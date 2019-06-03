Журналист рассказал подробности инцидента с Тимом и Сереной Уильямс на «Ролан Гаррос»
- ©Gwendoline Le Goff
- globallookpress.com
«Вторая комната не была свободна. Да, монитор показывал пустой стол, поскольку Карен Хачанов давал там интервью стоя, а словами о грубости она имела в виду, что к ней отнеслись грубо, заставив её ждать, а не посочувствовала Тиму», — написал Ротенберг в своём Twitter.
Он также отметил, что американка оказывала давление на представителей комиссии ITF.
«Я там был. Она давила на комиссию ITF и дала чётко понять, что ждать не желает», — добавил американец.
Австрийского теннисиста попросили освободить для Уильямс первую комнату конференц-зала. В результате Тим прервал свою пресс-конференцию.
Ранее сообщалось, что Новак Джокович установил рекорд «Ролан Гаррос».