Хачанов стал первым российским теннисистом с 2010 года, вышедшим в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

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Теннисист Карен Хачанов стал первым россиянином с 2010 года, которому удавалось выходить в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции.

В четвёртом круге Хачанов обыграл девятую ракетку мира аргентинца Хуана-Мартина дель Потро и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос». 

Среди российских игроков последний раз до этой стадии доходил Михаил Южный в 2010 году. 

Помимо всего прочего, Хачанов впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира Большого шлема.

Следующим его соперником станет австриец Доминик Тим, который одолел француза Гаэля Монфиса.

Ранее Тарпищев заявил, что его радует прогресс Хачанова перед ОИ-2020.

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