Пресс-конференцию Тима на «Ролан Гаррос» сорвали из-за Серены Уильямс

Пресс-конференция австрийского теннисиста Доминика Тима на турнире Большого шлема «Ролан Гаррос» была сорвана из-за американки Серены Уильямс.

Как сообщает The Daily Express, после поражения от Софьи Кенин (2:6, 5:7) Уильямс должна была пообщаться с журналистами, но большой зал для пресс-конференций был занят Тимом.

Американка отказалась ждать окончания пресс-конференции австрийца, и организаторы турнира прервали её.

Тим, в свою очередь, был очень возмущён инцидентом и отказался продолжить общение с представителями СМИ в другом зале. Он также не стал давать интервью для телевидения.

Ранее Серена Уильямс проиграла Софье Кенин в третьем круге «Ролан Гаррос».