ролан Гаррос», в том числе четвёртая ракетка мира Кики Бертенс. Между тем Рафаэль Надаль, Роджер Федерер и Стефанос Циципас продвинулись дальше по мужской сетке турнира.

Главное достижение Кудерметовой

Вероника Кудерметова стала первой и пока единственной россиянкой, пробившейся в третий круг нынешнего «Ролан Гаррос». Спортсменка, выбившая с турнира Каролину Возняцки, на этом не остановилась и заодно обыграла казахстанку Зарину Дияс, что можно было и не считать большой сенсацией.

Первый сет прошёл напряжённо для 22-летней спортсменки. Как только она брала чужую подачу, Дияс отвечала брейком. При счёте 5:5 Кудерметова предприняла ещё одну попытку избежать тай-брейка — и на этот раз преуспела. Свою подачу россиянка взяла под ноль и выиграла партию. Во втором сете Дияс уже не сильно сопротивлялась и взяла только один гейм.

Кудерметова одержала пока самую большую победу в своей карьере. Никогда раньше она не доходила до третьего круга на турнирах Большого шлема. Впрочем, она почти и не участвовала в главных теннисных соревнованиях, а текущий «Ролан Гаррос» является для неё дебютным. Следующей соперницей россиянки станет опытная эстонка Кайя Канепи, обыгравшая в первом круге Юлию Гёргес из Германии. Последний их матч состоялся совсем недавно, в Чарльстоне, и победу тогда одержала прибалтийская теннисистка.

Вылет главной российской сенсации

Анастасии Потаповой в аналогичной ситуации пробиться в следующий раунд не удалось. В первый день турнира она огорчила пятую ракетку мира Анжелику Кербер, но с чешкой Маркетой Вондроушовой, занимающей 38-е место в мировом рейтинге, россиянка не справилась.

Поначалу для 18-летней теннисистки всё складывалось удачно. Она рано повела с брейком, который в течение долгих десяти минут пыталась заработать. Потапова даже заработала скрытый сетбол на чужой подаче, но проиграла три гейма подряд и отдала партию. На этом проблемы россиянки не закончились — она навязала борьбу только в одном гейме, который в итоге проиграла. 19-летняя Вондроушова всухую выиграла сет и впервые вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, где её будет ждать испанка Карла Суарес-Наварро.

Выход Свитолиной без борьбы

На «Ролан Гаррос» должен был состояться украинский поединок с участием Элины Свитолиной. Однако девятой ракетке мира не пришлось выходить на корт в этот день. Её соперница Катерина Козлова получила травму и отказалась от матча.

Таким образом, Свитолина, одержавшая всего одну победу на грунте в нынешнем сезоне, как минимум повторила прошлогодний результат в Париже. Свои очки она уже не потеряет, а заработать ещё больше постарается в матче с чемпионкой 2016 года Гарбинье Мугурусой. Испанка отдала всего пять геймов шведке Юханне Ларссон, чтобы выйти в третий круг. В общей сложности у Свитолиной будет четыре дня отдыха, чтобы подготовиться к встрече с 19-м номером посева.

Два отказа и одно завершение карьеры

Не только Козловой травмы доставили массу проблем в Париже. Канадка Бьянка Андрееску этой весной сотворила чудо, выиграв турнир в Индиан-Уэллсе всего лишь в 18 лет. Однако из-за травмы плеча она вплоть до «Ролан Гаррос» не выходила на корт. Юной теннисистке удалось сыграть против Мари Боузковой из Чехии и за три часа одержать победу, но к следующему матчу Андрееску приняла решение закончить выступление. Вместо 22-го номера посева в третий круг вышла Софья Кенин — американка российского происхождения, родившаяся в Москве.

Ещё обиднее должно быть болельщикам голландки Кики Бертенс. Она набрала невероятную форму на грунте в этом сезоне, выиграв важный турнир в Мадриде. Во втором круге она встретилась со словачкой Викторией Кужмовой и провела с ней всего лишь четыре полных гейма. В пятом розыгрыше Бертенс вызвала на корт врача и приняла решение досрочно завершить игру из-за болезни. Теперь Кужмова сыграет с Йоханной Контой в третьем круге.

Oh no 😰



Kiki Bertens, a favorite to win the title, forced to retire due to illness.



"I don't have any power and I don't feel well."



Very sad and unlucky for the love-able Dutchwoman. #RG19pic.twitter.com/U8kQ9H1ojo — Tennis Channel (@TennisChannel) 29 мая 2019 г.

Невесело в четвёртый день было и персональным поклонникам чешки Люси Шафаржовой. Она провела свой последний матч в профессиональной карьере, уступив вместе с Доминикой Цибулковой в первом круге парного турнира. Финалистка «Ролан Гаррос» 2015 года долго собиралась оставить спорт, но только сейчас здоровье позволило ей выйти на крупный турнир и попрощаться на нём с болельщиками.

"It’s very special to say goodbye in Paris, but I’m sure after a certain amount of time I’ll be back and connected in our great sport.”



Five time Grand Slam champion @luciesafarova says goodbye to professional tennis --> https://t.co/c9SOPwZhDRpic.twitter.com/AphMABcTBr — WTA (@WTA) 29 мая 2019 г.

Фавориты без сенсаций

В нижней половине мужской сетки практически все фавориты подтвердили свой класс. Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль вновь встретился с пробившимся через квалификацию спортсменом и одержал победу в трёх сетах. На этот раз он отдал немцу Яннику Мадену лишь семь геймов, не позволив ни разу заработать хотя бы брейк-пойнт. Надаль продолжит поход за 12-м титулом в матче с бельгийцем Давидом Гоффеном.

Роджеру Федереру тоже достался не самый сложный соперник — Оскар Отте из Германии. Федерер добыл победу в трёх сетах. Теперь третью ракетку мира ждёт норвежец Каспер Рууд — с его отцом, Кристианом Руудом, Федерер несколько раз выступал на одних и тех же турнирах.

20-летний Стефанос Циципас по определению является фаворитом каждого турнира, в котором участвует, однако в третий круг «Ролан Гаррос» он вышел только сейчас. В этом ему помогла победа над боливийцем Уго Дельеном. Циципасу иногда было непросто — он проиграл первый сет, в котором имел преимущество в два гейма, а после победных второй и третьей партий едва не отдал четвёртую, но вовремя ликвидировал отставание. Если бы «Роллан Гаррос» завершился прямо сейчас, то греческий теннисист переместился бы на четвёртое место в рейтинге ATP, выше которого он ещё не поднимался. Но и у Циципаса, и у его конкурентов ещё будет масса возможностей внести коррективы в итоговое положение теннисистов.

Finishing In Four 🏁



🇬🇷 @StefTsitsipas recovers from a set down to beat Hugo Dellien 4-6, 6-0, 6-3, 7-5. #RG19pic.twitter.com/3eRc5ucu3D — ATP Tour (@ATP_Tour) 29 мая 2019 г.

Каролина Плишкова осталась единственным топ-игроком женского турнира, кто ещё может отнять у Наоми Осаки звание первой ракетки мира. Для этого ей надо дойти до финала, и если то же самое сделает японка, то обыграть её в титульном матче. Пока что чешка уверенно движется к своей цели. Она вновь не потратила и часа на игру со своей очередной соперницей, которой оказалась 203-я ракетка мира Кристина Кучова. Обыгравшая Светлану Кузнецову словачка взяла у Плишковой всего четыре гейма. Вице-лидер мирового рейтинга дальше встретится с хорваткой Петрой Мартич, которая тоже не испытывала проблем с соперницами на «Ролан Гаррос» и отдала им шесть геймов в двух матчах.

Успехи обладателей уайлд-кард

Француз Николя Маю продолжает радовать своих болельщиков, выступить перед которыми он смог только благодаря уайл-кард от организаторов. 37-летний игрок вышел в третий круг, повторив свой лучший результат на домашнем турнире Большого шлема. Он обыграл немца Филиппа Кольшрайбера. На этот раз отыгрываться с двух проигранных сетов, как это было в предыдущем матче с итальянцем Марко Чеккинато, не пришлось. Маю лидировал в трёх партиях подряд, отдав в каждой по три гейма сопернику.

Mahut encore 👌🇫🇷



Cette fois, il ne lui aura fallu que trois sets. @nmahut bat Philipp Kohlschreiber 6-3, 6-3, 6-3 et passe au 3e tour pour la première fois depuis 2015. #RG19pic.twitter.com/vdyxU8YrZQ — Roland-Garros (@rolandgarros) 29 мая 2019 г.

Маю стал самым низкорейтинговым теннисистом, который пробился в 1/16 финала в этом году. Сейчас он занимает 252-ю строчку в списке лучших теннисистов планеты, хотя уже точно войдёт во вторую сотню после турнира. Побить достижение Маю может разве что его соотечественник Эллиот Беншетри, который находится на 273-м месте в рейтинге и позже сыграет свой матч с сербом Душаном Лайовичем.

Кстати, Маю не является единственным обладателем уайлд-кард, уже выигравшим два матча в мужской сетке. Вслед за ним так же далеко прошёл Корентен Муте, обыгравший в тот же день 19-й номер посева аргентинца Гидо Пелью. Аргентинец в этом сезоне был лидером по победам на грунтовом покрытии.

Марафонская победа Димитрова

Самый напряжённый матч дня выдали болгарин Григор Димитров и хорват Марин Чилич, занимающий 13-е место в мировом рейтинге. Почти четыре с половиной часа они выясняли отношения, пока Димитров не сотворил сенсацию и не выбил сеяного соперника.

Болгарский теннисист проиграл два сета из трёх, но смог после этого перевести четвёртую партию на тай-брейк, а затем и выиграть её уверенным эйсом. Только после этого Чилич сдался и дважды отдал свою подачу. Димитров, опустившийся за полтора года с третьей строчки рейтинга ATP в пятый десяток, в четвёртый раз за карьеру вышел в третий круг «Ролан Гаррос». Впервые пройти дальше он постарается в матче со Стэном Вавринкой, который отдал всего лишь пять геймов чилийцу Кристьяну Гарину.