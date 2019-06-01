Серена Уильямс проиграла Кенин в третьем круге «Ролан Гаррос»

Американка Серена Уильямс потерпела поражение от своей соотечественницы Софьи Кенин в матче третьего круга второго в сезоне турнира серии Большого шлема — «Ролан Гаррос».

Reuters

Встреча продолжалась 1 час 32 минуты и завершилась со счётом 6:2, 7:5 в пользу 20-летней американки. Следующей соперницей Кенин станет австралийка Эшли Барти. Ранее сообщалось, что Екатерина Александрова не сумела выйти в 1/8 финала «Ролан Гаррос».