Хачанов обыграл дель Потро и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

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Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над аргентинцем Хуаном Мартином дель Потро в матче четвёртого круга второго в этом сезоне турнира серии Большого шлема «Ролан Гаррос», который проходит в Париже.
Хачанов обыграл дель Потро и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
  • © Reuters

Встреча продолжалась 3 часа 12 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:3, 3:6, 6:3 в пользу 11-й ракетки мира.

Дель Потро занимает девятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и является победителем одного турнира Большого шлема (US Open в 2009 году).

За выход в полуфинал россиянин поборется с австрийцем Домиником Тимом, который одолел француза Гаэля Монфиса — 6:4, 6:4, 6:2.

Ранее Халеп разгромила Свёнтек в четвёртом круге «Ролан Гаррос».

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