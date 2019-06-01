Вылет Кудерметовой, рекорд Федерера и третьи сеты из 20 геймов у девушек: итоги шестого дня «Ролан Гаррос»

Российской теннисистке Веронике Кудерметовой не удалось выйти в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции. Она уступила в трёх сетах эстонке Кайе Канепи. Украинка Элина Свитолина также потерпела поражение, пропустив вперёд испанку Гарбинье Мугурусу. В 1/8 финала пробилась латвийская теннисистка Анастасия Севастова, которая в третьем сете обыграла бельгийку Элизе Мертенс со счётом 11:9. Дальше по турнирной сетке прошли Рафаэль Надаль и Роджер Федерер, который отыграл в своём 400-м матче на мейджорах.

Вылет Кудерметовой

Успешное выступление Вероники Кудерметовой на «Ролан Гаррос» подошло к концу. Российская теннисистка, никогда прежде не выигрывавшая хотя бы матч на турнирах Большого шлема, остановилась на стадии третьего круга. Дорогу дальше ей преградила ветеран женского тенниса Кайя Канепи из Эстонии, уже одерживавшая победу над 22-летней теннисисткой на турнире в Чарльстоне в этом году.

После обмена подачами в первом сете девушки планомерно шли к тай-брейку. Но когда Канепи стала слишком много ошибаться, Кудерметова воспользовалась своим шансом и выиграла партию. Но после этого россиянку стала подводить подача, да и на приёме она нередко пасовала перед мощными ударами соперницы. Эстонская теннисистка с тремя брейками взяла второй сет и затем всухую выиграла третий.

После вылета Кудерметовой, которая теперь поднимется как минимум на три позиции в рейтинге WTA, в одиночной сетке «Ролан Гаррос» остаются две россиянки. Екатерина Александрова встретится в 1/16 финала с представительницей Испании Алёной Большовой, а Анна Блинкова узнала свою соперницу только за день до субботнего матча. Ею стала посеянная под 14-м номером американка Мэдисон Кис.

Касаткина продолжает борьбу

В парном женском разряде представительство России ещё скромнее. Дарья Касаткина продолжает выступать в Париже вместе с эстонкой Анетт Контавейт. Закончив выступления в одиночном турнире, они сотворили небольшую сенсацию — обыграли в трёх сетах тайваньских теннисисток Чжань Хаоцин и Латишу Чан, которые имели восьмой номер посева. Касаткина и Контавейт пробились в 1/8 финала, что может служить для них небольшим утешением после вылета из основного турнира.

Лидерство Осаки неоспоримо

Наоми Осака может больше не переживать за своё лидерство в рейтинге WTA. Последняя претендентка на первую строчку Каролина Плишкова потеряла шансы догнать японку после поражения в третьем круге. Обидчицей второй ракетки мира стала хорватка Петра Мартич.

В этом сезоне Мартич блестяще выступала на грунтовых кортах — до «Ролан Гаррос» она одержала 13 побед, что не могло не сказаться на её шансах в Париже. Посеянная под 31-м номером хорватка с первых минут стала уверенно переигрывать Плишкову и взяла первый сет, добавив к нему ещё два гейма. После этого чешка взяла себя в руки и смогла выйти вперёд во второй партии. Но это было последнее, что она показала в матче. Мартич выиграла четыре подряд гейма и получила право сыграть с Канепи в четвёртом круге.

🚨 UPSET ALERT 🚨



Petra Martić knocks out No. 2 seed Pliskova in straight sets at #RG19 for the biggest win in her career. pic.twitter.com/b05HlURHCp — Tennis Channel (@TennisChannel) 31 мая 2019 г.

С вылетом Плишковой самый высокий номер посева в нижней половине сетки достался Слоан Стивенс. Седьмая ракетка турнира, в прошлом году дошедшая до финала, с трудом пробилась во вторую неделю благодаря победе над словенкой Полоной Херцог в трёх сетах.

Свитолина покинула турнир

Украинская теннисистка Элина Свитолина закончила выступления на «Ролан Гаррос». Ей всё-таки не хватило четырёх дней на подготовку к матчу с Гарбинье Мугурусой, которые она получила благодаря травме соотечественницы Катерины Козловой.

Испанская теннисистка ещё никогда не проигрывала, если доходила до матчей третьего круга на турнирах Большого шлема. Матч со Свитолиной, которой чемпионка «Ролан Гаррос» проигрывала пять раз, начинался в равной борьбе, пока при счёте 3:3 Мугуруса не совершила трёхгеймовый рывок и не повела по сетам. Украинка с новыми силами начала следующую партию и захватила лидерство с брейком, однако надолго её усилий не хватило. 19-я ракетка мира теперь выиграла четыре гейма подряд и оформила выход в 1/8 финала, поставив место Свитолиной в первой десятке рейтинга WTA под удар.

40 геймов на два сета

С вылетом Свитолиной украинские теннисистки не исчезли из одиночной сетки. 27-я ракетка турнира Леся Цуренко доиграла свой матч второго круга против Александры Крунич из Сербии, который не удалось доиграть накануне. Девушки никак не могли определить победителя и разошлись при счёте 6:6 в третьем сете.

После возобновления игры обе теннисистки продолжили играть всё так же неуступчиво, но всё-таки победа досталась более титулованной Цуренко. Крунич признала поражение только тогда, когда её соперница выиграла 11 геймов. Украинка теперь сыграет в 1/16 финала с действующей чемпионкой «Ролан Гаррос» Симоной Халеп.

Счёт 11:9 был зафиксирован в ещё одном пятничном матче, который оказался самым долгим на «Ролан Гаррос» в этом году. Речь идёт о встрече латвийки Анастасии Севастовой с бельгийкой Элизе Мертенс, которая продлилась три часа и 18 минут. Перед тем, как провести 20-геймовую партию, спортсменки обменялись сетами, один из которых Мертенс выиграла только на тай-брейке. В третьей партии Севастова пять раз оказывалась в шаге от поражения, но каждый раз выкарабкивалась и продолжала борьбу. В итоге 12-я ракетка мира впервые вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции, где померяется силами с 19-летней чешкой Маркетой Вондроушовой.

Anastasija Sevastova saves 5 match points to defeat Mertens in three sets. #RG19pic.twitter.com/si5quMEuhl — Tennis Channel (@TennisChannel) 31 мая 2019 г.

Сближение Надаля и Федерера

Рафаэль Надаль и Роджер Федерер продолжают двигаться к потенциальному полуфинальному матчу между собой. Оба они прошли в четвёртый круг, хотя и заставили своих болельщиков немного поволноваться.

11-кратный победитель «Ролан Гаррос» встречался с 27-й ракеткой турнира Давидом Гоффином. Надаль выиграл два первых сета, но в третьем не смог привычно оформить брейк и развить преимущество. Бельгиец воспользовался моментом и заставил испанца уступить партию, что случается с ним крайне редко. После поражения от Новака Джоковича в 2015 году Надаль отдал соперникам всего два сета на «Ролан Гаррос», а всего за 15-летнюю историю выступлений на грунтовом мейджоре — лишь 23. Больше Надаль не позволял Гоффину такой роскоши и уверенно выиграл четвёртую партию.

Федерер тоже начал свой матч с норвежцем Каспером Руудом с того, что повёл со счётом 2:0 по сетам, практически не давая оппоненту шансов на успех. Но третья партия и для швейцарца стала проблемной. 20-летний соперник долго не сдавался и предложил разыграть тай-брейк. Там Федереру понадобилось выиграть восемь очков, чтобы в рекордный 14-й раз выйти в четвёртый круг «Ролан Гаррос». Для 20-кратного победителя турниров Большого шлема это был 400-й матч на мейджорах, чего тоже не добивался ещё ни один теннисист в истории.

Вторую неделю на «Ролан Гаррос» Надаль и Федерер начнут матчами с аргентинскими теннисистами. Второй ракетке мира достался Хуан Игнасио Лондеро, а третьей — Леонардо Майер. Ещё одну пару 1/8 финала составили японец Кеи Нисикори и Бенуа Пэр. Два пятничных матча в мужской сетке закончиться не успели. Стефанос Циципас и Стэн Вавринка выиграли по два сета у Филипа Крайиновича и Григора Димитрова.