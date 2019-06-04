Достижение Хачанова, рекорд Джоковича и взлёт 17-летней Анисимовой: итоги девятого дня «Ролан Гаррос»

Россиянин Карен Хачанов пробился в четвертьфинал «Ролан Гарроса», одержав верх над аргентинцем Хуаном Мартином дель Потро. Для отечественного теннисиста нынешний результат стал лучшим в карьере на турнирах Большого шлема. Действующая победительница Открытого чемпионата Франции Симона Халеп уверенно обыграла полячку Игу Свёнтек и теперь встретится с Амандой Анисимовой — самой молодой четвертьфиналисткой за последние 13 лет. Между тем первая ракетка мира Новак Джокович стал первым игроком, выходившим в 1/4 финала на протяжении десяти лет подряд.

Джокович творит историю

Теннисные болельщики привыкли к тому, что все основные рекорды, связанные с «Ролан Гаррос», принадлежат Рафаэлю Надалю. Однако не только он может похвастаться впечатляющими достижениями на главном грунтовом турнире. Новак Джокович стал единственным теннисистом, который выходил в четвертьфинал в Париже на протяжении десяти лет подряд. У испанца лучший показатель — шесть.

В четвёртом круге Джокович без труда обыграл немца Яна-Леннарда Штруффе, показав феноменальный уровень игры. В 139 розыгрышах серб по своей вине отдал соперницу всего 12 очков! У немецкого теннисиста тоже было немного невынужденных ошибок, всего 19, но весь матч ему только и оставалось, что защищаться от бросков первой ракетки мира. Джокович одержал победу в трёх сетах, отдав сопернику только семь геймов.

Сербскому спортсмену осталось выиграть всего три матча, чтобы повторить великое достижение Рода Лэйвера, который дважды на протяжении карьеры был действующим победителем всех четырёх турниров Большого шлема. При этом Джокович может стать первым, кто оба раза этого добивался в Открытую эру.

В следующем круге серб с встретится Александром Зверевым, в четырёх сетах одолевшим неуступчивого итальянца Фабио Фониньи. Представитель Германии, для которого нынешний четвертьфинал станет лишь вторым не только на «Ролан Гарросе», но и на турнирах Большого шлема в целом, продолжает выбираться из затруднительных ситуаций, в которых оказывается по своей же вине.

Проиграв первый сет, Зверев взял себя в руки и не оставил шансов сопернику в двух последующих, сделав по паре брейков. Основная борьба завязалась в четвёртой партии, которая едва не осталась за Фониньи, не реализовавшего скрытый сет-бол при счёте 5:5. В итоге исход встречи решался на тай-брейке. Немец сразу же организовал себе задел, однако сумел поставить точку в матче лишь с третьего матч-бола.

Нисикори «дожил» до Надаля

Воскресный матч между Кеи Нисикори и Бенуа Пэром закончился только на следующий день. Теннисисты успели отыграть только три сета, по итогам которых преимущество захватил японский теннисист. Для француза это означало, что путь в четвертьфинал ему закрыт — Нисикори крайне редко уступает в решающих партиях и практически не проигрывает в пятых сетах.

Не позволив Нисикори реализовать матчболы в тай-брейке четвёртой партии, Пэр лишь оттянул неизбежное. Даже когда хозяин кортов повёл со счётом 4:1, у седьмой ракетки мира оставались силы на прорыв. Нисикори в итоге выиграл партию со счётом 7:5 — из 29 сыгранных за карьеру пятисетовиков японец одержал победу в 23.

Теперь первую ракетку Японии ждёт самое непростое испытание, которое только можно представить на «Ролан Гарросе». В четвертьфинале с ним сыграет Рафаэль Надаль, проигравший за весь нынешний турнир всего в одном сете.

Достижение Хачанова

Первое серьёзное сопротивление на своём пути встретил единственный россиянин, дошедший до второй недели «Ролан Гарроса», Карен Хачанов. В четвёртом круге ему противостоял прошлогодний полуфиналист Хуан-Мартин Дель Потро, в отличие от большинства представителей Латинской Америки чувствующий себя уверенно на любом покрытии.

Для того чтобы одолеть опытного аргентинца, россиянину было необходимо навязать свою игру и совершать как можно меньше невынужденных ошибок. И со своей задачей он успешно справился.

В первом же сете Хачанов заставил изрядно понервничать своих поклонников, отыграв в общей сложности пять брейк-поинтов, при этом воспользовавшись первой же предоставленной возможностью на подаче Дель Потро при счёте 6:5 в свою пользу.

Доминирование Хачанова на корте продолжилось и во второй партии. Россиянин под ноль взял два гейма подряд, а затем, отдав лишь три розыгрыша из 15, довёл дело до победы.

Третий сет начался с брейка, реализованного аргентинцем, который, впрочем, россиянин сумел отыграть. Однако соперник воспрял духом после первых двух неудач и навязал борьбу. Исход решила проигранная под ноль подача 12-й ракетки мира. Хачанов попытался исправить ситуацию при счёте 3:5, однако Дель Потро отыграл брейк-поинт и оставил партию за собой.

Начало четвёртого сета также получилось для Хачанова достаточно нервным. Аргентинец дважды имел шанс повести с брейком, однако россиянин не только устоял, но и взял подачу соперника. Поведя со счётом 3:0, он успокоился и начал планомерно двигаться к победе. Латиноамериканцу пришлось отыгрывать два брейк-поинта в то время, как его оппонент без особых проблем брал свои геймы.

Для недавно отметившего своё 23-летие Хачанова нынешний четвертьфинал будет первым на турнирах Большого шлема. Интересно, что наряду со швейцарцем Станисласом Вавринкой он стал вторым теннисистом, не входящим в восьмёрку лучших из числа сеяных, который дошёл до этой стадии «Ролан Гарроса».

В отличие от россиянина, австриец Доминик Тим, одержавший верх над французом Гаэлем Монфисом со счётом 6:3, 6:2, 6:3, уже четыре раза подряд добирался до 1/4 финала Открытого чемпионата Франции. В четвёртом круге он позволил взять сопернику лишь 10 геймов. Доминирование прошлогоднего финалиста на корте подтверждает и статистика: он сумел взять 80% очков на первой подаче, совершив за весь матч лишь 14 невынужденных ошибок против 33 у соперника.

В четвертьфинале Хачанов и Тим выяснят, кто из них отправится в полуфинал

Американо-австралийский четвертьфинал

Последнюю четвертьфинальную пару у женщин сформировали австралийка Эшли Барти и американка Мэдисон Кис. Для Барти это стало вторым попаданием в восьмёрку лучших на турнире Большого шлема — ранее в этом году она добилась того же на домашнем Australian Open. Ни одной другой девушке не удалось этого сделать в текущем сезоне.

23-летняя спортсменка обыграла американку Софью Кенин, имеющую российские корни и родившуюся в Москве. Барти очень уверенно выиграла стартовый сет. На первой же своей подаче она исполнила сразу три эйса, а затем сделала брейк. Добившись преимущества со счётом 5:1, она уверенно довела партию до победы.

Однако затем Барти, делавшая перерыв в своей карьере ради игры в крикет, неожиданно упустила три гейма подряд. Кенин прочно вцепилась в своё преимущество и сохранила его до развязки. Австралийка смогла два сетбола соперницы превратить в свои брейк-поинты, но всё-таки впервые в Париже проиграла сет. Правда, на этом успехи 20-летней Кенин закончились. Барти выиграла шесть геймов подряд и пробилась в четвертьфинал.

Восьмую ракетку мира теперь ждёт ещё одна представительница США. Мэдисон Кис обыграла первую ракетку мира среди пар Катержину Синякову, которая ранее выбила лидера одиночного рейтинга Наоми Осаку. Несмотря на то, что американке в двух последних матчах пришлось отыграть по три сета, сил на соперницу из Чехии у неё осталось много. Кис уверенно взяла обе партии и теперь сыграет с Барти, которую уже обыгрывала в первом круге «Ролан Гаррос» в 2017 году.

Кстати, после матча Кис с Синяковой произошёл такой же инцидент, как и во время игры Оскара Отто с Малеком Жазири. Кис бросила полотенце маленькому болельщику, но один взрослый любитель тенниса применил силу и отобрал сувенир. Кис от удивления развела руки в стороны.

This is not right - @Madison_Keys giving her towel to a kid in the front row only to have it stolen. Second time at Roland Garros we've seen this. (TSN) pic.twitter.com/LjAYxnuhgM — Michael Gallo (@Galloots) 3 июня 2019 г.

Уверенная поступь Халеп

Действующая чемпионка «Ролан Гарроса» Симона Халеп продолжает своё уверенное движение к защите титула. В четвёртом круге ей ничего не смогла противопоставить 18-летняя полячка Ига Свёнтек, уступившая со счётом 1:6, 0:6. С учётом предыдущего круга из 28 сыгранных геймов румынка отдала соперницам лишь четыре, что в очередной раз доказывает превосходство бывшей первой ракетки мира.

Интересно, что для Халеп нынешняя победа стала 11-й подряд на Открытом чемпионате Франции. В четвёртом круге прервать серию румынки попытается 17-летняя американка Аманда Анисимова, ставшая самой молодой четвертьфиналисткой за последние 13 лет. Последний раз подобное достижение покорялось чешке Николь Вайдишевой в 2006 году.

Представительница США также легко разобралась с Алёной Большовой-Задойновой, дебютировавшей в основной сетке турниров Большого шлема. Испанке молдавского происхождения явно не везло в этом матче. Восемь раз за весь матч на подаче Анисимовой был счёт меньше, однако соперница не сумела воспользоваться предоставленными возможностями и уступила — 3:6, 0:6. Колоссальное преимущество американки по активно выигранным мячам расставило всё по своим местам.

Нынешний четвертьфинал станет первым в карьере уроженки Нью-Джерси, уже добиравшейся до второй недели на Australian Open этого года, однако покинувшей Мельбурн после четвёртого круга. Кроме того, на нынешнем «Ролан Гарросе» она пока не отдала соперницам ни одной партии.

Критика организаторов

Эксперты, болельщики и сами теннисисты продолжают обсуждать инцидент, в центре которого оказались бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс и Доминик Тим. Напомним, что организаторы турнира были вынуждены прервать пресс-конференцию австрийца из-за того, что американка также должна была отвечать на вопросы журналистов в большом зале и отказалась ждать окончания мероприятия.

Прошлогодний финалист «Ролан Гарроса» был крайне возмущён подобным отношением и ушёл, не дав ни одного комментария. По его словам, Уильямс нарушила действующие правила, тем самым продемонстрировав свой «дурной характер».

Большинство бывших и действующих теннисистов встало на сторону Тима. В то же время многие из них подвергли критике и организаторов Открытого чемпионата Франции, которые не сумели грамотно выйти из сложившейся ситуации.

«Тим — зрелый теннисист, один из главных игроков тура. Если он даёт интервью на пресс-конференции и ещё не закончил, то остальным надо подождать. Даже Серене Уильямс. Не стоило ставить двух игроков в такое положение. Для них всё вышло очень неловко. Плохая организация», — прокомментировал инцидент шестикратный победитель турниров серии «Большого шлема» Борис Беккер.