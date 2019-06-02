Пресс-конференцию Тима на «Ролан Гаррос» сорвали из-за Серены Уильямс

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Пресс-конференция австрийского теннисиста Доминика Тима на турнире Большого шлема «Ролан Гаррос» была сорвана из-за американки Серены Уильямс.
Пресс-конференцию Тима на «Ролан Гаррос» сорвали из-за Серены Уильямс
  • ©Claude Diderich/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает The Daily Express, после поражения от Софьи Кенин (2:6, 5:7) Уильямс должна была пообщаться с журналистами, но большой зал для пресс-конференций был занят Тимом. 

Американка отказалась ждать окончания пресс-конференции австрийца, и организаторы турнира прервали её.

Тим, в свою очередь, был очень возмущён инцидентом и отказался продолжить общение с представителями СМИ в другом зале. Он также не стал давать интервью для телевидения.

Ранее Серена Уильямс проиграла Софье Кенин в третьем круге «Ролан Гаррос». 

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