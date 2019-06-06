Исторический рубеж: Хачанов встречается с Тимом в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

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Полина Стаменкович
В Париже российский теннисист Карен Хачанов сражается за выход в полуфинал «Ролан Гаррос» с австрийцем Домиником Тимом. Прошлогодний финалист Открытого чемпионата Франции считается фаворитом противостояния. Впрочем, москвич, который впервые прошёл так далеко на турнирах Большого шлема, может преподнести сюрприз. RT ведёт текстовую трансляцию.
Исторический рубеж: Хачанов встречается с Тимом в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
  • Reuters
  • © Suhaib Salem
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  • 06 июня 2019

    Прославленный теннисист Андрей Чесноков также оценил перспективы Хачанова в дуэли с Тимом. По его словам, у россиянина есть все шансы взять верх над четвёртой ракеткой мира, но только в том случае, если он покажет свой максимум.

    «У Карена очень хорошая первая подача и мощная игра на задней линии. Думаю, эти две вещи — основа его игры. Чтобы превзойти Тима, надо не делать самому простых ошибок. Нужно быть невероятно сконцентрированным, потому что соперник будет использовать любую возможность. Одним ударом его обыграть невозможно — придётся проходить через розыгрыш», — приводит слова Чеснокова «Московский комсомолец».

  • В успех Хачанова верит и капитан сборной России по теннису Игорь Куницын.

    «Полагаю, если Хачанов будет хорошо подавать, то у него появится хорошая возможность выйти в полуфинал. Выход Карена в четвертьфинал прогнозировался. Поэтому он давно созрел для громких свершений в турнирах Большого шлема, и радует, что он начал оправдывать ожидания», — цитируют Куницына «Известия».

  • Ранее в официальных матчах Хачанов лишь раз пересекался с Тимом. Произошло это в 2018 году на турнире серии Masters в Париже. Карен легко взял верх над своим оппонентом со счётом 6:4, 6:1, но та встреча проходила на харде. На грунте всё может быть значительно сложнее. 

  • Тем временем, завершились два оставшихся четвертьфинала у женщин. Если на корте Сюзанн Ленглен обошлось без сюрпризов — австралийка Эшли Барти (8) победила американку Мэдисон Кис (14) со счётом 6:3, 7:5, то на корте Филиппа Шатрие громыхнула сенсация — другая представительница США Аманда Анисимова достаточно легко разделалась с румынкой Симоной Халеп — 6:2, 6:4, и стала самой молодой полуфиналисткой турнира, с тех пор как подобного добилась чешка Николь Вайдишова на Australian Open в 2007-м.

  • Возвращаясь к Хачанову, на данный момент он является первой ракеткой России и представителем топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Помимо него, лишь шести отечественным спортсменам удавалось добиться подобного — Евгению Кафельникову, Марату Сафину, Николаю Давыденко, Михаилу Южному, Андрею Чеснокову и Александру Метревели. 

  • Тим же, напротив, успел поиграть не только в полуфинале турнира Большого шлема, но даже в финале. Примечательно, что всё это происходило исключительно на Открытом чемпионате Франции. Год назад австриец добрался до финала, но не смог ничего противопоставить «грунтовому королю» Рафаэлю Надалю.

  • Ранее в своей карьере Хачанов ни разу не доходил до четвертьфинала турнира Большого шлема, поэтому его выступление на нынешнем «Ролан Гаррос» уже можно назвать сверхуспешным. Однако сегодня он может превзойти собственное достижение и дойти до полуфинала.

  • Изначально их встреча должна была состояться накануне, 5 июня, однако из-за непрекращающегося дождя её перенесли. Примечательно, что из-за непогоды не состоялся ни один из запланированных матчей игрового дня Открытого чемпионата Франции, что случилось впервые с 2016 года.

  • Здравствуйте, уважаемые читатели! RT начинает текстовую онлайн-трансляцию четвертьфинала «Ролан Гаррос» между россиянином Кареном Хачановым и австрийцем Домиником Тимом.

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