Кудерметова считает, что заслуженно пробилась в третий круг «Ролан Гаррос»

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Россиянка Вероника Кудерметова прокомментировала свой выход в третий круг второго в сезоне турнира серии Большого шлема — «Ролан Гаррос».
Кудерметова считает, что заслуженно пробилась в третий круг «Ролан Гаррос»
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«На матч была установка играть активнее самой и не ждать игры от соперницы. По сравнению с первым кругом сегодня были другие условия, я была в немного других физических кондициях. К счастью, я справилась», — приводит слова Кудерметовой Eurosport.

Она отметила, что заслужила впервые в карьере пробиться в третий круг турнира серии Большого шлема.

«Я много лет трудилась изо дня в день, много старалась. Сейчас я нахожусь в хорошей форме, поэтому считаю, что я достойна сыграть в третьем раунде», — добавила 22-летняя россиянка.

Во втором круге Кудерметова одержала победу над представительницей Казахстана Зариной Дияс и в следующем раунде соревнований сыграет с эстонской теннисисткой Кайей Канепи.

Ранее сообщалось, что Дарья Касаткина высказалась о своих шансах защитить очки за выход в 1/4 финала «Ролан Гаррос».

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