Тарпищев заявил, что его радует прогресс теннисиста Хачанова перед ОИ-2020

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил прогресс Карена Хачанова после его победы над аргентинцем Хуаном Мартином дель Потро в четвёртом круге турнира Большого шлема «Ролан Гаррос».

«Хачанов набирает форму и удачно выступает в Париже. Вся молодёжь у мужчин окрепла и готова показывать стабильный результат», — цитирует главу федерации ТАСС.

По словам Тарпищева, ему жаль, что ещё один россиянин — Даниил Медведев — не смог пройти далеко на Открытом чемпионате Франции. Он отметил, что Медведеву помешала недооценка соперника в первом круге «Ролан Гаррос», но это послужит ему уроком.

«Перед приближающимися Олимпийскими играми прогресс молодых теннисистов, в том числе Хачанова, радует», — сказал Тарпищев.

Ранее Хачанов впервые в карьере вышел в 1/4 финала турнира Большого шлема.