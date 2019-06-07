Вылет Хачанова, успех Джоковича и возвращение Сафиной: итоги 12-го игрового дня «Ролан Гаррос»

На Открытом чемпионате Франции по теннису определились все полуфиналисты. Россиянин Карен Хачанов не смог пробиться в квартет лучших, уступив в трёх сетах Доминику Тиму. Вслед за австрийцем в полуфинал «Ролан Гаррос» вышел лидер мирового рейтинга Новак Джокович, обыгравший Александра Зверева из Германии. У женщин за путёвку в финал сразятся Эшли Барти и Аманда Анисимова. При этом представительница России всё же сыграет в решающих матчах турнира — Динара Сафина в паре с Мартиной Навратиловой дошла до финала женского турнира легенд.

Поражение Хачанова и четвёртый полуфинал Тима

Последний российский теннисист в одиночных сетках «Ролан Гаррос» покидает розыгрыш престижного турнира. 23-летний Карен Хачанов уступил в четвертьфинале австрийцу Доминику Тиму, который в четвёртый раз подряд пробился в полуфинал Открытого чемпионата Франции. Австриец одержал победу в трёх сетах, затратив на неё меньше двух часов, — 6:2, 6:4, 6:2.

Причём до сегодняшнего дня счёт в противостоянии двух теннисистов был на стороне россиянина. Хачанов одержал победу в единственном официальном матче, который также прошёл в Париже, но на харде: тот «Мастерс» россиянин, кстати, выиграл. В межсезонье спортсмены провели ещё две встречи на выставочном турнире в Абу-Даби, и оба раза сильнее был молодой российский теннисист.

На грунтовом же покрытии Тим играет слишком хорошо для того, чтобы у подавляющего большинства его соперников были существенные шансы на победу. В первом сете Хачанов смог взять лишь два гейма на своей подаче. Вторая партия прошла в равной борьбе, но Тим снова не позволял первой ракетке России на что-то реально надеяться — Хачанов не заработал ни одного брейк-пойнта. Тим взял подачу соперника в девятом гейме и тут же успешно подал на сет.

В третьей партии Хачанов по-прежнему не мог совладать с подачей соперника и к тому же сам стал много ошибаться при вводе мяча в игру. Пятый гейм россиянин проиграл, допустив две двойные ошибки. После чего до конца матча Хачанов выиграл всего два мяча, а Тим — три гейма подряд. Впервые в карьере австриец обыграл двух соперников из первой двадцатки рейтинга ATP на одном турнире Большого шлема — в 4-м круге он также в трёх сетах победил француза Гаэля Монфиса.

Несмотря на вылет из турнира, Хачанов может по праву гордиться своим выступлением на «Ролан Гаррос». Благодаря выходу в четвертьфинал он поднимется на девятое место в мировом рейтинге. Заодно он отыграл сразу 34 позиции в чемпионской гонке ATP, в которой теперь займёт 27-ю строчку.

Квартет мечты

Впервые начиная с Открытого чемпионата Австралии 2012 года в полуфинал турнира ATP вышли четыре первые ракетки мира. К Рафаэлю Надалю, Роджеру Федереру и Доминику Тиму последним присоединился Новак Джокович, которому в четвертьфинале достался самым высокорейтинговый из оставшихся соперников — Александр Зверев.

Немецкому теннисисту удалось оказать сопротивление первой ракетке мира только в стартовом сете. Он долгое время контролировал игру и даже сделал брейк при счёте 4:4. Однако после этого подача Зверева разладилась. Он уступил три гейма подряд, а сет завершился его собственной двойной ошибкой.

Больше реальной возможности приблизиться к Джоковичу у немецкого теннисиста не было. Зверев начал второй сет с того, что заработал всего одно очко за три гейма, а при счёте 2:5 он допустил три двойные ошибки. В нужный момент третьего сета Джокович ещё два раза выиграл чужую подачу и оформил путёвку в полуфинал, где 7 июня встретится с Тимом. Сербскому теннисисту осталось выиграть два матча, чтобы во второй раз за карьеру стать действующим победителем всех четырёх турниров Большого шлема.

Сенсация от Анисимовой и вылет Халеп

Американская теннисистка Аманда Анисимова продолжает творить историю. Она не ограничилась тем, что недавно стала первой спортсменкой, которая родилась в 2000-х годах и дошла до четвертьфинала турнира Большого шлема. 17-летняя теннисистка пробилась в полуфинал «Ролан Гаррос», уверенно обыграв прошлогоднюю победительницу Симону Халеп.

Поначалу в матче между третьей и 51-й ракетками мира всё было спокойно — девушки брали очки на своих подачах. Таким образом, Халеп пришлось закончить свою феноменальную серию из 16 подряд выигранных на приёме геймов. Более того, при счёте 2:3 румынка совершила двойную ошибку, которая привела к первому брейк-пойнту за весь матч. Анисимова тут же воспользовалась шансом и загнала соперницу в неудобную для удара позицию. Минимальным преимуществом американка не ограничилась, выиграв ещё два гейма, а с ними и первый сет.

После этого Халеп не успела прийти в себя и тут же отдала ещё три гейма, причём две своих подачи американка взяла под ноль. Одного брейка было достаточно, чтобы восстановить равновесие, но все три последующих брейк-пойнта остались без реализации. Когда Анисимова немного сбавила темп и позволила сопернице взять игру под свой контроль, Халеп всё-таки сравняла счёт по геймам — 4:4. Но Анисимова вовремя опомнилась, а когда ещё одна двойная ошибка соперницы принесла ей матчбол, она красиво пробила навылет вдоль левого края.

17-летняя американка с русскими корнями стала самой молодой полуфиналисткой «Ролан Гаррос» после Николь Вадишевой, дошедшей до этой стадии 13 лет назад. Во второй раз за последние три года победительницей турнира в Париже станет теннисистка, которая никогда не выигрывала турниры Большого шлема. Также успех Анисимовой привёл к тому, что впервые за 18 лет в полуфинале «Ролан Гаррос» сыграют две теннисистки в возрасте до 20 лет — в нижней половине сетки того же самого добилась 19-летняя Маркета Вондроушова из Чехии.

Взлёт Барти до пятёрки лучших

Буквально за несколько минут до победы Анисимовой определилась её соперница по полуфиналу. Австралийка Эшли Барти не позволила юному теннисному дарованию встретиться с соотечественницей, обыграв Мэдисон Кис и впервые в карьере войдя в четвёрку лучших на турнире Большого шлема.

Так же как и в параллельном четвертьфинале, девушки долго обменивались геймами на своих подачах. Речи не шло не только о брейк-поинтах, но даже о том, чтобы принимающая теннисистка сравнивала счёт. Первой нарушила такой ход матча Барти. В восьмом гейме она взяла подачу соперницы и добилась комфортного преимущества — 5:3. Кис не сдалась и трижды не позволила австралийке выиграть сетбол, но на четвёртый раз Барти всё-таки поставила точку в партии.

По схожему сценарию развивался и второй сет. Кис никак не могла выйти вперёд, но при этом долго удерживала свою подачу. Опять Барти выиграла два гейма подряд только в самом конце партии. Однако теперь при счёте 5:4 она даже близко не была к матчболу — Кис продолжала сражаться и заставила провести ещё один обмен выигранными геймами. Только после этого, когда у американки зашкалило количество невынужденных ошибок, Барти добилась победы.

Благодаря вылету Халеп 23-летняя теннисистка теперь впервые в карьере войдёт в первую пятёрку рейтинга WTA. Три года назад, когда Саманта Стосур была последней австралийкой в полуфинале «Ролан Гаррос», Барти занимала 623-е место. Сейчас она осталась единственной теннисисткой из топ-25, продолжающей борьбу на турнире.

Незакрытый счёт Сафиной

С вылетом Карена Хачанова россияне закончили выступление в основных турнирах Открытого чемпионата Франции. Теперь за действующих спортсменов за титул будет бороться один бывший, вернее одна. В финале женского турнира легенд сыграет Динара Сафина, пару которой составила Мартина Навратилова. На групповом этапе они обыграли Даниэлу Гантухову с Натали Тозья и Линдси Дэвенпорт с Аранчей Санчес-Викарио. В прошлом Сафина дважды доходила до финалов «Ролан Гаррос», но так и не выиграла этот турнир, будучи действующей спортсменкой.

Россияне Евгений Кафельников и Марат Сафин также порадовали болельщиков своим приездом и участием в турнире легенд. Но после победы над Себастьяном Грожаном и Михаэлом Льодрой в трёх сетах они уступили Томми Хаасу и Полю Анри Матьё, оставшись без возможности сыграть в финальном матче.