Российская теннисистка Потапова не сумела пробиться в третий круг «Ролан Гаррос»

Россиянка Анастасия Потапова не сумела выйти в третий круг «Ролан Гаррос» — второго в сезоне теннисного турнира серии Большого шлема, который проходит в столице Франции Париже.

В матче второго раунда соревнований российская теннисистка в двух сетах уступила представительнице Чехии Маркете Вондроушовой со счётом 4:6, 0:6.

Выход во второй раунд «Ролан Гаррос» стал для 18-летней теннисистки повторением лучшего результата в карьере на турнирах серии «Большого шлема». Ранее в 2019 году ей удалось пробиться во второй круг Открытого чемпионата Австралии.

Ранее сообщалось, что Потапова одержала победу над бывшей первой ракеткой мира Анжеликой Кербер на старте «Ролан Гаррос».