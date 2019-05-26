Потапова победила бывшую первую ракетку мира на старте «Ролан Гаррос»

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Российская теннисистка Анастасия Потапова одержала победу над немкой Анжеликой Кербер в матче первого круга турнира Большого шлема «Ролан Гаррос», который проходит в Париже.
Потапова победила бывшую первую ракетку мира на старте «Ролан Гаррос»
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу 81-й ракетки мира.

Кербер является трёхкратной победительницей турниров Большого шлема и бывшей первой ракеткой мира.

Во втором круге Потапова сыграет с победительницей противостояния между китаянкой Ван Яфань и чешкой Маркетой Вондроушовой.

В параллельном матче представительница Хорватии Петра Мартич победила Онс Жабер из Туниса (6:1, 6:2). 

Ранее сообщалось, что Анна Блинкова пробилась в основную сетку «Ролан Гаррос».

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