Победа Надаля над Федерером, драма Анисимовой и первый финал Вондроушовой: итоги 13-го игрового дня «Ролан Гаррос»

Рафаэль Надаль в полуфинале Открытого чемпионата Франции в трёх сетах обыграл Роджера Федерера. За весь матч испанец отдал швейцарцу лишь девять геймов. Соперник второй ракетки планеты определится в пятницу: Новак Джокович не доиграл встречу с Домиником Тимом из-за дождя. У женщин в финал пробились представительница Австралии Эшли Барти и 19-летняя чешка Маркета Вондроушова.

Доминирование Надаля

Главным событием дня стала 39-я очная встреча между Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем. В преддверии поединка всё говорило за испанца. Во-первых, его давно и по праву называют грунтовым королём, что подтверждают 11 побед на Открытом чемпионате Франции. Во-вторых, на земле пути соперников пересекались 15 раз, и лишь в двух случаях верх брал швейцарец. В-третьих, к концу насыщенного турнира должна была сказаться разница в возрасте между теннисистами, а соответственно, и в выносливости.

На стороне Федерера была лишь его действующая беспроигрышная серия в противостоянии с Надалем. Начиная с 2015 года они провели шесть матчей, в каждом из которых победителем выходил Роджер. Однако все схватки проходили на харде, а в Индиан-Уэллсе в нынешнем сезоне сражение и вовсе не состоялось. Испанец получил травму колена и был вынужден сняться с турнира.

Расклад сил стал понятен уже по ходу первого сета. В первом же гейме Надаль предоставил швейцарцу шанс сделать брейк, однако сумел сохранить подачу, после чего взял два гейма подряд и задал тон сету. Федерер в долгу не остался и сделал обратный брейк, фактически уравняв положение. Однако при счёте 2:3 на подаче Роджера завязалась напряжённая борьба, счёт шесть раз становился «ровно», прежде чем Надаль всё-таки склонил чашу весов на свою сторону. После этого он взял партию без особых проблем.

Как часто случается в поединках мужчин, главную роль сыграла стабильность на своей подаче. В этом Надаль полностью превзошёл своего соперника, в 82% случаев попадая первым мячом. Статистика Федерера была заметно скромнее (59%), но важнее было то, что испанец отлично этим пользовался. Рафаэль был безжалостен на приёме со второго мяча (62%).

Во втором сете в упорной борьбе верх вновь взял грунтовый король, а на третий у его противника не хватило ни сил, ни эмоций. Федерер выглядел обречённо и уступил пять геймов подряд. После такого помешать Надалю не смогла даже песчаная буря, которая поднялась на арене Филиппа Шатрие из-за сильного ветра. Испанец отдал суммарно лишь девять геймов и впервые за шесть лет взял верх над своим извечным оппонентом — 6:3, 6:4, 6:2.

Таким образом, Надаль 12-й раз в карьере вышел в финал на парижских кортах. Примечательно, что ранее испанец неизменно завоёвывал титул, если добирался до главного матча на «Ролан Гаррос». И, судя по нынешней форме, вряд ли эта серия прервётся в ближайшее воскресенье.

Волевая победа Барти

Нынешний турнир уже можно смело назвать историческим. Впервые за 41 год в четвёрке лучших женского одиночного разряда не оказалось ни одной спортсменки, ранее игравшей в финалах турнира Большого шлема. В последний раз такое случалось на Australian Open в 1978-м, где свою единственную победу в мейджорах одержала хозяйка кортов Крис О’Нил.

При этом наибольшее внимание было приковано к Аманде Анисимовой. 17-летняя американка стала одним из главных открытий турнира, обыграв в четвертьфинале действующую победительницу первенства и первую ракетку мира Симону Халеп. Для того чтобы выйти в финал, ей предстояло взять верх над ещё одной сеяной теннисисткой — австралийкой Эшли Барти.

Эта встреча стала одним из украшений турнира, даже несмотря на то что начало получилось крайне односторонним. Анисимова отдала пять геймов подряд и оказалась в шаге от проигрыша партии. Из первых 27 розыгрышей она сумела выиграть лишь четыре и позволила сопернице заработать два сетбола на своей подаче.

Но именно в этот момент Аманда внезапно подобрала ключи к сопернице и сумела переломить ход встречи. Она взяла шесть геймов подряд, затянула Барти на тай-брейк, не слишком хорошо подав на сет, а затем превратила 2:4 в 7:4 в решающем гейме.

Во втором сете события разворачивались с точностью до наоборот. На этот раз Анисимова повела со счётом 3:0, не позволив Барти взять ни одного розыгрыша, а затем резко посыпалась. Американка записала на свой счёт лишь 50% очков на своей подаче, а на чужой вовсе смотрелась неконкурентно. Как итог — семь проигранных геймов подряд.

Третий сет стал не менее напряжённым, но в ключевой момент Анисимова снова резко сдала, чем и воспользовалась её соперница. В целом Барти действовала в более атакующей манере, о чём говорит почти двукратное преимущество по активно выигранным мячам (40:21), и при этом меньше ошибалась (33:41). Аманда же так и не смогла приспособиться к первой подаче оппонентки и в итоге завершила своё впечатляющее выступление в Париже.

Успех Вондроушовой

В финале с Барти сыграет 19-летняя Маркета Вондроушова. Чешка в двух партиях взяла верх над Йоханной Контой и теперь постарается впервые в карьере выиграть мейджор. Ранее её лучшим достижением был выход в четвёртый круг Открытого чемпионата США, в котором она уступила украинке Лесе Цуренко.

В отличие от предыдущей пары, пути Вондроушовой и Конты уже пересекались. Спортсменки дважды встречались на турнирах категории «Мастерс» — в Индиан-Уэллсе и Риме. На американском харде сильнее оказалась чешка, а на итальянском грунте — британка.

В целом поединок получился предельно равным. В первом сете девушки провели на корте 12 геймов, а судьба второго решилась лишь на тай-брейке. В обоих случаях немного удачливее оказывалась Вондроушова, сделавшая ставку на игру от обороны. Чешка по минимуму рисковала (21 активно выигранный розыгрыш против 33) и ожидала ошибок от своей соперницы. Таковых за весь матч оказалось более чем достаточно для победы (22:41).

Кроме того, у Конты катастрофически не шла игра на второй подаче оппонентки. Из 23 розыгрышей она была сильнее лишь в четырёх, что и стало одним из ключевых факторов успеха Вондроушовой.

Недоигранный матч Джоковича

А вот один полуфинальный матч мужской сетки так и не был окончен из-за непогоды. Новак Джокович и Доминик Тим вышли на корт около пяти вечера по московскому времени, но спустя почти три часа вынуждены были приостановить противостояние.

Кому из соперников это пошло на пользу, сказать сложно. Первый сет полностью остался за австрийцем, который сделал две брейка и легко переиграл первую ракетку планеты — 6:2. Серб в эти минуты, казалось, никак не могут нащупать свою игру. За всю партию у него прошёл лишь один удар навылет. Зато невынужденных ошибок Джокович допустил сразу восемь против всего трёх у оппонента.

Впрочем, во втором сете всё перевернулось с ног на голову, и теперь уже Новак уверенно контролировал ход матча. Довести дело до победы ему не помешала даже первая пауза из-за дождя после пятого гейма, которая затянулась лишь на десять минут, — 6:3.

Ситуация повторилась в четвёртом гейме третьей партии, когда уже вёл Тим, — 3:1. На этот раз непогода не позволила теннисистам вернуться на корт. Их матч продолжится в субботу в 13:00 (мск).

Триумф в миксте

Тем временем в миксте в четверг уже определился чемпион. Чань Латиша (Китайский Тайбэй) и Иван Додиг (Хорватия) в финале уверенно переиграли Габриэлу Дабровски (Канада) и Мате Павича (Хорватия) в двух сетах — 6:1, 7:6.

Таким образом, очное хорватское противостояние партнёров завершилось триумфом Додига, который во второй раз в карьере отпраздновал победу на «Ролан Гаррос». В свою очередь, Латиша добавила к титулу на Открытом чемпионате США титул во Франции.