Пресс-конференцию Тима на «Ролан Гаррос» сорвали из-за Серены Уильямс
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- globallookpress.com
Как сообщает The Daily Express, после поражения от Софьи Кенин (2:6, 5:7) Уильямс должна была пообщаться с журналистами, но большой зал для пресс-конференций был занят Тимом.
Американка отказалась ждать окончания пресс-конференции австрийца, и организаторы турнира прервали её.
Тим, в свою очередь, был очень возмущён инцидентом и отказался продолжить общение с представителями СМИ в другом зале. Он также не стал давать интервью для телевидения.
Ранее Серена Уильямс проиграла Софье Кенин в третьем круге «Ролан Гаррос».