Хачанов стал первым российским теннисистом с 2010 года, вышедшим в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
В четвёртом круге Хачанов обыграл девятую ракетку мира аргентинца Хуана-Мартина дель Потро и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос».
Среди российских игроков последний раз до этой стадии доходил Михаил Южный в 2010 году.
Помимо всего прочего, Хачанов впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира Большого шлема.
Следующим его соперником станет австриец Доминик Тим, который одолел француза Гаэля Монфиса.
Ранее Тарпищев заявил, что его радует прогресс Хачанова перед ОИ-2020.