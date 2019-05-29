Победы первых ракеток России, спасение Осаки и пятисетовая битва Зверева: итоги третьего дня «Ролан Гаррос»

Российские теннисисты Дарья Касаткина и Карен Хачанов стартовали с побед на Открытом чемпионате Франции. Первые ракетки страны обыграли итальянку Ясмине Паолини и немца Седрика-Марселя Штебе соответственно. Во второй круг также вышла Анастасия Блинкова, победившая Маргариту Гаспарян. Евгения Родина завершила выступление, уступив Мэдисон Киз из США. Лидер мирового рейтинга Наоми Осака едва не вылетела с турнира, с трудом одолев словачку Анну Каролину Шмидлову. Александру Звереву понадобилось пять сетов, чтобы сломить сопротивление Джона Миллмана.

Возвращение первой ракетки России

Российской теннисистке Дарье Касаткиной удалось с победы начать выступление на «Ролан Гаррос», где ей требуется защитить очки, заработанные за прошлогодний выход в четвертьфинал. Опасения по поводу того, что 21-я ракетка мира может вылететь уже после первого матча, существовали — в этом сезоне Касаткина почти не радует своих болельщиков и только один раз смогла выиграть больше одного матча подряд.

Стартовый матч в Париже Касаткиной пришлось провести с итальянкой Ясмине Паолини, которая начала турнир с квалификации. Уступив в первых двух геймах, россиянка затем взяла восемь розыгрышей подряд, выиграв не только первый сет, но и сделав брейк во втором. Касаткина затем довела счёт до 5:1 в свою пользу. Не реализовав один матчбол на подаче соперницы, Касаткина позволила итальянке сделать брейк, но затем быстро довела дело до победы.

Следующей соперницей первой ракетки России станет олимпийская чемпионка Моника Пуиг из Пуэрто-Рико. Девушки уже встречались три раза, и Касаткина побеждала дважды. Правда, было это больше двух лет назад.

Трудный успех Блинковой

По итогам третьего дня одна российская теннисистка точно выходила во второй круг, а одна гарантированно покидала «Ролан Гаррос». На грунтовых кортах Парижа встретились Анна Блинкова и Маргарита Гаспарян. Блинкова уже давно обжилась в столице Франции — она пробилась в основную сетку через квалификацию, причём два её матча оказались трёхсетовыми.

20-летняя россиянка сохранила силы и на поединок с Гаспарян, которой однажды уже уступила за свою недолгую карьеру. Двух партий теннисисткам не хватило, и они определяли победительницу в третьей. Блинкова выиграла сет со счётом 8:6 и впервые прошла во второй круг «Ролан Гаррос». Пока что ей ни разу не удавалось сыграть в третьем раунде на турнирах Большого шлема. Чтобы сделать это прямо сейчас, Блинковой надо обыграть первую ракетку Франции Каролин Гарсию, которая, в свою очередь, легко обыграла Мону Бартель из Германии.

Лёгкая прогулка Хачанова

Париж можно назвать счастливым городом для Карена Хачанова. Год назад он одержал здесь свою самую значимую победу, только не в рамках турнира Большого шлема, а на осеннем «Мастерсе». На грунтовых кортах французской столицы россиянин пока доходил максимум до четвёртого круга. Чтобы вновь добиться такого результата в этом году, теннисист быстро сделал первый шаг.

23-летний россиянин без особого труда обыграл немца Седрика-Марселя Штебе. В двух сетах Хачанов отдал сопернику по гейму, а в третьей партии выиграл 16 очков в первых 20 розыгрышах и уверенно довёл дело до победы. Десятому номеру посева хватило чуть больше полутора часов, чтобы стать соперником француза Грегуара Баррера, занимающего 127-е место в рейтинге ATP.

Быстрый вылет Родиной

Евгения Родина не воспользовалась очередным шансом выиграть свой первый матч на «Ролан Гаррос». 30-летней теннисистке за всю карьеру не удавалось продвинуться на главном грунтовом турнире дальше стартового круга. В этот раз непреодолимым препятствием для россиянки стала американка Мэдисон Киз.

Встреча с 14-м номером посева не продлилась долго — всего 56 минут. Прошлогодняя полуфиналистка отдала Родиной только три гейма. Кис активно выиграла 28 розыгрышей, в то время как россиянка своими силами набрала всего четыре очка. Таким образом, американка взяла реванш за прошлогоднее поражение на «Уимблдоне», ставшее одной из сенсаций того турнира.

Защита титула Халеп

Румынская теннисистка Симона Халеп начала защищать свой титул чемпионки «Ролан Гаррос». В соперницы бывшей первой ракетке мира досталась представительница Австралии Айла Томлянович. Поначалу Халеп не испытывала проблем с теннисисткой из пятого десятка рейтинга WTA. Румынка повела со счётом 3:0 и вторым брейком выиграла партию. Но в следующем сете количество ошибок у Томлянович сократилось, и заодно она приспособилась к подаче Халеп. Австралийка завладела преимуществом в три гейма и удержала его до победы в партии.

На это румынская теннисистка ответила тремя брейками подряд, после которых она едва не оформила «баранку» в третьем сете. Томлянович выиграла напоследок один гейм и спустя полтора часа признала поражение. Далее Халеп сыграет с полячкой Магдой Линетте, которая тоже потратила три сета на выход в следующий круг.

Пятисетовый марафон Зверева

Александр Зверев был одним из немногих фаворитов «Ролан Гаррос», кто провёл на корте всю предшествующую турниру неделю, в то время как остальные предпочли посвятить это время отдыху. Игровой практики в Цюрихе у немецкого теннисиста оказалось даже больше, чем он планировал — на пути к своему первому титулу за сезон он провёл три изнурительных трёхсетовых матча.

Звереву наверняка хотелось спокойно и малой кровью стартовать на «Ролан Гаррос», но его первый соперник, австралиец Джон Миллман, этого не позволил. Теннисист из Германии выиграл два первых сета и мог бы уже пойти отдыхать, будь это любой другой турнир, но Миллман отыграл один сет и выиграл ещё один на тай-брейке. Лишь после четырёх часов на корте Зверев смог одержать победу.

Just 4 hours 8 mins later 😲



Here's the match point moment for Sascha Zverev 👏



🎥 @Eurosport_UK#RG19pic.twitter.com/Fv2ZhBpu82 — ATP Tour (@ATP_Tour) 28 мая 2019 г.

Впрочем, пятой ракетке мира не привыкать к долгим матчам на грунте — год назад он провёл три марафонских поединка на кортах «Ролан Гаррос», что не помешало ему дойти до четвертьфинала. В этом году Зверев стартовал на турнире без своего тренера Ивана Лендля — специалист присоединится к своему подопечному позднее.

Победа Азаренко в битве чемпионок

В череде матчей третьего дня болельщикам нельзя было пропускать поединок двух победительниц турниров Большого шлема — белоруски Виктории Азаренко и латвийки Елены Остапенко. Случайно не заметить эту встречу можно было из-за того, что обе теннисистки не входят в число сеяных — свои лучшие результаты они показывали достаточно давно, так что на «Ролан Гаррос» приехали в качестве рядовых участниц. Но определённый интерес этот матч первого круга всё же представлял. Во-первых, эти девушки ещё ни разу между собой не играли. Во-вторых, победитель встречи мог оказаться следующей соперницей Наоми Осаки.

У Остапенко было одно преимущество — в отличие от Азаренко, она выигрывала «Ролан Гаррос» в 2017 году, причём тогда она тоже не была сеяной. Но сейчас латвийская теннисистка не в столь хорошей форме. В матче с белорусской теннисисткой Остапенко совершила 17 двойных ошибок и ещё 43 невынужденных. Азаренко тоже не была безупречна — достаточно вспомнить, как в начале матча она не смогла подать четыре раза подряд. Но всё-таки она сыграла чуть более стабильно и выиграла первый сет со счётом 6:4.

Во второй партии у Азаренко было два шанса выиграть матч при счёте 5:4, но тогда Остапенко удалось спастись, сделав брейк, — на это ей понадобилось целых 13 минут. Судьба сета должна была решиться на тай-брейке, и здесь Азаренко помог опыт двукратной чемпионки Australian Open. Она одержала первую победу на «Ролан Гаррос» с 2015 года.

Playing like she's back at No. 1.@Vika7 defeats former world No. 5 and 2017 Roland Garros Champion Ostapenko 6-4, 7-6(4) to advance to the 2nd round.#RG19pic.twitter.com/ZUpHoClYIW — Tennis Channel (@TennisChannel) 28 мая 2019 г.

Спасение Осаки

Наоми Осаке пришлось сильно постараться, чтобы пробиться в следующий круг, хотя матч с Анной Каролиной Шмидловой из Словакии не предвещал ничего особенного для японской теннисистки. Первой ракетке мира противостоял 90-й номер рейтинга WTA.

Однако Шмидлова, пережившая за карьеру невероятные взлёты и падения, попыталась создать самую громкую сенсацию нынешнего «Ролан Гаррос». Она всухую выиграла первый сет, пускай во многом Осака сама помогла ей многочисленными ошибками. Далее словачка взяла ещё три гейма, после чего ей пришлось остановиться — в ход матча вмешался небольшой дождь.

После паузы Осака взяла себя в руки и отыграла отставание, но всё равно рисковала в любой момент вылететь с турнира. Она сделала два брейка, когда соперница подавала на матч, и перевела второй сет на тай-брейк. Японка выиграла укороченный гейм и затем уже спокойно провела третью партию, отдав в ней сопернице только один гейм. Победная серия Осаки на турнирах Большого шлема достигла 15 матчей с учётом её выступлений на US Open и Открытом чемпионате Австралии.

Ветеранский рекорд Карловича

На «Ролан Гаррос» состоялся матч, который вполне мог произойти на ветеранском турнире, обычно проводящийся под конец второй недели. 40-летний Иво Карлович встретился с 37-летним Фелисьяно Лопесом, и оба они установили рекорд Открытого чемпионата Франции для Открытой эры — ещё никогда на турнире не встречались соперники, чей общий возраст достигал бы почти 78 лет.

Во второй круг вышел Карлович, который стал самым возрастным игроком, одержавшим победу в матче на «Ролан Гаррос» с 1973 года. Благодаря 35 эйсам и пяти отыгранным брейк-пойнтам хорват выиграл в четырёх сетах, два из которых решались на тай-брейках. Он продолжит выступление матчем с австралийцем Джорданом Томпсоном.

Интересно, что к своему 14-му «Ролан Гаррос» Карлович практически не готовился. Он не выступал на предварительных грунтовых турнирах, так как не попадал на них по рейтингу, а до этого потерпел три поражения подряд. Перед приездом в Париж 40-летний игрок всё своё время проводил с семьёй и занимался теннисом только после того, как его дети ложились спать.