Лёгкая победа Надаля, месть Федерера и сенсация от Конты: итоги десятого игрового дня «Ролан Гаррос»

На Открытом чемпионате Франции по теннису завершился десятый игровой день. Швейцарец Роджер Федерер отомстил своему соотечественнику Стэну Вавринке за поражение в четвертьфинале 2015 года. Теперь его соперником станет Рафаэль Надаль, который в трёх сетах разгромил Кеи Нисикори. У женщин Йоханна Конта сенсационно обыграла прошлогоднюю финалистку Слоан Стивенс и теперь встретится с 19-летней чешкой Маркетой Вондроушовой. В соревновании юниоров борьбу за трофей продолжают две россиянки, одна из которых взяла верх над шестой сеяной турнира.

Реванш за поражение в 2015-м

Главное противостояние дня проходило на корте имени Сюзанн Ленглен. На стадии четвертьфинала встречались двое швейцарцев — Федерер и Вавринка. Для Роджера этот матч носил сверхпринципиальный характер, ведь своё последнее поражение на «Ролан Гаррос» он потерпел четыре года назад именно от своего соотечественника.

К Открытому чемпионату Франции — 2015 Федерер подошёл в статусе одного из явных фаворитов, но уступил Вавринке в трёх партиях. Впоследствии Стэн поочерёдно взял верх над Жо-Вильфридом Тсонга и Новаком Джоковичем, завоевав свой второй титул на турнирах Большого шлема, а Федерер на протяжении трёх лет не выступал на грунте.

Примечательно, что Роджер сполна отплатил своему противнику за ту неудачу. В следующих шести встречах он неизменно добивался успеха, уступив суммарно лишь в трёх сетах. В целом на протяжении всей карьеры Роджер значительно чаще выходил победителем в битвах со Стэном (из 25 поединков он выиграл 22), но на грунте всё было не так однозначно. На данном покрытии спортсмены пересекались семь раз, и трижды победителем выходил именно Вавринка.

Нынешний матч получился значительно более напряжённым, чем четыре года назад. За Федерером остались первый и третий сеты, а Вавринка оказался сильнее во втором. При этом Роджеру пришлось заметно сложнее, ведь каждая из выигранных им партий завершалась на тай-брейке.

В четвёртом сете третья ракетка мира мог во второй раз взять подачу соперника, но его оппонент продемонстрировал силу воли. Вавринка отыграл четыре брейк-пойнта и сохранил интригу. Правда, развить успех ему помешала погода. При счёте 3:3 организаторы приняли решение прервать поединок из-за угрозы дождя.

Примечательно, что инициатором досрочного ухода с корта стал именно Вавринка, но пауза не пошла ему на пользу. Спустя несколько минут после возобновления встречи он позволил Федереру сделать брейк и выйти подавать на матч. Стоит отдать должное, Стэн отчаянно сопротивлялся и даже мог восстановить статус-кво, но с третьей попытки Роджер всё же сломил его сопротивление и впервые с 2012 года вышел в полуфинал «Ролан Гаррос».

Кроме того, 37-летний Федерер стал вторым самым возрастным участником полуфиналов Открытого чемпионата Франции. На данный момент абсолютным рекордсменом является американец Панчо Гонсалес, который доходил до данной стадии в 1968 году.

Разгром от Надаля

В отличие от швейцарца Надаль не испытал никаких проблем в сражении с Кеи Нисикори. Испанцу хватило всего трёх сетов, чтобы приблизиться к своей 12-й победе на парижских кортах. Надаль не оставил сопернику ни единого шанса, позволив тому записать на свой счёт всего пять выигранных геймов.

Грунтовый король традиционно великолепно действовал на приёме, взяв 76% очков на первой подаче противника и 53% — на второй. За весь матч он совершил семь брейков, а Кеи — всего один. При этом стоит отметить, что единственный успех Нисикори был омрачён тем, что после этого Надаль взял шесть геймов подряд.

Не помог японцу и вынужденный перерыв. Спортсмены покинули корт при счёте 4:2 в пользу испанца в третьем сете, а после паузы сыграли ещё три гейма. Надаль уверенно взял две свои подачи и одержал очередную победу в Париже. Таким образом, в полуфинале Рафаэль в 39-й раз в истории сразится с Роджером. На данный момент преимущество на стороне испанца — 23:15.

Сенсационная победа Конты

Британка Йоханна Конта продолжает своё впечатляющее выступление на парижских кортах. Ранее на «Ролан Гаррос» она ещё не преодолевала барьер первого круга, но на этот раз дошла до полуфинала. Вслед за крепкой хорваткой Донной Векич она оставила не у дел финалистку прошлогоднего розыгрыша Слоан Стивенс.

Несмотря на более внушительный послужной список американки, в очной дуэли преимущество было на стороне её визави. В 2019 году спортсменки дважды встречались друг с другом, и оба раза верх брала Конта. Причём во второй раз это произошло на грунте — на турнире серии «Мастерс» в Риме. Однако, даже несмотря на это, многие эксперты отдавали предпочтение чемпионке US Open — 2017.

Но на деле борьбы не получилось. В первом сете Конта буквально смела свою противницу с корта. Она вдвое превзошла Стивенс по числу активно выигранных мячей (25:12) и позволила той взять всего один гейм, да и то на старте. Йоханна же ответила семью подряд, после чего уверенно довела встречу до победы. Во второй партии она ни разу не позволила Стивенс заработать брейк и впервые в карьере вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции.

Успех Вондрушовой

Соперница Конты определялась в противостоянии Петры Мартич и Маркеты Вондроушовой. Ранее ни одна из девушек ни разу в карьере не добиралась до четвертьфинала турниров Большого шлема, но по ходу нынешнего первенства обе успели не только восполнить этот пробел, но и оставить не у дел целый ряд представительниц топ-50 рейтинга WTA. Среди их «жертв» оказались Карла Суарес Наварро, Анастасия Севастова и вторая ракетка мира Каролина Плишкова.

По ходу первого сета Вондроушова взяла подачу соперницы и вырвалась вперёд, однако Мартич тут же ответила тремя подряд выигранными геймами. Хорватка вышла подавать на матч, но потерпела неудачу, после чего так и не смогла прийти в себя до конца сета. Исход партии решался на тай-брейке, где Маркета позволила своей оппонентке взять всего один розыгрыш.

По ходу второго сета 19-летняя чешка вела со счётом 5:2 и находилась в шаге от выхода полуфинал, когда спортсменка из Хорватии предприняла отчаянную попытку спастись. Мартич взяла три гейма подряд, попутно отыграв два матчбола, но в ключевой момент вновь дрогнула на своей подаче. В решающем розыгрыше заметно подуставшая теннисистка исполнила несвоевременный укороченный, позволив сопернице загнать себя в безвыходную ситуацию.

Выступления российских юниоров

Если во взрослом мужском турнире продолжает борьбу Карен Хачанов, то в юниорском у России уже не осталось представителей. В нынешнем году единственной надеждой страны был Алибек Качмазов. В первом круге он не без труда взял верх над хозяином кортов Джованни Мпетчи Перрикардом, но уже по окончании второго был вынужден зачехлить ракетку.

Ему в соперники достался один из фаворитов первенства, 10-й сеяный Мартин Дамм из США. Теннисисты провели на корте всего 62 минуты, за которые Качмазов сумел взять лишь пять геймов — 3:6, 2:6.

У девушек дела обстояли значительное лучше. До 1/16 финала добрались сразу пять представительниц России, но пройти дальше смогли лишь две из них. Элина Аванесян, Диана Шнайдер и Оксана Селехметьева синхронно проиграли, причём две последние уступили сеяным спортсменкам: первая из них — уроженке Тайваня Джоанне Гарланд, а вторая — Камилле Бартоне из Латвии.

На данный момент шансы на успех сохраняют 11-я сеяная Алина Чараева, а также сотворившая сенсацию Таисия Пачкалёва. Во втором круге она расправилась с шестой сеяной — американкой Харрикейн Тайрой Блэк. Для победы ей оказалось достаточно всего 1 часа 2 минут.

Пополнение в семье Хачанова

Накануне Карен Хачанов обыграл Хуана Мартина дель Потро и стал первым россиянином с 2010 года, добравшимся до четвертьфинала «Ролан Гаррос». Но, как оказалось, на этом достижения спортсмена не закончились. Так, стало известно, что в ближайшее время он впервые станет отцом.

«Да, Вероника действительно беременна. Она была на трибунах — для неё это не слишком волнительно. Тем не менее «Ролан Гаррос» будет последним турниром, на который она отправилась со мной до родов. Ждём ребёнка уже в сентябре», — приводит слова Хачанова официальный сайт ATP.