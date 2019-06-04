Шарапова рассказала, когда, возможно, вернётся на корт

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Россиянка Мария Шарапова, восстанавливающаяся после травмы плеча, рассказала, когда, возможно, состоится её возвращение на корт.
Шарапова рассказала, когда, возможно, вернётся на корт
  • Reuters

В своём Instagram 32-летняя российская теннисистка намекнула, что может принять участие в травяном турнире на Мальорке, если почувствует, что снова готова играть.

В нынешнем сезоне Шарапова приняла участие всего в трёх турнирах, два из которых не сумела доиграть из-за травмы. 

Турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) категории International на Мальорке пройдёт с 17 по 23 июня.

Ранее сообщалось, что Хачанов стал первым российским теннисистом с 2010 года, вышедшим в 1/4 финала «Ролан Гаррос».

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