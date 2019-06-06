Исторический рубеж: Хачанов встречается с Тимом в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
- Reuters
- © Suhaib Salem
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06 июня 2019
Прославленный теннисист Андрей Чесноков также оценил перспективы Хачанова в дуэли с Тимом. По его словам, у россиянина есть все шансы взять верх над четвёртой ракеткой мира, но только в том случае, если он покажет свой максимум.
«У Карена очень хорошая первая подача и мощная игра на задней линии. Думаю, эти две вещи — основа его игры. Чтобы превзойти Тима, надо не делать самому простых ошибок. Нужно быть невероятно сконцентрированным, потому что соперник будет использовать любую возможность. Одним ударом его обыграть невозможно — придётся проходить через розыгрыш», — приводит слова Чеснокова «Московский комсомолец».
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В успех Хачанова верит и капитан сборной России по теннису Игорь Куницын.
«Полагаю, если Хачанов будет хорошо подавать, то у него появится хорошая возможность выйти в полуфинал. Выход Карена в четвертьфинал прогнозировался. Поэтому он давно созрел для громких свершений в турнирах Большого шлема, и радует, что он начал оправдывать ожидания», — цитируют Куницына «Известия».
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Ранее в официальных матчах Хачанов лишь раз пересекался с Тимом. Произошло это в 2018 году на турнире серии Masters в Париже. Карен легко взял верх над своим оппонентом со счётом 6:4, 6:1, но та встреча проходила на харде. На грунте всё может быть значительно сложнее.
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Тем временем, завершились два оставшихся четвертьфинала у женщин. Если на корте Сюзанн Ленглен обошлось без сюрпризов — австралийка Эшли Барти (8) победила американку Мэдисон Кис (14) со счётом 6:3, 7:5, то на корте Филиппа Шатрие громыхнула сенсация — другая представительница США Аманда Анисимова достаточно легко разделалась с румынкой Симоной Халеп — 6:2, 6:4, и стала самой молодой полуфиналисткой турнира, с тех пор как подобного добилась чешка Николь Вайдишова на Australian Open в 2007-м.
Teen Queen 👑— Roland-Garros (@rolandgarros) 6 июня 2019 г.
Anisimova stuns Halep https://t.co/xWvk9wVKqM📝 #RG19pic.twitter.com/rNUSK9dF6Y
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Возвращаясь к Хачанову, на данный момент он является первой ракеткой России и представителем топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Помимо него, лишь шести отечественным спортсменам удавалось добиться подобного — Евгению Кафельникову, Марату Сафину, Николаю Давыденко, Михаилу Южному, Андрею Чеснокову и Александру Метревели.
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Тим же, напротив, успел поиграть не только в полуфинале турнира Большого шлема, но даже в финале. Примечательно, что всё это происходило исключительно на Открытом чемпионате Франции. Год назад австриец добрался до финала, но не смог ничего противопоставить «грунтовому королю» Рафаэлю Надалю.
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Ранее в своей карьере Хачанов ни разу не доходил до четвертьфинала турнира Большого шлема, поэтому его выступление на нынешнем «Ролан Гаррос» уже можно назвать сверхуспешным. Однако сегодня он может превзойти собственное достижение и дойти до полуфинала.
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Изначально их встреча должна была состояться накануне, 5 июня, однако из-за непрекращающегося дождя её перенесли. Примечательно, что из-за непогоды не состоялся ни один из запланированных матчей игрового дня Открытого чемпионата Франции, что случилось впервые с 2016 года.
Hear that?— Roland-Garros (@rolandgarros) 6 июня 2019 г.
Get the lowdown on player superstitions in today's episode of the Roland-Garros Set podcast.
🎧: https://t.co/bfhJ0raHqI#RG19pic.twitter.com/M1TkoAztyp
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Здравствуйте, уважаемые читатели! RT начинает текстовую онлайн-трансляцию четвертьфинала «Ролан Гаррос» между россиянином Кареном Хачановым и австрийцем Домиником Тимом.
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