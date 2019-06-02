Победа Хачанова, фиаско Уильямс и неудачи россиянок: итоги седьмого дня «Ролан Гаррос»

На открытом чемпионате Франции по теннису завершился седьмой игровой день. Карен Хачанов в трёх партиях обыграл Мартина Клижана и остался последним представителем России в одиночном турнире. Это произошло после поражения Екатерины Александровой от Алёны Большовой и неудачи Анны Блинковой в противостоянии с Мэдисон Киз. Первые ракетки мира Новак Джокович и Симона Халеп одержали уверенные победы, а Наоми Осака и Серена Уильямс сенсационно покинули «Ролан Гаррос».

Успех Хачанова

После седьмого дня турнира у России остался лишь один представитель в одиночных соревнованиях. Карен Хачанов встречался с Мартином Клижаном и не испытал ровным счётом никаких проблем. Поединок продлился всего 1 час 42 минуты, за которые словак сумел взять всего восемь геймов.

Россиянин здорово начал первый сет и сходу лишил своего оппонента уверенности в собственных силах. Он позволил тому выиграть гейм на своей подаче, однако последующие шесть оставил за собой. Во второй партии словак Клижан воспрянул духом и уступил с минимальной разницей в счёте, но на большее его не хватило.

Стоит отметь, что Карен продемонстрировал высококлассный теннис и превзошёл своего соперника во всех ключевых аспектах. Так, он исполнил 11 эйсов против всего одного у соперника, записал на свой счёт более чем в два раза больше активно выигранных мячей (36:15) и значительное реже ошибался (24:32).

Таким образом, Хачанов одержал очередную уверенную победу на парижских кортах в третий раз подряд вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос». Там ему предстоит серьёзное испытание в лице аргентинца Хуана Мартина дель Потро.

Поражения Блинковой и Александровой

Своего соотечественника не смогли поддержать ни Анна Блинкова, ни Екатерина Александрова. Последние представительницы страны в женской сетке синхронно оступились и зачехлили свои ракетки на стадии третьего раунда. Так, первая из них не смогла справиться с американкой Мэдисон Киз, а вторая была вынуждена капитулировать в матче с испано-молдавской теннисисткой Алёной Большовой.

К чести Блинковой, она оказала серьёзное сопротивление 14-й ракетке мира. Встреча продлилась почти два часа, а победитель определился лишь в заключительном, третьем сете. Анна без особых шансов уступила первый, но во втором действовала значительное увереннее и взяла верх на тай-брейке.

Как оказалось, ключевым моментом решающей партии стал первый гейм на подаче Киз. Блинкова трижды имела шанс выйти вперёд в счёте, но так и не смогла добиться успеха. Всего несколько минут спустя она допустила брейк и так и не смогла прийти в себя.

Александрова же оказалась не готова к неожиданно ожесточённому сопротивлению со стороны 21-летней Большовой. Испанка действовала вторым номером и провоцировала свою соперницу на ошибки, которыми умело пользовалась. За весь матч Екатерина выиграла всего на семь розыгрышей больше (18:11), зато значительно чаще грешила неточностями. Как итог, 2:6, 5:7 в пользу Алёны.

Фиаско Осаки и поражение Уильямс

Главной сенсацией дня стало поражение Наоми Осаки. Первая ракетка мира во второй раз в карьере встречалась с Катериной Синяковой, которую легко обыграла на прошлогоднем турнире в Дохе. Но на этот раз японка не смогли ничего противопоставить своей сопернице, уступив по итогам всего двух сетов, а во второй партии была настолько деморализована, что проиграла пять геймов подряд.

При этом нельзя сказать, что чешка смотрелась очень впечатляюще и доминировала над своей. Японка действовала крайне неудачно и практически собственноручно отдала матч своей сопернице. Она неуверенно подавала (53% первой подачи), допустила втрое больше невынужденных ошибок (38:13) и не смогла реализовать ни один из семи брейк-пойнтов.

Завершила своё выступление на турнире и Серена Уильямс. В прошлом году она не смогла преодолеть барьер четвёртого круга, а на этот раз оступилась уже в третьем. Её обидчицей стала американского российского происхождения София Кенин, занимающая 35-е место в рейтинге WTA.

Начало встречи запомнилось доминированием Кенин. В середине партии Уильямс стала так часто ошибаться, что уступила семь геймов подряд. Таким образом, она не только проиграла первый сет, но и позволила своей сопернице повести с брейком во втором. Впоследствии Серена смогла собраться и даже вернула себе утерянную подачу, но на ещё один рывок её не хватило. При счёте 5:5 София вновь воспользовалась оплошностью соперницы, после чего оформила путёвку в четвёртый круг.

Победы Халеп и Барти

Остальные лидеры в женском разряде не испытывали серьёзных проблем в третьем круге. Первая ракетка мира Симона Халеп в третий раз за год обыграла Лесю Цуренко, причём снова сделала это по итогам двух партий. Румынка отдала свое сопернице лишь три гейма и провела на корте 54 минуты. Она превзошла украинку во всех ключевых аспектах, а особо стоит отметить разницу в проценте выигранных очков на своей подаче (54:28).

Эшли Барти противостояла менее грозная оппонентка в лице представительницы седьмой десятки рейтинга Андреи Петкович. Спортсменки довольно ровно начали матч, а переломный момент произошёл в концовке первого сета. Начиная с этого момента, австралийка буквально смела свою соперницу с корта, выиграв девять геймов из десяти, и впервые в карьере вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции.

Сражение Штруффа с Чоричем

Одним из самых напряжённых матчей дня стало сражение между Ян-Леннардом Штруффом и Борной Чоричем. По ходу турнира немец уже успел преподнести мини-сенсацию, расправившись с Денисом Шаповаловым, а теперь взял верх и над 15-й ракеткой мира. Для выявления победителя спортсменам пришлось провести на корте 4 часа 25 минут, а заключительная, пятая партия растянулась на 20 геймов.

Штруфф неровно начал встречу и проиграл два из первых трёх сетов, вследствие чего оказался на грани поражения. По ходу четвёртого Чорич имел отличную возможность сделать брейк и поставить точку в этом противостоянии, но Ян-Леннард сумел дотерпеть до тай-брейка, на котором позволил своему сопернику довольствоваться всего одним выигранным розыгрышем.

В заключительной же партии Штруфф воспользовался своим главным оружием в виде мощнейшей подачи. За весь матч он исполнил 21 эйс, 11 из которых пришлись на решающий сет. В ключевой момент Чорич сумел ответить лишь шестью (всего — 18), чего явно оказалось недостаточно, а в 20-м гейме и вовсе дрогнул. Хорват допустил сразу две двойных ошибки и позволил своему визави впервые в карьере выйти в четвёртый круг турнира Большого шлема.

Три тай-брейка Вавринки и Димитрова

Несмотря на счёт, не менее упорным получилось сражение между Стэном Вавринкой и Григором Димитровым. Да, исход встречи был решён по итогам всего трёх партий, зато каждая из них завершалась на тай-брейке. Во всех трёх случаях немного сильнее оказывался швейцарец, лишь раз выигравший укороченный сет с разницей более двух очков.

Таким образом, болгарин так и не смог впервые в карьере пройти дальше третьего круга на Открытом чемпионате Франции, а швейцарец, наоборот, прервал свою затянувшуюся неудачную серию. На последних семи турнирах Большого шлема он ни разу не мог преодолеть этот барьер, а в последний раз проходил дальше на победном для себя «Ролан Гаррос» — 2017.

«Малыш Федерер»

Противостояние Вавринки и Димитрова запомнилось забавным моментом с участием местного болельщика. Болгарин готовился к подаче при счёте 5:6 в первом сете, когда один из зрителей назвал его «малышом Федерером» (Baby Federer. — RT). Это сравнение очень не понравилось Григору, который ненадолго остановил игру, чтобы ответить.

«По твоему мнению, я похож на малыша?» — обратился Димитров к болельщику.

Примечательно, что фанаты уже довольно давно проводят сравнения между Димитровым и Роджером Федерером. Ещё в 2013 году многие отмечали определённые сходства как во внешности, так и стиле игры обоих спортсменов. При этом самого болгарина это раздражало и ранее.

«Мне бы очень хотелось, чтобы перестали проводить сравнения между мной и Роджером. Возможно, у нас есть какие-то общие черты. Поначалу мне это даже льстило, но не думал, что это станет происходить постоянно. Федерер — один человек, я — другой», — цитирует Димитрова ТАСС со ссылкой на CNN.

"Do I look like a baby to you?"



Grigor Dimitrov not impressed as one supporter shouts 'Come on Baby Federer' #RG19pic.twitter.com/YNZ1j4txij — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 31 мая 2019 г.

Победная поступь Джоковича и испытание для Зверева

Помимо Чорича, все лидеры рейтинга ATP довольно уверенно шагнули в следующий раунд соревнований. Новак Джокович сделал очередной шаг к четвёртой подряд победе на турнирах Большого шлема, в трёх сетах расправившись с итальянцем Сальваторе Карузо. 147-я ракетка мира не смог стать серьёзным испытанием для серба и завершил встречу лишь с восьми выигранными геймами в активе.

Хуану Мартину дель Потро также потребовалось лишь три партии, чтобы сокрушить 25-летнего австралийца Джордана Томпсона, а Доминику Тиму пришлось потратить немного больше сил и времени. Уругваец Пабло Куэвас оказался сильнее во второй и зародил интригу, но развить успех не сумел. В решающий момент австриец включил максимальные обороты, до минимума сократил количество невынужденных ошибок (11:28) и завоевал путёвку в следующий круг.

Значительно сложнее пришлось Александру Звереву и Стефаносу Циципасу. Немцу достался крайне неудобный соперник в лице Душана Лайовича, предыдущий матч с которым на прошлогоднем «Ролан Гаррос» растянулся на все пять сетов. Этот также не стал исключением и во многом стал отражением прошлогоднего поединка, с той лишь разницей что преимуществом по ходу встречи владел пятый сеяный. Греку оказалось достаточно четырёх партий для победы над Филипом Крайиновичем, но первая из них включила в себя 12 геймов, а исход двух заключительных решился на тай-брейке.