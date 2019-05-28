Сенсации от Потаповой и Кудерметовой, поражение Медведева и камбэк 37-летнего Маю: итоги первых двух дней «Ролан Гаррос»

На Открытом чемпионате Франции по теннису завершился второй игровой день. Анастасия Потапова взяла верх над пятой ракеткой мира Анжеликой Кербер, а Вероника Кудерметова сломила сопротивление Каролины Возняцки, хотя уступила в первом сете со счётом 0:6. Даниил Медведев потерпел поражение от Пьер-Юга Эрбера в пяти сетах и в третий раз в карьере не смог преодолеть барьер первого круга турнира. Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер уверенно вышли во второй круг, а 37-летний Николя Маю победил Марко Чеккинато, проиграв первые два сета.

Успехи Потаповой и Кудерметовой

Уже в первые два дня Открытого чемпионата Франции по теннису прогремели сразу две сенсации, причём автором каждой из них стали молодые российские спортсменки. Так, в воскресенье 18-летняя Анастасия Потапова сломила сопротивление бывшей первой ракетки мира Анжелики Кербер. Немка не только неудачно действовала на своей подаче, позволив сопернице сделать шесть брейков, но и испытывала серьёзные проблемы на приёме (18% выигранных мячей на первой подаче).

Потапова же смотрелась значительно увереннее, благодаря чему и одержала свою дебютную победу на турнире Большого шлема. Кроме того, ранее Анастасия ни разу не обыгрывала теннисистку из топ-10 рейтинга WTA, поэтому успех в поединке с пятой ракеткой мира стал для неё вдвойне значимым.

«Не знаю, что сказать. Конечно, это большое счастье, я спала и видела эту победу, когда ещё только вышла на корт в пять лет», — призналась спортсменка Eurosport.

На следующий день почин своей соотечественницы поддержала Вероника Кудерметова. На корте Филиппа Шатрье 22-летней спортсменке предстояло сразиться с не менее грозной оппоненткой — десятым номером генеральной классификации Каролиной Возняцки. Поначалу ничто не предвещало триумфа россиянки. В первом сете она не смогла взять ни гейма, но затем сумела собраться и была сильнее в двух последующих. Теннисистка из Казани не оставила шансов своей сопернице, втрое превзойдя её по числу активно выигранных мячей (32:10).

При этом победительнице Australian Open — 2018 должно быть обидно вдвойне. Она не только потерпела поражение от 68-й ракетки мира, но и стала первой в истории теннисисткой, проигравшей на «Ролан Гаррос» после успеха в первой партии с сухим счётом.

Поражение Медведева

В отличие от молодых теннисисток Даниил Медведев не порадовал своих поклонников и завершил выступление на «Ролан Гаррос». 14-я ракетка мира не смог справиться с Пьер-Югом Эрбером, обосновавшимся в седьмом десятке рейтинга. Две первые партии остались за россиянином, но потом он резко сбавил обороты.

В итоге в последних трёх сетах Медведев уступил своему оппоненту по числу активно выигранных мячей (16:44) и смог взять всего два брейк-пойнта против шести у Эрбера. В четвёртой партии он уступил пять геймов подряд, после чего уже не мог воскресить интригу. А в последней вполне мог довести дело до тай-брейка, но в решающий момент вновь уступил подачу и капитулировал.

Примечательно, что за свою карьеру Медведев ни разу не одерживал верх в пятисетовых матчах. Ранее он не смог справиться с Адрианом Маннарино и Рубеном Бемельмансом. Причём обе встречи прошли на Уимблдоне, а Даниил уступал в первых двух сетах. Кроме того, россиянин отсрочил и свою первую победу на «Ролан Гаррос». Ранее он дважды пробовал силы на французских кортах, но оба раза безуспешно.

Grosse ambiance sur le court 14 ! Comme Nicolas Mahut hier, @p2hugz s'est offert une remontada pour battre Daniil Medvedev 4-6, 4-6, 6-3, 6-2, 7-5 ! Les meilleurs moments du match :#RG19pic.twitter.com/swt5qUQvBJ — Roland-Garros (@rolandgarros) 27 мая 2019 г.

Эмоции

После поражения от Эрбера Медведев пребывал не в лучшем расположении духа. Вследствие этого посетившие пресс-конференцию спортсмена журналисты смогли услышать от него ответ всего на один вопрос.

«Что пошло не так в этом матче? Он стал лучше играть после двух сетов. В этом всё дело», — сказал Медведев и покинул зал.

Сила воли

Днём ранее невероятным камбэком отметился и ветеран мужского турнира Николя Маю. 37-летний француз получил уайлд-кард от организаторов, но уже в первом круге попал на очень серьёзного противника в лице Марко Чеккинато. В нынешнем сезоне 19-я ракетка мира успел продемонстрировать своё умение выступать на грунте, став победителем соревнований в Буэнос-Айресе.

По началу встречи казалось, что для Чеккинато не составит никаких проблем взять верх. Первые две партии остались за итальянцем, но после этого француз пришёл в себя и взял три сета подряд. Особенно стоит отметить четвёртый сет из пяти, в ходе которого Маю не допустил ни одной невынужденной ошибки. Таким образом, он провёл на корте три часа 22 минуты, с победы стартовал на своём 17-м Открытом чемпионате Франции в карьере и преподнёс одну из главных сенсаций первых игровых дней в мужской сетке.

«Я хотел вернуть организаторам уайлд-кард, потому что не думал, что буду готов играть. Но потом моя команда сказала: «У тебя есть время до воскресенья — отдохни». Я взял перерыв и почувствовал себя лучше, особенно вчера и сегодня. Это моя лучшая победа на «Ролан Гаррос» — у меня здесь их вообще было немного», — признался 37-летний спортсмен.

Выступления россиян

В целом для представителей России первые два дня турнира завершились не лучшим образом. Помимо Потаповой и Кудерметовой лишь Екатерина Александрова смогла преодолеть барьер первого круга. При этом её успех тоже можно назвать неожиданным, так как она взяла верх над 30-й сеяной Михаэлой Бузэрнеску из Румынии. Теннисистка уверенно действовала на своей подаче и выиграла 78% мячей на первой и 46% на второй, что в итоге склонило чашу весов в её пользу.

При этом сразу семь представителей России прекратили выступление после стартового раунда. Особенно стоит отметить поражение Анастасии Павлюченковой от сотой ракетки мира Мэнди Минеллы из Люксембурга, а также неудачу Светланы Кузнецовой, которая всего за 69 минут уступила словенке Кристине Куцовой. Для победительницы «Ролан Гаррос» 2009 года эта неудача стала третьей подряд в сезоне и четвёртой в стартовых матчах турниров Большого шлема.

Ни одного сета не смогли взять Вера Звонарёва, Софья Жук, Людмила Самсонова и Алексей Ватутин, но обиднее всего должно быть Виталии Дьяченко. 28-летняя теннисистка выиграла первую партию в противостоянии с самой Сереной Уильямс, но развить свой успех не смогла. В двух последующих американка отдала всего один гейм и проследовала во второй круг.

Chatrier shocker? 😱



Vitalia Diatchenko is a set away from a maiden career Top 10 win after taking the first 6-2 against Serena Williams.#RG19pic.twitter.com/K7HjCJZlmv — Roland-Garros (@rolandgarros) 27 мая 2019 г.

Фавориты

Большинство фаворитов «Ролан Гаррос» не испытали особых проблем в матчах первого круга. Так, Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер уверенно шагнули во второй, всего в трёх сетах расправившись с Хубертом Хуркачем, Янником Ханфманом и Лоренцо Сонего соответственно. Их примеру последовали и Марин Чилич со Стефаносом Циципасом, и лишь Григор Димитров задержался на корте на все пять сетов. Болгарину потребовалось три часа семь минут, чтобы разобраться с неуступчивым Янко Типсаревичем. При этом стоит отметить, что сам победитель итогового турнира ATP — 2007 выглядел не лучшим образом. Он часто грешил двойными ошибками (восемь), допускал много невынужденных (30), но всё же смог компенсировать это 12 эйсами и 70 активно выигранными мячами.

А вот Денис Шаповалов не смог повторить свой прошлогодний результат и завершил борьбу уже на стадии первого круга. 24-я ракетка мира не сумел выиграть ни одной партии в противостоянии с Ян-Леннардом Штруффом.

За исключением Кербер, в первые два дня турнира ни одна из теннисисток топ-10 не выбыла из соревнований. Так, Каролина Плишкова, Кики Бертенс, Слоан Стивенс и Эшли Барти без видимых проблем вышли во второй раунд, взяв верх над соперницами значительно более низкого уровня. Серьёзный экзамен предстояло выдержать лишь Элине Свитолиной, которой волею жребия досталась Винус Уильямс. Но карьера 38-летней американки явно движется к закату, что подтвердила её украинская соперница. Как итог — 6:3, 6:3 в пользу Свитолиной.

С небольшой натяжкой сенсациями можно назвать поражение 18-й сеяной Юлии Гёргес от Кайи Канепи, а также неудачу Александры Саснович в матче с Полоной Херцог. Последние провели на корте два часа 22 минуты, но словенка оказалась удачливее. В заключительной партии он взяла верх со счётом 8:6 и впервые за три года преодолела барьер первого круга «Ролан Гаррос».

Отказы

К большому сожалению французских любителей тенниса, некоторые спортсмены так и не смогли выступить на турнире из-за различных травм. Самой большой потерей стал отказ от участия в первенстве шестой ракетки мира Петры Квитовой. Как стало известно, спортсменка испытывает серьёзные проблемы со связками, в результате чего рискует пропустить солидную часть сезона.

«С большим сожалением сообщаю о снятии с «Ролан Гаррос». На протяжении последних двух недель я испытывала проблемы с левым предплечьем, а МРТ, сделанное вчера, подтвердило надрыв его связок», — написала Квитова в Twitter.

Не обошлось без потерь и в мужской сетке. Так, от выступления были вынуждены отказаться американец Сэм Куэрри и канадец Феликс Оже-Альяссим. 18-летний вундеркинд был посеян под 25-м номером, но получил травму паха на соревнованиях в Лионе.

Инцидент

Примечательно, что помимо сражений на самих кортах борьба проходила и на трибунах. Так, во второй день Открытого чемпионата Франции произошло событие, вызвавшее широкое обсуждение среди не только болельщиков, но и теннисистов. Эпизод произошёл по окончании встречи между Оскаром Отте и Малеком Жазири. Одержавший верх немец выбросил на трибуну полотенце, которое одновременно поймали мужчина и ребёнок.

Никто из них не хотел уступать, но в итоге мужчина силой вырвал трофей у ребёнка, чем его серьёзно расстроил. Это заметил Отте, который отдал мальчику ещё одно полотенце.

Инцидент прокомментировал американец Тэйлор Фритц, которого действия мужчины удивили.

«Мужик, ну как так можно!» — написал он в социальной сети.

Известный тренер Джуди Маррей также выразила недоумение по поводу поведения мужчины: «Кто так поступает с ребёнком?»