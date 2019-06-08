Первый титул Барти и победа Тима над Джоковичем в двухдневном матче: итоги предпоследнего игрового дня «Ролан Гаррос»

Австралийка Эшли Барти стала победительницей Открытого чемпионата Франции по теннису в женском одиночном разряде. В финале она обыграла 19-летнюю чешку Маркету Вондроушову со счётом 6:1, 6:3. Для Барти это первая победа на турнирах Большого шлема. В мужской сетке вторым финалистом вслед за Рафаэлем Надалем стал Доминик Тим. В матче, который из-за непогоды продлился два дня, он обыграл Новака Джоковича.

Победа Тима над Джоковичем и погодой

Рафаэлю Надалю пришлось до вечера субботы ждать своего соперника по финалу «Ролан Гаррос». Накануне Новак Джокович и Доминик Тим не смогли доиграть свой матч, который дважды прерывался из-за погодных условий. В предпоследний день турнира они вновь сошлись в полуфинальном поединке, в котором австриец вёл со счётом 6:2, 3:6, 3:1.

Джокович сумел быстро догнать соперника и при счёте 4:4 попытался взять верх на чужой подаче. Однако Тим отыграл у первой ракетки мира два брейк-пойнта и сам попытался выиграть сет, не переводя его на тай-брейк. Лишь с четвёртой попытки австриец выиграл третью партию. Но сразу же решить вопрос с победителем матча прошлогодний финалист не смог. На своей подаче Тим стал слишком много ошибаться — однажды он отдал гейм, не выиграв ни одного очка, а затем двойной ошибкой позволил Джоковичу подать на сет. Сербский теннисист быстро сравнял счёт по партиям.

Тим исправился в пятом сете. Он рано сделал брейк и повёл со счётом 4:1. Но развить успех австрийцу не удалось — дождь опять прервал игру. К счастью, возобновить матч удалось уже через час. Тим заработал брейк-пойнт, но Джокович сумел тут же отыграться и выиграть на своей подаче, а заодно совершить обратный брейк.

Сравнять счёт по геймам сербу не удалось. Он неожиданно стал совершать ошибку за ошибкой, посылая мяч в сетку и неправильно вводя его в игру. Не прилагая каких-либо усилий, Тим вдруг получил возможность подать на матч. Он даже заработал два матчбола, но сам их упустил так же нелепо, как ранее Джокович отыграл на своей подаче. Комедия ошибок продолжилась, и по её итогам Тим всё-таки повёл со счётом 6:5.

В этот момент настала очередь Джоковича разочаровывать своих болельщиков, и Тим всё-таки довёл дело до победы — к тому времени уже пошёл пятый час матча, растянувшегося при этом на два дня. Австриец прервал 26-матчевую победную серию соперника на турнирах Большого шлема и не позволил ему собрать все четыре главных титула в теннисе воедино.

В главном матче «Ролан Гаррос» сойдутся те же соперники, что оспаривали победу год назад. Тим, одержавший теперь уже три победы над первыми ракетками мира за карьеру, попытается лишить Надаля возможности выиграть Открытый чемпионат Франции в 12-й раз. Однако испанец ещё ни разу не отдавал Тиму на «Ролан Гаррос» даже сет, хотя теннисисты успели провести три встречи в Париже.

Триумф Барти до наступления темноты

Из-за того что Джокович и Тим долго не могли доиграть свой матч, возникли опасения, что в субботу не будет доигран женский финал между Эшли Барти и Маркетой Вондроушовой. Две сенсации нынешнего «Ролан Гаррос» вышли на корт уже ближе к вечеру и вполне могли бы не успеть сыграть до наступления темноты, если бы матч растянулся на три сета и в каждом девушки упорно сражались друг с другом.

Однако организаторам не пришлось перекраивать расписание воскресного дня и экстренно вставлять туда ещё один матч. Эшли Барти, три года назад возобновившая теннисную карьеру после двух сезонов в крикете, буквально уничтожила 19-летнюю Вондроушову в первом сете. Австралийка выиграла три первых гейма, отдав сопернице всего три очка, а затем сделала второй брейк.

Чешской теннисистке удалось отыграть один гейм, причём на подаче оппонентки, но затем Барти собралась и перестала крупно ошибаться в пользу Вондроушовой. Австралийка взяла ещё два гейма, выиграв сет за 28 минут. Чешская теннисистка успела за это время записать себе в актив только два активно выигранных розыгрыша.

Барти продолжила доминировать на корте и начала второй сет с брейка. Вондроушова оказалась в таком же незавидном положении, как Елена Остапенко и Симона Халеп в двух предыдущих финала «Ролан Гаррос». Однако они в конце концов смогли переломить ситуацию и выиграть титул.

19-летней чешке не удалось повторить их подвиги. Хотя во второй партии она стала играть лучше и наладила собственную подачу, речь о том, чтобы навязать борьбу Барти, не заходила. При счёте 3:5 Вондроушова вновь позволила сопернице заработать брейк-пойнт и сразу же его реализовать. Барти выиграла свой первый турнир Большого шлема и стала первой австралийкой, которая победила на «Ролан Гаррос» с 1973 года, когда на грунте первенствовала Маргарет Корт.

На следующей неделе Барти поднимется на вторую строчку в рейтинге WTA — три года назад она была лишь 623-й в мире. Вондроушова же впервые окажется в топ-30 и займёт 16-ю позицию.

Россияне без титулов

Российские теннисисты так и не смогли одержать победу на «Ролан Гаррос» ни в одной из множества номинаций. Сначала восполнить нехватку титулов на турнирах Большого шлема не смогла Динара Сафина. Она выступала в турнире легенд в паре с Мартиной Навратиловой. Теннисистки вышли в финал, где встретились с явно превосходящими их по силе француженками Натали Деши и Амели Моресмо. Хозяйки корта уверенно победили в двух сетах.

Последний шанс на то, чтобы организаторы включили гимн России после финала, был связан с юниорками. Алина Чараева и Анастасия Тихонова вышли в финал парного турнира и имели шанс стать первым российским дуэтом, который выиграл юниорский турнир Большого шлема после Дарьи Гавриловой и Ирины Хромачёвой — они побеждали на «Ролан Гаррос» семь лет назад. Однако американки Хлоя Бек и Эмма Наварро отдали соперницам всего три гейма и одержали победу в двух сетах.