Российская теннисистка Потапова не сумела пробиться в третий круг «Ролан Гаррос»
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- РИА Новости
В матче второго раунда соревнований российская теннисистка в двух сетах уступила представительнице Чехии Маркете Вондроушовой со счётом 4:6, 0:6.
Выход во второй раунд «Ролан Гаррос» стал для 18-летней теннисистки повторением лучшего результата в карьере на турнирах серии «Большого шлема». Ранее в 2019 году ей удалось пробиться во второй круг Открытого чемпионата Австралии.
Ранее сообщалось, что Потапова одержала победу над бывшей первой ракеткой мира Анжеликой Кербер на старте «Ролан Гаррос».