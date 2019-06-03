Журналист рассказал подробности инцидента с Тимом и Сереной Уильямс на «Ролан Гаррос»

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Американский журналист Бен Ротенберг рассказал подробности инцидента с участием Доминика Тима и Серены Уильямс на турнире серии Большого шлема «Ролан Гаррос».
Журналист рассказал подробности инцидента с Тимом и Сереной Уильямс на «Ролан Гаррос»
  • ©Gwendoline Le Goff
  • globallookpress.com

«Вторая комната не была свободна. Да, монитор показывал пустой стол, поскольку Карен Хачанов давал там интервью стоя, а словами о грубости она имела в виду, что к ней отнеслись грубо, заставив её ждать, а не посочувствовала Тиму», — написал Ротенберг в своём Twitter.

Он также отметил, что американка оказывала давление на представителей комиссии ITF.

«Я там был. Она давила на комиссию ITF и дала чётко понять, что ждать не желает», — добавил американец.

Австрийского теннисиста попросили освободить для Уильямс первую комнату конференц-зала. В результате Тим прервал свою пресс-конференцию.

Ранее сообщалось, что Новак Джокович установил рекорд «Ролан Гаррос».

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