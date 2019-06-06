Исторический рубеж: Хачанов встречается с Тимом в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

В Париже российский теннисист Карен Хачанов сражается за выход в полуфинал «Ролан Гаррос» с австрийцем Домиником Тимом. Прошлогодний финалист Открытого чемпионата Франции считается фаворитом противостояния. Впрочем, москвич, который впервые прошёл так далеко на турнирах Большого шлема, может преподнести сюрприз. RT ведёт текстовую трансляцию.

Reuters

© Suhaib Salem