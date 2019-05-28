Касаткина высказалась о своих шансах защитить очки за выход в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала выход во второй круг второго в сезоне турнира серии Большого шлема — «Ролан Гаррос».

«Рада, что не играла в воскресенье, — мне обычно нужно привыкнуть к турниру, тем более в Париже новый корт. Саму игру оцениваю нервно, особенно её начало, да и конец. В целом рада, что смогла взять себя в руки и победить», — приводит слова Касаткиной Eurosport.

Она также высказала мнение о своих шансах на защиту очков рейтинга, набранных за выход в четвертьфинал прошлогоднего розыгрыша турнира.

«Были такие мысли, но по ходу сезона я уже поняла, что загадывать далеко не надо. Как будет, так и будет», — добавила 22-летняя спортсменка.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» 2018 года Кастаткина в двух сетах уступила будущей финалистке турнира, американке Слоан Стивенс.

Ранее сообщалось, что Касаткина победила Ясмину Паолини и вышла во второй круг «Ролан Гаррос».