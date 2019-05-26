Потапова победила бывшую первую ракетку мира на старте «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анастасия Потапова одержала победу над немкой Анжеликой Кербер в матче первого круга турнира Большого шлема «Ролан Гаррос», который проходит в Париже.

Reuters

Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу 81-й ракетки мира. Кербер является трёхкратной победительницей турниров Большого шлема и бывшей первой ракеткой мира. Во втором круге Потапова сыграет с победительницей противостояния между китаянкой Ван Яфань и чешкой Маркетой Вондроушовой. В параллельном матче представительница Хорватии Петра Мартич победила Онс Жабер из Туниса (6:1, 6:2). Ранее сообщалось, что Анна Блинкова пробилась в основную сетку «Ролан Гаррос».